8 почти вечных продуктов, срок хранения которых исчисляется годами

Сегодня при покупке любого товара можно на упаковке увидеть срок годности. Однако для некоторых продуктов даты конечного употребления указываются весьма условно. Все дело в том, что такие товары имеют настолько длительные сроки годности, что их впору назвать долгожителями. Вашему вниманию «восьмёрка» продуктов, которые могут храниться годами.