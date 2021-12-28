Церковь Гамбола - единственный храм, где разрешено пить алкоголь во время службы

Церковь Габола в ЮАР.

Здесь можно молиться и пить алкоголь одновременно.

Каждый прихожанин может пить именно тот напиток, который нравится ему больше всего.

В церкви рады всем, но женщинам и детям пока запрещено появляться на службах.