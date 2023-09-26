Крутые лайфхаки для хозяюшек

Обычно у шелухи от чеснока одна дорога – прямиком в мусорное ведро. Но ей можно найти и более полезное применение, если знать, где искать.







Делимся крутыми лайфхаками, от которого многие хозяйки приходят в восторг, а также предлагает взять на заметку несколько других бытовых хитростей.



1. Как быстро очистить ковер без химии?

2. Как реанимировать вялые овощи и зелень?

3. Как быстро помыть зеркало или стекло подручными средствами?

4. Как погладить одежду без утюга?

5. Как спасти пересоленный суп?

6. Как использовать чесночную шелуху?

Ковер нужно посыпать содой и пропылесосить.В одних квартирах ковер выполняет роль декора, в других – имеет практичную функцию, например, защищает ноги от холода. Как бы то ни было, периодически его нужно приводить в порядок, и мероприятие это не из приятных. Не всем повезло иметь волшебного помощника – робота-пылесоса, который способен за полчаса очистить ковер без непосредственного участия хозяина. Постоянно возить его в химчистку – тоже не вариант, это дорого (плюс не все службы предлагают самовывоз и доставку изделия обратно). Остается лишь приводить в порядок собственными руками.Если ковер – любимое место обитания ребенка, использовать агрессивную бытовую химию – не самая лучшая идея. Остаются лишь безвредные натуральные средства, одним из которых является сода. Увы, от застарелых пятен она не спасет, но если вы просто хотите освежить ковер или избавиться от неприятного запаха, а вместе с ним – и от микробов, сода станет отличным помощником.Распределите порошок по поверхности ковра, протрите его влажной тряпкой, оставьте в таком виде на 15 минут, а в конце пройдитесь по изделию пылесосом, чтобы убрать остатки соды. Если останутся участки с въевшейся грязью, протрите их губкой.Залейте листья салата холодной водой.Давайте будем честными: у каждой в кладовке или в холодильнике хотя бы раз находилась морщинистая морковь и ее лучшая подружка – дряхлая капуста. Даже не пытаясь как-то реанимировать плоды, мы сразу же отправляли их в мусорное ведро. А ведь есть отличный способ, который помогает в два счета вернуть овощам свежесть. Нужно только замочить их на ночь в миске с холодной водой. Цветная капуста, морковь, огурцы, перец – лайфхак подходит для самых разных овощей.А если на дальней полке холодильника завалялся сельдерей, прежде чем опускать его в холодную воду, нужно отрезать нижние концы на один сантиметр – после таких манипуляций он вновь станет красивым и хрустящим.На заметку: Для листьев салата данный способ тоже подходит – только класть нужно не в теплую, а в ледяную воду (можно добавить в миску несколько кубиков льда). Если же сразу после покупки завернуть салат во влажное бумажное полотенце, он будет дольше оставаться свежим.Используйте для чистки половинку картофеля.Нужно привести зеркало или стекло в порядок, а бытовая химия как назло закончилась? Тогда самое время прибегнуть к неожиданному, но очень эффективному лайфхаку, главным героям которого является…сырой картофель! Он отлично удаляет всевозможные загрязнения с зеркальных поверхностей, вне зависимости от того, свежие они или застарелые. Некоторым хозяйкам настолько сильно нравится результат после чистки картофелем, что они даже отказываются в его пользу от профессиональных чистящих средств.Итак, нужно разрезать картофелину на две части и пройтись двумя половинками по загрязненным участкам. Через несколько минут вы увидите, как картофельный сок разъедает пятна, и вам останется лишь удалить мягкой салфеткой из микрофибры его остатки.Вместо картофеля также можно использовать лук. Принцип действия такой же – разрезать напополам и хорошо протереть зеркальную поверхность. Единственный минус такого способа – неприятный запах, который появится сразу после уборки. Но он быстро выветрится. А чтобы ускорить процесс, пройдитесь по зеркалу мягкой тряпкой, смоченной в воде с добавлением лимонного сока.Еще один секретный ингредиент для мытья зеркала – чайная заварка. Вам нужно заварить стакан крепкого зеленого чая, добавить в него столовую ложку соли, дождаться, пока она растворится, и хорошо протереть поверхность. Обратите внимание, что лучше это делать старыми капроновыми колготками – так зеркало засияет кристальным блеском после процедуры.Блуза до и после применения раствора для глажки.У большинства хозяек глажка входит в топ-3 самых нелюбимых бытовых дел. И неудивительно – разглаживать все эти заломы и складки, особенно когда под рукой нет гладильной доски, настоящее мучение. Однако есть одна хитрость, которая поможет привести вещи в порядок не только без доски, но еще и без утюга.Необходимо взять миску, налить в нее 200 миллилитров воды, добавить одну столовую ложку кондиционера для волос, хорошо перемешать и перелить в пульверизатор. Далее полученный раствор следует распылить на мятую вещь, тщательно разгладить все складки ладонями и наслаждаться полученным результатом. Изделие будет выглядеть так, словно вы полчаса «колдовали» над ним с утюгом в руках.Еще один вариант спрея включает в себя 400 миллилитров воды, одну столовую ложку уксуса для смягчения ткани и одну столовую ложку кондиционера для белья, чтобы «расслабить» волокна материала. Повесьте мятую вещь на плечики, тщательно обрызгайте раствором из пульверизатора и оставьте на десять минут сохнуть. Через указанное время заломы разгладятся.Положите в бульон целую картофелину и оставьте там до конца готовкиСыпать соль «на глаз» или «по вкусу» – отличная идея, но ровно до того момента, когда понимаешь, что суп невероятно соленый. И как подавать такое блюдо на стол? Правильно, никак. Сначала его нужно реанимировать, а потом уже кормить членов семьи, чтобы не ударить в грязь лицом.Мы предлагаем не разбавлять бульон водой – из-за этого он получится менее ароматным и насыщенным. Лучше добавьте в него целую очищенную картофелину и продолжайте варить суп вместе с ней. Через некоторое время овощ впитает в себя лишнюю соль, и можно будет выдохнуть с облегчением.В конце нужно будет только достать плод из кастрюли, попробовать суп на вкус (возможно, картофель впитал в себя слишком много соли) и, если все хорошо, украсить его зеленью, разлить по тарелкам и подать на стол. Никто из членов семьи даже не догадается, что с блюдом была какая-то проблема. Кстати, обратите внимание, что чем больше по размеру будет картофель, тем больше соли он впитает.Из чесночной шелухи получится насыщенный бульонО том, насколько полезной является луковая шелуха, знают многие. Ее используют для хранения овощей, в частности, моркови, чтобы она дольше лежала, а также для покраски яиц на Пасху. Но, что насчет чесночной? Почему ее не стоит выбрасывать? Оказывается, это основной ингредиент для приготовления яркого, вкусного и ароматного бульона. Кстати, пригодится не только шелуха, но и тонкие пленки, которыми обычно обернуты чесночные дольки.Следует очистить две-три головки чеснока, положить в кастрюлю нужные нам компоненты, залить водой и довести до кипения. По прошествии десяти минут вы услышите, что кухня наполнилась аппетитным чесночным ароматом, а еще через пять минут можно будет процеживать золотистый бульон.Конечно, перед каждым приготовлением супа проделывать такие манипуляции может быть накладно, поэтому лучше складывать шелуху в отдельный контейнер и использовать по необходимости. Обратите внимание, что чесночный бульон станет прекрасной основой не только для супа, но также для соуса или гарнира из риса. Экспериментируйте!