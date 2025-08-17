Как выглядит древнейший город Европы

Давным-давно, на заре времен, один важный и гордый фракийский авторитет по имени Мена положил здесь камень, который долго и упорно носил с собой в наплечном мешке. Сел на него и начал ждать. Потихоньку к нему подходили его почитатели, задавали житейские вопросы и брали автографы. Закончилось всё тем, что с соседской каменоломни фанаты Мены перетаскали все булыжники, и сами не заметили, как построили город вокруг него.

И не шибко мудрствуя, назвали его в честь кумира — Менебрия. А на главных воротах кремневым клинком выбили «3200 лет до нашей эры».Но есть сомнения насчет подлинности этой надписи, все-таки арабских цифр тогда еще не было.Сейчас с городом все хорошо. Там продают магнитики и варёную кукурузу. И это несмотря на то, что совсем незадолго до рождения Иисуса, примерно за 600 лет, полуостров (а именно на нем расположен город) пострадал от землетрясения. То ли Зевс был зол на греков, которые отняли Менебрию у фракийцев, то ли ему не понравилось новое название Месебмрия, и он начал капризничать. Короче, от города осталось чуть больше половины. Скорее всего, это был подходящий размер для поклонников Бахуса и Юпитера, которые приехали на туристическом автобусе, якобы, пофотографировать. А сами заняли всю элитную недвижимость , выпустили газеты на древнеримском и вообще стали вести себя, как дома.Ой, я же вам еще до сих пор не сказал, где находится этот город сейчас. А то Менебрия, Месембрия… Но ничего. Еще пару предложений — и вы, дорогие мои, сами всё поймете.На знакомство с городом мы отправились на лодке. Плыть примерно минут 15. И уже издалека в телеобъектив видны средневековые развалины, которыми усыпан весь полуостров.Все-таки на клочке в 24 гектара насчитывается около 40 церквей с тысячелетней историей.И пока мы подплываем, я расскажу , что же приключилось с городом дальше.Так вот, Древний Рим пал. Понаехавшие римляне не захотели оставаться в Месембрии и быстренько свернулись, оставим ворота открытыми, через которые пришли византийцы. Пока Византия молилась Богу, строила везде церкви и писала письмена и с помощью армии резала жителей соседний стран, болгарский хан Крум с поддержкой братьев-славян дал хороших звездюлей византийским набожникам и занял Месембрию, дав городу болгарское название — Несебър (Нессебыр).Сейчас город поделен на две части: Старый Несебр, который находится на полуострове и Новый — материковый. Соединяются они узенькой дорогой в 400 метров длиной. Перед въездом в Старый город туристов встречается мельница, построенная в период Болгарского Возрождения в XVIII веке.Да, в Болгарии тоже было Возрождение. И это несмотря на то, что Первое Болгарское царство просуществовало чуть меньше 4-х веков. А Несебр был болгарским и того меньше. Между Первым и Вторым Болгарским царством был период в 100 лет, при которых Византия делала с болгарами и их землями, что хотела: всю православную элиту вывозили в современную Турцию, а Константинопольский патриарх объявил всем болгарам и местным попам, что отныне они все его сучки.Но какие же сучки из ханов и южных славян?! В общем, к концу XII века недовольные властью, вместо того, чтобы сидеть на кухне, кудахтать о жизни под крепкую ракию, вышли на улицы и надавали звезды всем этим византийцам. Так появилось Второе Болгарское царство, котороые просуществовало 200 лет. Потому что потом пришли турки…Вот и получается, что всего за каких-то 500 лет болгарам хватило патриотизму, чтобы спустя 5 веков турецкого хозяйничества, сказать мусульманам «Нет», махнув головой вверх-вниз.На главной улице, недалеко от мельницы находятся стенды с фотографиями старого Несебра.А если пройти южнее, то можно выйти на местный пляж, который так и называется «Южный пляж».Но все равно, самое интересное находится на полуострове. Сидя на скамеечке, можно любоваться Солнечным Берегом и Святым Власом.Памятник Святому Николе — покровителю моряков.Старый Несебр непохож на типичные старые города Европы. Тут нет каменных зданий и вычурных доходных домов. Почти все постройки датируются XVIII веком. Их особенность заключается в том, что на массивном фундаменте и каменном первом этаже построен 2-й этаж, оббитый деревом, который может выпирать над первым метра на полтора и поддерживаться снизу балками, создавая узенькие улочки между домами еще более узкими.А любитель церковной древности, а также пакетный турист, в составе экскурсионной группы, обязательно узнает про средневековые руины храмов, которые могут находиться, чуть ли не во дворе жилого дома, приспособленные под какой-нибудь сарай.Многие говорят, что в Несебре всё дешевле : начиная от обедоужина до магнитиков. Но…Это Борис. Он бил себя в грудь, доказывая с помощью русского языка и акцента, что белорус. В итоге, выяснилось, что это его жена из Новогрудка, а сам он болгарин, неоднократно бывавший на её родине и посетивший почти все основные белорусские города. В общем, Борис является администратором в ресторане. И меню этого ресторана было самым дорогим, которое мы встречали на всем побережье, включая Солнечный Берег. И цены на магнитики, как везде: 1-3 лева. В общем, туристические брошюрки молодцы тем, что ненавязчиво заманивают туристов туда, где, якобы, дешевле.Отличное расположение у «переодевалки».Через пару часов гуляния по узеньким улочкам, в глазах начинает рябить от всевозможных сувениров, кружев и магнитиков. Буквально все первые этажи вековых зданий на оживленных улицах напичканы магазинами, кафе и ресторанами. А также туалетами. Таблички «WC» висят повсюду!Ресторанный зазывала, прикинувшейся шеф-поваром, обещает русской парочке самую вкусную еду в городе: «Я не возьму с Вас ни лева , если вам хоть что-то не понравится!».Всего 200 тысяч эуро и этот особняк ваш!Так вот. Как бы ваши друзья и знакомые не смеялись над вами, обзывая нищебродами, не остерегали вашего коня от цыганского воровства, у Болгарии есть аргументы. И они не из пальца высосаны. Да, для меня это тоже было шокирующей новостью.Во-первых, Несебр — и правда один из древнейших городов Европы. Во-вторых, в Болгарии есть еще более древний город — Плодвив, ему сейчас около 6 000 лет. И это еще не все. Недавно археологами найдены в Болгарии каменные строения около Провадия, котором приблизительно 7 000 лет. И, между прочим, нет города в Европе, который мог бы похвастаться таким почтенным возрастом.Думаете, что всё? Закончились аргументы? Кириллица изобретена в Болгарии! Пусть и греками… И даже Петр I , когда в XVIII веке выдумал мегареформу для русской письменности, все буковки один в один подвел под болгарскую азбуку. Именно поэтому, гоняя с ветерком по болгарским серпантинам, у вас никогда не возникнет вопроса «А что это за буква на табличке в слове „Животозастрашаващи“?». Еще один не менее важный аргумент: в загашниках какого народы вы найдете вот такой символ , означающий «Добро» и вот такой , означающий «Люди»?И последний аргумент. Где вы еще встретите ловкого мужичка, который виртуозно перемещается по руинам древней крепости и одновременно играет на волынке?Болгария — страна привлекательная и очень интересная. Но в то же время, в ней есть много хитровыдуманных особенностей, которые обязательно должен знать каждый турист, который собирается эту страну посетить.