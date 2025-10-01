С нами не соску...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...
  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...

Странные лекарства, которыми лечились русские цари

В то время как Европа переживала эпоху Возрождения, развитие науки и медицины, русские цари лечились по старинным рецептам, которые выписывали знахари и колдуны. Русские правители были настоящими православными верующими, поэтому к любым рецептам, предлагаемым католиком или протестантом, относились с недоверием.

Даже в случае смертельной опасности предпочитали местных лекарей. Мы расскажем о самых странных лекарствах, которыми лечились цари.

Кровопускание с помощью хищных птиц


Странные лекарства, которыми лечились русские цари

Флеботомия была одной из самых распространенных медицинских практик, выполняемых хирургами с древности и до конца 19-го века. Это был популярный метод лечения гипертонии. Временно он успокаивал пациентов и позволял чувствовать себя намного лучше. Первое официально зафиксированное кровопускание было сделано царю Михаилу Федоровичу (1596-1645), первому Романову. Его сын Алексей Михайлович (1629-1676) был заядлым поклонником соколиной охоты. Ему делали кровопускания необычным способом. Сокола сажали на руку царю и он «пускал кровь» ударом клюва. То же самое государь заставлял делать своих бояр.

Самоцветы — увлечение Ивана Грозного


Странные лекарства, которыми лечились русские цари «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею». А. Д. Литовченко Царь Иван Грозный (1530–1584) верил в целебную силу драгоценных камней. Панагия Ивана Грозного (медальон с иконой, надетый на шею) содержала «целебные» кусочки жемчуга и сапфира. Джером Горсей, английский дипломат, находившийся с миссией в Москве, показывал Ивану Грозному свои драгоценные камни и рассказывал об их силе.
Он рассказал царю, что рубин хорошо подходит для сердца, мозга и памяти, бриллиант сдерживает ярость, сапфир сохраняет мужское долголетие, увеличивает силу, Изумруд имеет ту же природу, что и радуга, и сохраняет чистоту. Водка продавалась в аптеках Странные лекарства, которыми лечились русские цари Первые крепкие спиртные напитки появились в России как своеобразное лекарство. Примерно в XIV-XV веках водка была подарена одному из московских князей европейскими купцами. Само слово «водка» в русском языке появилось впервые в начале 16 века и означало высокодуховную спиртовую травяную настойку. Возможно, в ту же эпоху царские слуги начали производить небольшое количество спирта, дистиллированного из европейских вин. Этот вид «водки» продавался в аптеке на Красной площади в Москве и мог быть куплен только самыми богатыми москвичами, потому что стоил целое состояние. Вина также использовались как лечебное средство. С их помощью разогревали организм, чтобы хорошо пропотеть. Когда Михаил Федорович лежал при смерти, его врач пытался «очистить печень» с помощью разогретого рейнского вина. Но царь все равно умер.

Рог единорога


Странные лекарства, которыми лечились русские цари В Средние века существовало поверье, что единороги паслись на землях, которые никогда не посещал человек. Для первых русских царей единорог был символом сакральной, духовной силы. Его изображение можно увидеть на царской печати Ивана Грозного. Трактаты о чудесной силе единорогов и их рогов распространились в России задолго до XVI века. У Ивана Грозного был посох, сделанный якобы из рога единорога. Так считал сам царь. На самом деле он был из бивня нарвала. Рог единорога (и порошок после его измельчения) считался универсальным противоядием. В 1654 году Алексей Михайлович заказал рог из Любека, Германия. В следующем году царю предложили три штуки по 11 тысяч рублей. В то время рог был почти в 50 раз (!) дороже, чем золото.

источник

