Акульи спиральки – что это?

Нет, это не странный морской камушек. И нет, это не отвалившийся от установки бур. Вы удивитесь, но то, что вы видите — яйцо. А ещё больше удивитесь, когда узнаете, что яйцо это акулье! Акульи спиральки - что это?

То неловкое чувство, когда пришёл к девушке в гости, и увидел на столе что-то очень похожее на акулье яйцо... Вы можете возмутиться: «Но как?

Со школьной скамьи нам талдычили, что акулы живородящие». Действительно, большинство акул либо живородящие, либо яйцеживородящие. И всего 30% этих водоплавающих хищников превратилось в несушек. Акульи спиральки - что это? Странный у вас какой-то Лунтик... Яйца эти могут быть разными. И спиралевидными, и в виде якоря, и со всевозможными отростками — короче говоря, фантазия акул в этом вопросе поистине безгранична. Своих детишек они запихнули в такие странные капсулы не из-за своих дизайнерских причуд. Всех акулят объединяет одно — беззащитность. Акульи спиральки - что это? Выбери своего покемона. Яйца акул развиваются долго — 5-7 месяцев. И всё это время, как и икра, они являются лёгким перекусом для хищников всех мастей. Но угрожает акулятам не только морские обитатели, но и само море. Течение и волны могут запросто вынести яйцо на берег. Поэтому каждая из конструкций служит своим целям. Акульи спиральки - что это? Этого малыша вытолкнуло на берег, его нашли уже погибшим. Например, спиралевидное яйцо рогатой акулы, покрытое роговой оболочкой, отлично защищает плод от мясоедов. А многочисленные нити на яйце кошачьей акулы помогают плоду закрепиться в грунте, чтобы его не унесло на берег. А некоторые, например, полярные акулы, берут обманкой. Рожают сразу по 500 штук яиц, из которых только 10 оплодотворенных.
Акульи спиральки - что это? А яйцо китовой акулы достигает 70 см в длину и 40 в ширину. Яйцо таких размеров не сожрешь при всём желании. Что ж, теперь вы знаете, что курицу и акулу объединяет немножечко больше, чем может показаться на первый взгляд.

