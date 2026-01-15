Акульи спиральки – что это?

Нет, это не странный морской камушек. И нет, это не отвалившийся от установки бур. Вы удивитесь, но то, что вы видите — яйцо. А ещё больше удивитесь, когда узнаете, что яйцо это акулье!
То неловкое чувство, когда пришёл к девушке в гости, и увидел на столе что-то очень похожее на акулье яйцо... Вы можете возмутиться: «Но как?
Со школьной скамьи нам талдычили, что акулы живородящие». Действительно, большинство акул либо живородящие, либо яйцеживородящие. И всего 30% этих водоплавающих
хищников превратилось в несушек.
Странный у вас какой-то Лунтик... Яйца эти могут быть разными. И спиралевидными
, и в виде якоря, и со всевозможными отростками — короче говоря, фантазия акул в этом вопросе поистине безгранична. Своих детишек они запихнули в такие странные капсулы не из-за своих дизайнерских причуд. Всех акулят объединяет одно — беззащитность.
Выбери своего покемона. Яйца акул развиваются долго — 5-7 месяцев. И всё это время, как и икра, они являются лёгким перекусом для хищников всех мастей. Но угрожает акулятам не только морские обитатели, но и само море. Течение и волны могут запросто вынести яйцо на берег. Поэтому каждая из конструкций служит своим целям.
Этого малыша вытолкнуло на берег, его нашли уже погибшим. Например, спиралевидное яйцо рогатой акулы, покрытое роговой оболочкой, отлично защищает плод от мясоедов. А многочисленные нити на яйце кошачьей акулы помогают
плоду закрепиться в грунте, чтобы его не унесло на берег. А некоторые, например, полярные акулы, берут обманкой. Рожают сразу по 500 штук яиц, из которых только 10 оплодотворенных.
А яйцо китовой акулы достигает 70 см в длину и 40 в ширину. Яйцо таких размеров не сожрешь при всём желании. Что ж,
теперь вы знаете, что курицу и акулу объединяет немножечко больше, чем может показаться на первый взгляд.источник
