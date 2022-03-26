Самые распространенные мифы о парфюмерии

У многих из нас в сознании закрепились совершенно ошибочные стереотипные представления о парфюмерной продукции. Даже название сбивает людей с толку, ведь большинство полагает, что одеколон предназначен для мужчин, а духи для женщин.
Однако на самом деле разница между ними заключается лишь в концентрации эфирного масла. В этой статье парфюмерный эксперт Марлен Харрисон развенчивает девять наиболее распространённых мифов.
Лучшее место для хранения духов – ванная комната
Напротив, тёплая влажная атмосфера будет способствовать разрушению эфирных масел, и духи быстрее утратят свой оригинальный аромат.
На коже аромат будет пахнуть так же, как на бумажной полоске
На практике невозможно предсказать, как аромат раскроется на вашей коже. Более того, на коже разных людей он проявит себя по-разному.
Духи следует наносить, брызнув перед собой и шагнув в ароматное облако
Эксперт полагает, что лучше всего слегка сбрызнуть сухую кожу. Нанесите на тёплые участки тела, такие, как шея и грудь. Это позволит аромату равномерно рассеиваться в течение дня. Главное правило – не переусердствуйте.
Одеколон для мужчин, а духи – для женщин
В действительности, термины одеколон и духи говорят лишь о количестве эфирного масла в составе. Самый слабый аромат имеет одеколон, в нём концентрация масел около 3%. В туалетной воде около 10%, парфюмированной туалетной воде от 15% до 20%, в духах примерно 25%.
Духи следует втирать в кожу
Не делайте этого! Трение только нарушит комбинацию масел и уменьшит время действия аромата. Позвольте парфюму впитаться самостоятельно.
Все духи пахнут одинаково сильно
Эксперт утверждает, что интенсивность запаха напрямую зависит от количества эфирного масла в составе. Чем его больше, тем мощнее будет аромат, и тем меньшее количество парфюма необходимо при нанесении.
Чем сильнее ощущается запах, тем он приятнее
По словам эксперта, более мощный запах не обязательно будет восприниматься, как более приятный. В зависимости от вашей индивидуальности, вам может подойти более сильный или более слабый запах. Кроме того, один и тот же аромат в разной концентрации может ощущаться совершенно иначе.
Запах остаётся одинаковым с момента нанесения до конца дня
На самом деле многие ароматы «нелинейны» и с течением времени раскрываются новыми нотами. Обычно нелинейные ароматы считаются более качественными.
Чем дороже духи, тем они лучше
Порой менее дорогой парфюм подойдёт вам больше, чем тот, где вы переплачиваете за бренд. Выбирая духи, важно найти собственный аромат.
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