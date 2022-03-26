Самые распространенные мифы о парфюмерии

У многих из нас в сознании закрепились совершенно ошибочные стереотипные представления о парфюмерной продукции. Даже название сбивает людей с толку, ведь большинство полагает, что одеколон предназначен для мужчин, а духи для женщин.







Однако на самом деле разница между ними заключается лишь в концентрации эфирного масла. В этой статье парфюмерный эксперт Марлен Харрисон развенчивает девять наиболее распространённых мифов.



Лучшее место для хранения духов – ванная комната

На коже аромат будет пахнуть так же, как на бумажной полоске

Духи следует наносить, брызнув перед собой и шагнув в ароматное облако

Одеколон для мужчин, а духи – для женщин

Духи следует втирать в кожу

Все духи пахнут одинаково сильно

Чем сильнее ощущается запах, тем он приятнее

Запах остаётся одинаковым с момента нанесения до конца дня

Чем дороже духи, тем они лучше