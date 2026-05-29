9 хитростей, как продлить срок хранения продуктов и содержать вещи в порядке

Пожалуй, многим знакома ситуация, когда в холодильнике еды будто завались, но стоит присмотреться внимательнее, и немалая часть оправляется в мусорное ведро. А все потому, что правильно хранить продукты большинство из нас не умеет. То же касается и других вещей в доме. Как сохранить свежими бананы, не испортить сковороду - далее в нашем обзоре.
1. Свежий хлеб
Чтобы хлеб не черствел, храните его в холодильнике, поместив в пакет пару стеблей сельдерея. Через несколько дней вы заметите, что сельдерей засох, а хлеб остался мягким. Все дело во влаге, которой наполнены эти растения. Находясь в закрытой упаковке, влага испаряется из стеблей и впитывается в хлеб.
2. Кухонные губки
Кухонные губки - благоприятная среда для жизни микробов. Чтобы не превращать их в рассадник бактерий и не подвергать свое здоровье риску, меняйте их почаще. В целях экономии покупайте большие губки и разрезайте их на две части. Так вы сможете менять их чаще, а маленькие мочалки даже удобнее для мытья посуды.
3. Хранение сыра
Самая большая проблема, связанная с хранением сыра в холодильнике - обветренные срезы. Эту неприятность очень легко предотвратить, смазав края сыра сливочным маслом.
4. Тефлоновая сковорода
Сковородки с антипригарным покрытием удобные в быту. Однако тефлоновое покрытие слишком нежное, а любые его повреждения делают посуду непригодной к использованию. Поэтому настоятельно рекомендуем вам пользоваться только специальными лопатками и ложками.
5. Сельдерей
Салат-латук, сельдерей и брокколи содержат в своих стеблях много жидкости. Чтобы продлить им жизнь, не стоит использовать для хранения целлофановый пакет, лучше плотно завернуть стебли в фольгу.
6. Шампиньоны
Пластиковые коробки и целлофановые пакеты имеют свойство задерживать влагу. Она появляется на стенках в виде конденсата. Хранить в таких упаковках грибы не стоит, ведь из-за влажности они быстро потемнеют и начнут гнить. Свежие грибы лучше всего упаковать в бумажный пакет, хорошо завернув его края, и поставить в холодильник.
7. Черные ткани
Черные ткани имеют свойство терять свой насыщенный цвет после нескольких стирок. Предотвратить эту неприятность поможет простой трюк, которым пользовались еще наши бабушки. Просто добавьте в отсек для ополаскивателя четверть стакана крепкого черного чая. Такая хитрость не только предотвратит выцветание, но и вернет цвет уже потускневшей одежде.
8. Живые цветы
Хотите, чтобы букетик простоял долго, используйте простой трюк. Добавьте в воду чайную ложечку сахара и несколько капель водки. Водка придаст обеззараживающие свойства, а сахар будет подпитывать стебли, и цветы будут выглядеть свежими дольше.
9. Бананы
Бананы имеют свойство темнеть и быстро портится. Продлить им жизнь поможет пакет или пищевая пленка. Но не упаковывайте всю связку целиком, оберните только стебель.
