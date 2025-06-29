Сюрреалистичная «Пепельная хижина», напечатанная на 3D-принтере, громко заявляет об экологичности

Сюрреалистичная «Пепельная хижина», напечатанная на 3D-принтере, – экспериментальный проект фирмы Hannah и группы ученых (Ashen Cabin, США).

Инновационный дом на лесной поляне, в котором может отдохнуть любой путник (Ashen Cabin, США). | Фото: teenyabode.com.

Проект причудливой лесной хижины. | Фото: morgen-filament.de.

Ясеневая изумрудная златка уничтожает листву, а ее личинки делают древесину непригодной для распила.

В университетской лаборатории опытным путем нашли возможность использовать поврежденную древесину взрослых ясеней.

Запрограммированный робот-манипулятор смог разрезать стволы ясеня на тонкие слэбы.

Комбинирование материалов разного типа, фактуры и направления делают строения эстетически привлекательными (Ashen Cabin, США).

Тонкие срезы древесины легко наклеить друг на друга.

Распиловка древесины и печать бетонных элементов происходили в мастерских.

Чтобы уменьшить углеродный след без ущерба для прочности дома, бетон использовали только для создания основания (Ashen Cabin, США) .

Благодаря инновационным технологиям бетонные элементы могут иметь разную конфигурацию и рисунок (Ashen Cabin, США).

Сборка бетонных сегментов и возведение стен происходили на месте (Ashen Cabin, США).

Понадобилось всего две недели упорного труда, чтобы сюрреалистичная хижина радовала путников (Ashen Cabin, США). | Фото: archilovers.com.

Интерьер экспериментального домика, при строительстве которого использовались разные технологии (Ashen Cabin, США). | Фото: archpaper.com.

Уютная обстановка «Пепельной хижины» (Ashen Cabin, США).