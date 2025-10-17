7 добротных советских велосипедов, которые сегодня вспоминаются с ностальгией

Велосипеды производились во многих республиках Советского Союза. Большинство моделей успешно реализовывалась по всей стране. Выпускались велосипеды для самых разных возрастных групп и категорий населения. Были как детские, так и взрослые велосипеды, как любительские, так и профессиональные спортивные.
1. «Аист»
Отличный советский велосипед. |Фото: porosenka.net.
Модель детского (подросткового) велосипеда от Минского мотовелозавода, который был основан почти сразу после Второй мировой войны в 1947 году. Конструкция «Аистов» была похожа на конструкции еще нескольких подростковых велосипедов, выпускавшихся в Советском Союзе. Главной фишкой многих велосипедов данной модели была возможность складывания транспортного средства пополам. Выпускаются данные велосипеды, пускай и в серьезно обновленном виде по сей день.
2. «Турист»
Бренд существующий по сей день. |Фото: do-slez.com.
Еще один советский бренд, который существует по сей день. Делали и делают велосипеды марки «Турист» на Харьковском велосипедном заводе. Основано предприятие было после Гражданской войны и проведения национализации предприятий в 1923 году. «Турист» является «взрослой» спортивной моделью велосипеда. Уже в советские времена у них были переключающиеся передачи.
3. «Школьник»
Велосипед для детей. |Фото: regionoperator.ru.
Название велосипеда говорит само за себя.велосипедный завод. В отличие от «Аиста», рама у «Школьника» пополам не складывалась, что не позволяло так легко возить его с собой, например на дачу. Горьковский завод начал выпуск велосипедов в 1940-х годах, а конкретно эта модель производилась с 1956 по 1996 год.
4. «Урал»
Один из лучших в своем роде. |Фото: izhevsk.ru.
Велосипед для взрослых от Пермского машиностроительного завода. Следует отметить, что это далеко не единственная модель, но одна из самых известных среди тех, что выпускал ПМЗ. Транспортное средство относили к категории тяжелых дорожных велосипедов. Многие граждане не без основатель считали «Урал» лучшим велосипедом в Советском Союзе и вершиной конструкторской мысли в данном направлении.
5. «Эрелюкас»
Знатный литовский велосипед. |Фото: auction.ru.
Отличные велосипеды делали и в советской Прибалтике. Например, велосипед «Эрелюкас» («Орленок» в переводе с литовского) выпускал Шяуляйский велосипедно-моторный завод, основанный в 1948 году. Любопытно, что создали предприятие благодаря немецким станкам, которые были вывезены из Германии в качестве репараций после окончания Второй мировой войны.
6. «Спутник»
Выпускался недолго. |Фото: drive2.ru.
Еще один замечательный велосипед от Харьковского велосипедного завода. Правда выпускался спортивный велик совсем недолго с 1964 по 1968 год. Случилось так во многом по причине того, что на линии «Спутники» сменили более совершенные модели. Спортивные велосипеды в СССР производились недолго и часто менялись, так как постоянно становились все лучше.
7. «Кама»
Велик для детей и подростков. ¦Фото: Twitter.
Детский велосипед, который похож на минский «Аист». В действительности такие велосипеды делал еще и Пермский машиностроительный завод. Уже после распада Советского Союза модель будет выпускаться под брендом «Велта», а спустя некоторое время канет в небытие. Просуществовал завод с 1939 по 2006 год.
