Интересные идеи для оформления вашего сада

Оформлять свой сад или нет – выбор за вами. Но согласитесь, что гораздо приятнее находиться в ухоженном и уютном месте, чем сидеть на крыльце и смотреть на заросли. Мы решили собрать для вас очень яркие и интересные идеи оформления сада, которые позволят получать огромное удовольствие от прекрасных видов.
1. Небольшой водоём с цветамиСделать водоем в своем саду не такая и трудная задача. Для этого вам нужно придумать углубление в земле, забетонировать его или поставить обычную бочку. Также стоит дополнительно украсить место вокруг самого водоема.
2. Каменная дорожка на травеГазон сам по себе очень удобен в саду, но после дождя приходится долгое время ждать, чтобы спокойно ходить по сухой траве. Именно для целей комфорта, а также красоты, стоит положить в саду дорожку, которую выполняют из камней и бетона.
3. Оригинальная клумбаЕсли вы не хотите украшать свой сад примитивными клумбами, тогда вам подойдет вариант украшения в виде колодца. Только воды в нем не будет, на нем лучше расположить красивую поляну нежных растений.
4. Забавные декоративные фигурыКто-то использует для оформления своего сада вещи, которые уже давно перестали выполнять свои функции. Другие подходят к украшению сада с особым трепетом. Для этой категории как раз и подходят симпатичные статуэтки и декоративные фигурки. Их можно поставить в самую глубь сада и освещать фонарями, чтобы сделать креативный акцент.
5. Красивые поделки со старых корягДаже самые простые палки и коряги от спиленного дерева могут пригодиться для украшения сада.
6. Плетеный заборЗабор – это не только металлическое полотно или доски. Можно создать забор своими руками, например, плетеный вариант. Времени на него уйдет очень много, но такого оформления точно не будет у ваших соседей.
7. Чудесная аркаОбычная калитка – это слишком просто и обыденно. Чуть более креатива можно добавить при помощи дополнительного украшения калитки при помощи арки. Создать ее очень легко, а если дополнительно по ней пустить красивые растения, то получится настоящий вход в сказочную страну.
8. Сухой ручейЕсли вы боитесь, что вода в самодельном водоеме будет постоянно грязной, то можно вообще не использовать воду. Россыпь разноцветных камней или другого мелкого материала позволит создать имитацию ручья, который нужно украсить другими тематическими вставками и фигурками.
9. Подвесное кашпоПодвесные кашпо всегда придают участку особый изыск. Вы можете смастерить такое украшения своими руками или купить уже готовые варианты. Останется только посадить красивые цветы и иногда их поливать.
10. Яркие скульптуры для детейДля детей можно придумать очень много оригинальных вещей из подручных средств. Чаще всего используют уже ненужные шины от колес. Из них можно сделать солнышко, улиток, лебедей и многое другое.
Если вы украсите свой сад, то вам станет гораздо приятнее находиться на участке. Для оформления используют разные материалы и вещи, в некоторых моментах придется потратить чуть больше времени и средств. Но главное – это итог: красивый и ухоженный сад.
