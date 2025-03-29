Необычные беседки, которые не только украсят участок, но и будут очень функциональны

Современные дачники стараются обустроить свой участок максимально красиво и при этом практично. Теперь, кроме хозпостроек и непосредственно самих домов, хозяева добавляют красивые строения, такие как зоны отдыха, крытые навесы и беседки.







Сначала это также были простые конструкции с четырьмя опорами и крышей, двускатной или односкатной, но времена изменились.

1. Беседка-кабинет

2. Шведский стиль

3. Волнообрзная беседка

4. Средиземноморский стиль

5. Маленькая постройка

6. Домик пасечника

7. Беседка для всей семьи

8. Зелёная беседка

9. Беседка с коллекцией внутри

10. Многофункциональная беседка

В мире появилось огромное множество проектов, в которых представлены самые необычные варианты садовых беседок. Они украсят участок и сделают пребывание на даче максимально комфортным.Самый модный дизайнИдеальный вариант совместить два в одном. Сделать собственное уютное помещение, которое не будет примыкать к основному дому и при этом, при необходимости может быть также и беседкой для посиделок с друзьями или семьёй. Как пример создания такой беседки можно рассмотреть проект английского дизайнера Патрика Митчелла, который соорудил беседку — кабинет изогнутой формы в виде волны. При этом она остеклена и выполняет роль кабинета. Такая беседка, находящаяся в глубине сада, позволит хозяевам уединиться и заниматься своими делами. Она не просто представляет из себя садовое строение, но и будет похожа на произведение искусства, а также окажется очень практичной. В такой беседке два помещения, крытую часть можно использовать, например, для хранения садового инвентаря.Два в одномВсе постройки в этом стиле отличаются в первую очередь натуральностью материалов, они имеют чёткие и хорошо различимые линии. Это нордический стиль, который, как правило, включает в себя использование скандинавской сосны, как основного материала. Но стоит учитывать, что со временем, все такие постройки приобретут более светлый оттенок. Пример такой нестандартной беседки — проект шведского архитектора Ларса Нильсена, который придумал совместить такую беседку из натуральных материалов с сауной. Для любого дачного участка это замечательный проект, потому что многие хотят уместить на территории и баню и место отдыха. Саму купель можно не оставлять в помещении, а вынести к веранде, где стоит всего лишь разместить несколько скамеек и небольшой столик под навесом.Очень необычный проектВ Московской области тоже есть пример очень необычной и стильной беседки, которую можно постараться воплотить и на своём участке. Основание для большей прочности и долговечности, а также удобства, стоит выполнить из бетонных плит, а саму крышу и стены беседки из дерева, например, лиственницы. Проект смотрится очень светлым и воздушным. Все эти блоки соединены между собой, образовывая непрерывность конструкции. Конечно, у такой беседки и всех похожих на неё типов существуют минусы, например во время дождя или сильного ветра находиться там может быть некомфортно из-за слишком открытого пространства между стенами, но в солнечную погоду она отлично скроет от солнца.Интересный вариант использованяи пространстваБеседка это не обязательно помещение только для отдыха, оно может выполнять сразу несколько функций. Там вполне можно разместить всё то, что не нашло места в основном доме. Каменные домики, характерные строения Балеарских островов, отлично выполняют функцию не только места для принятия пищи, но и могут стать тренажёрным залом, потому что размер помещения внутри позволяет обустроить там по сути, что угодно. К тому же на участке при дополнительных ландшафтных решениях можно будет воссоздать спокойную атмосферу Средиземного моря. Одна из стен такой постройки может вместить в себя зеркало, а напротив встанут несколько тренажёров. Для экономии места, обычные двери стоит заменить раздвижными, чтобы облегчить доступ и соединить внутреннее помещение с террасой, которая примыкает в постройке. А если сделать двери стеклянными, то при занятии спортом можно будет наблюдать за садом.Когда нет местаКогда места на участке слишком мало, не стоит отказываться от мечты иметь пусть и небольшую, но беседку. Можно рассмотреть интересный немецкий проект, который включает в строение дополнительное место для сна, приготовления еды и, конечно же, отдыха. Самое главное преимущество этого проекта в том, что крыша и одна из стен полностью распахиваются, делая беседку прекрасным местом для наслаждения природой. Такая постройка может быть площадью не более десяти квадратных метров, при этом в ней будет всё необходимое не только для временного отдыха, но и для жизни. Благодаря ставням и дверцам в тёплую погоду место будет увеличиваться в разы, впуская в помещение воздух. Для тепла можно установить стеклопакеты, а фасад, как и в проекте, отделать ломинированными панелями, внутри для отделки отлично подойдет древесина светлых тонов.Для любителей природыКогда хочется использовать место на участке по-максимуму, беседку можно совмещать не только с сараем и баней, но также и местом для зимовки пчёл. Это отличное решение для тех, кто увлекается пчеловодством. Внутри не обязательно расставлять много мебели, хватит и обычного стола и стульев, чтобы хорошо проводить время в компании друзей, например, поздней осенью, особенно, если беседка будет застеклена. Также дополнительное тепло и прочность ей придаст материал — текстильный бетон, который часто применяют в ландшафтном дизайне. Материал крайне пластичен и прекрасно облицует любой фасад.Очень уютное строениеКогда место на участке не ограничено, то нет нужды ужиматься и в создании беседки. Хорошо будут смотреться помещения с площадью даже больше пятидесяти квадратных метров из лёгких материалов. Например, из красного кирпича и лиственницы, а дополнить можно большими распашными дверьми с вставками стекла или панорамными окнами. Для крыши отлично подойдёт кровельная плитка. Чтобы сделать постройку более интересной, можно выполнить её в стиле традиционных итальянских амбаров и сыроварни. Таких проектов очень много и они отлично подойдут для активного проведения своего досуга. К тому же могут стать дополнительным спальным местом, когда в доме много гостей. В таком помещении, для экономии электроэнергии, можно применить правила экостроительства, то есть расположить строение по сторонам света. Зимой солнца будет в нём по-максимуму, а летом создастся тень.Связь с природойБеседка может быть ещё более экологичной, если обвить её растениями, как в японском проекте дизайнера Кайоко Нагазамы. Полукруглое строение можно выполнить из красного кедра, а рамы из нержавеющей стали, добавив на крышу ползучие растения. На террасе же останется место, чтобы повестить и небольшие деревянные качели. Поскольку проект японский, внутри беседки всё минималистично, и не стоит нарушать этот стиль. Можно покрыть стены дышащей штукатуркой, добавить несколько гравюр, рисовой бумаги и глиняную посуду.Почему бы не украсить беседкуВ беседке можно даже сделать целый выставочный зал для своей коллекции. Для этого подойдёт старый сарай, который уже не используется. Его можно облагородить, перекрасить или покрыть новым материалом и приступить к созданию стеллажей и полок для демонстрации своих сокровищ. Чтобы они не пылились можно всё застеклить.При желании можно всё разместитьДаже самая маленькая площадь может быть очень вместительной, там могут храниться мусорные баки и инструменты, при этом одна из сторон беседки будет патио, пусть и очень небольшое, а другая местом для хобби или для создания поделок своими руками. Все материалы для постройки и отделки можно взять от старых построек и дать им вторую жизнь. А если сделать крышу полупрозрачной, например из поликарбоната, то мастерская всегда будет залита солнцем.