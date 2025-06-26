5 продуктов и блюд, которые в прошлом входили в меню бедноты, а сегодня стали деликатесом

Современное кулинарное искусство поражает разнообразием блюд, однако особенное внимание притягивают, безусловно, деликатесы. Многие из них появились благодаря таланту лучших в мире поваров, но вот есть такие, у которых совсем иной путь. А всё потому, что в начале своей истории их никто бы не назвал изысканными и элитными, ведь их можно было встретить не на трапезах аристократов и богачей, а на столах бедняков.
1. Икра
Икру лишь недавно причислили к деликатесам. /Фото: serg-crb.ru
История икры в рационе человека насчитывает не одно тысячелетие. Вот только она лишь в последние десятилетия стала чем-то вроде деликатеса. В древние же времена она чёрная и красная икра была частью трапезы наравне с самой рыбой или даже хлебом. К слову, и на отечественных просторах её частенько употребляли едва ли не числе повседневного рациона простолюдины. Ситуация стала меняться лишь в начале прошлого столетия, когда икру научились правильно готовить солением, что и придаёт её вкусу изысканные, но нежные нотки. Правда, к тому моменту осётра и лосося ловили повсеместно, и их популяция стала стремительно сокращаться.
2. Устрицы
Устриц раньше если все и в огромных количествах, но сегодня всё изменилось. /Фото: mozartwine.com
Устрицы были известны ещё рядовым древнеримским аристократам, которые употребляли их в качестве довольно питательного продукта. Однако в средневековые времена этих моллюсков как бы вытеснило на периферию, пока легендарная Екатерина Медичи не популяризовала их во Франции. Самое интересное, что они тогда не задержались лишь на столах дворянства, а быстро распространились как раз среди простолюдинов. Чаще всего их употребляли в пищу на постоянной основе рядовые французы, англичане и американцы, которые видели в них самый доступный источник белка. Однако чуть более ста лет назад с устрицами случилась история, аналогичная рыбной икре - популяции сократились, отлов стали законодательно запрещать или ограничивать, и в результате некогда популярный продукт превратился в дорогостоящий деликатес.
3. Омары
А когда-то богачам омар совсем не нравился. /Фото: 1zoom.ru
Ещё один известный случай, когда морепродукты долгие годы и даже века были в меню одних бедняков, и лишь недавно стали пищей гурманов.слишком большими и слишком некрасивыми на вид, а вот рядовой гражданин Англии или США видел в них отличный и дешёвый источник ключевых питательных веществ. И ведь их действительно было много: по информации редакции novate.ru, лобстеры были настолько распространены, что входили в перечень продуктов, которыми поддерживали бедноту, а то и вовсе кормили собак. Тем более неожиданно, что ситуация круто изменилась благодаря... поездам. Оказывается, именно развитие железнодорожного транспорта способствовало популяризации омаров настолько, что их стали повально есть по всем континентам, пока те ожидаемо не стали попадаться реже, впоследствии взлетев в цене и перейдя в разряд деликатесов.
4. Луковый суп
Классику французской кухни раньше если буквально все. /Фото: marieclaire.ru
Это сегодня луковый суп является одним из образцовых блюд классической французской кухни, который подаётся в лучших ресторанах планеты. А в далёком прошлом луковую похлебку уплетали за обе щеки древнеримские легионеры - блюдо было сытным и дешёвым в производстве. В средневековый период суп с луком повсеместно распространился в качестве повседневного блюда у французской бедноты, опять же из-за своей простоты, доступности ингредиентов и питательности. А вот позднее луковый суп стал проникать на столы аристократов, для которых повара уже принялись модернизировать старые незатейливые рецептуры. В итоге среди ингредиентов появились дорогие продукты, технология стала более сложной, и луковый суп постепенно перешёл из еды для простолюдинов в классику французской, а затем - и мировой кулинариии.
5. Буйабес
Раньше его ели рыбаки, а сегодня - богачи и гурманы. /Фото: telegraphindia.com
Изначально буйабес был не совсем похож на то изысканное блюдо, которые мы знаем сегодня. В античные времена он представлял собой похлебку, для которого вываривали мелкую морскую рыбу и другие морепродукты, и всем этим предсказуемо питались греки, промышлявшие рыбалкой, причём чуть ли не ежедневно. Несколько столетий спустя суп в буквальном смысле вышел в открытое море, став непосредственной частью рациона моряков. Правда, новый виток блюду на пути в классику французской кухни рыбной похлёбке проложил один-единственный ингредиент - шафран. Эта специя не только специфическая, но ещё и дорогая, что и позволило буйабесу прочно обосноваться среди деликатесов. Впрочем, и сам рецепт серьёзно изменили, начав добавлять в него те самые морепродукты, которые сегодня трудно достать - например, устриц или омаров.
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