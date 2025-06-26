5 продуктов и блюд, которые в прошлом входили в меню бедноты, а сегодня стали деликатесом

1. Икра

Икру лишь недавно причислили к деликатесам. /Фото: serg-crb.ru

2. Устрицы

Устриц раньше если все и в огромных количествах, но сегодня всё изменилось. /Фото: mozartwine.com

3. Омары

А когда-то богачам омар совсем не нравился. /Фото: 1zoom.ru

4. Луковый суп

Классику французской кухни раньше если буквально все. /Фото: marieclaire.ru

5. Буйабес

Раньше его ели рыбаки, а сегодня - богачи и гурманы. /Фото: telegraphindia.com