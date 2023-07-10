Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

Специально ко Дню святого Валентина крупнейший в мире веб-сайт о кино IMDb представил рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа. В лучшую десятку вошли ленты о самых разных историях любви.
10 место
«Дурная слава» (1946).
9 место
«Хорошо быть тихоней» (2012).
8 место
«Энни Холл» (1977).
7 место
«Унесенные ветром» (1939). (Кадр из фильма)
6 место
«Квартира» (1960). (Кадр из фильма)
5 место
«Поющие под дождём» (1952). (Кадр из фильма)
4 место
«Вечное сияние чистого разума» (2004). (Кадр из фильма)
3 место
«Головокружение» (1958). (Кадр из фильма)
2 место
«Амели» (2001). (Кадр из фильма)
1 место
«Касабланка» (1942).
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