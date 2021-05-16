С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

15 детских перлов, которые поднимут вам настроение на весь день!

15 детских перлов, которые поднимут вам настроение на весь день!

Так интересно бывает прислушаться к тому, что говорят дети: их взгляд на мир разительно отличается от нашего. Порой они выдают вещи, которые нам никогда бы не пришли в голову, да с таким серьезным видом — закачаешься!

Публикуем гениальные детские перлы, которыми родители с удовольствием делятся в Сети.

Муж моется. Сын подбегает ко мне:
— Мама, ты когда-нибудь видела нашего папу голым?
— Ну, ээ…
— Иди скорей посмотри на этот ужас!!!

***

Наташа (3 года):
— Мама, а почему ты меня никуда не отдаешь?
— А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно:
— Или замуж, или в балет!

***

Дочка (7 лет) смотрит Animal Planet и спрашивает: «Мам, а что это за животные — волонтеры?»

***

Готовимся к школе. Спрашиваю сына (6,5 лет):
— Что такое трудолюбие, Костик?
— Это когда трудно любить, да?

***

Тимоха (2 года) долго сидит на горшке. Я:
— Тим, как дела?
— Хорошо.
— Ты покакал?
— Нет.
— А что тогда «хорошо»?
— Хорошо, что я в мире живу!

***

Ребенок смотрит выступление оперного певца и говорит: «А мы когда в садике так орем, нас ругают…»

***

Заходим в большой супермаркет, на входе спрашиваю дочь (4 года):
— Что тебе купить?
В ответ через пару секунд:
— Ещё не знаю, но два!

***

За столом Дане подают хлеб и спрашивают:
— Что нужно сказать?
— Масла!


***

«Мама, привяжи меня к фартуку, я посуду буду мыть!»

***

— А мы с Данилой сегодня дрались! Он меня бил, а я — его!
— Почему же вы дрались?
— Мы дрались за первое место по хорошему поведению!

***

Рома (5 лет) интересуется:
— Папа, ты разве трусливый?
— Нет, не трусливый?
— А почему тогда спишь с мамой? Один боишься?

***

Сынуля за месяц до Нового года выдает мне: «Мам, ты пока что конфеты не покупай — побережем зубы».

***

Гоша (3,5 года) болеет. Приходит врач:
— Ну, Гоша, и чем ты умудрился заболеть?
Гоша очень деловито:
— Мы с мамой тоже хотели бы это знать.

***

Мама одного ребенка — наивна и неопытна, как новобранец в армии. Мама двух детей — спокойна и уверенна, как дембель. Мама трех детей — это СПЕЦНАЗ.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх