Страсти по «свинье»: действительно ли немецкие рыцари строились клином на Ледовом побоище

Едва ли клиновидное конное построение или построение «свиньей» нуждается в представлении даже среди людей, не интересующихся историей и военным делом. В спорах о том, как оно выглядело на самом деле и существовало ли вообще, копий на интернет-формах и в специализированной литературе переломано больше, что в Битве при Грюнвальде и Битве при Азенкуре вместе взятых. Спорщики и эксперты разной степени компетенции уже буквально готовы вцепиться друг другу в глотки с упорством и свирепостью достойных католиков и протестантов во время Религиозных воин. Свои пять копеек вставим и мы.
1. В чем смысл «свинской» проблемы?
На самом деле мы мало что знаем. /Фото: ya.ru.
Суть в том, что построение кавалерии клином упоминается в большом количестве исторических источников, но при этом оно не выдерживает ни апробации практикой, ни логической проверки, а кроме того – оно напрочь отсутствует в поздней кавалерийской традиции. При этом степень накала обсуждения на тему: была ли «свинья» именно клином или она выглядела в действительности как прямоугольник, гарантированно бы привела к разбитым лицам, если бы собеседники общались не через интернет.
При этом зачастую спорщики упускают по крайней мере два важных момента. Первый - многие из них напрочь отвергают такую дисциплину как источниковедение (одну из важнейших вспомогательных дисциплин истории как науки): эти люди просто читают всякие исторические источники в лоб по принципу «раз написано, значит так все и было». При этом они не относятся к ним хоть сколь-нибудь критически, не пытаются их анализировать.
Лобовое, не критическое прочтение источников - ошибка новичков и дилетантов, а также любимый способ недобросовестных исследователей. /Фото: fb2.top.
Второй момент: несмотря на все имеющиеся античные и средневековые военные трактаты, мы не имеем подлинного представления о том, как именно происходили стычки тех или иных воинов. Веб-камер в то время не существовало, а ни одного тевтонского рыцаря в отличие от мамонтов в ледниках не осталось, чтобы разморозить и порасспросить. Безусловно, у нас есть общее представление о том, как могло быть то или иное: как тыкали копьем или стреляли из лука. Но как все это происходило в реальности в комплексе – сказать сложно. Особенно, когда речь заходит о таком исключительно травмоопасном занятии, как прилизывание людей копьями с лошади на скорости в 30-40 км/ч.
Само собой, у нас есть историческая реконструкция. Но, все что для нас, по сути, могут сказать любые попытки «попробовать как делали предки», это также две разные вещи. Первая – все это точно не выглядело как в 9 из 10 современных исторических фильмах. Вторая – оно с высокой долей вероятности не выглядело так, как мы себе рисуем у себя в голове.
Итак, к свинке…
2. Исторические источники против логики
Никифор II Фока - военачальник и император Византии. /Фото: vk.com.
Как уже было отмечено, «свинья» в виде подлинного клина упоминается в представительном количестве исторических источников. Самый простой пример: «Стратегика» византийского императора Никифора II Фоки, жившего в X веке нашей эры. Кавалерийский клин Никифор описывается в разделе «О катафрактариях» (тяжелая бронированная византийская кавалерия с мечами, палицами и копьями). Правда «треугольник» (именно это слово использует сам Никифор) у императора очень странный, он больше походит на трапецию.
Судя по всему, свою «Стратегику» Никифор II, который сначала был византийским военачальником, а затем стал императором, писал для потомков в качестве «шпаргалки» по военному делу. Сложно представить, что действующий командир византийского войска стал бы писать откровенную вредительскую глупость, никак не работающую на практике. Вот только император ни счёл нужным написать, когда, как и для чего его «треугольник» нужно использовать. Во все случаях? Против пехоты? Против кавалерии? Загадка. Причина тому скорее всего в том, что для самих византийцев детали реализации тактики катафрактариев на поле боя были слишком очевидны, чтобы о них писать в книге. В самой «Стратегике» по большей части описываются лишь требования к снаряжению тяжелой конницы, порядок и число построения.
Катафрактарии похожи на рыцарей. /Фото: ya.ru.
Безусловно катафрактарии – это не совсем европейские рыцари. Однако, все-таки по принципу использования и снаряжение — это родственные виды войск. А значит и воевали они скорее всего плюс-минус одинаково. Поэтому опыт применения вторых с известной степенью погрешности вполне можно транслировать и на других.
«Великая свинья», которая в представлении современных людей является именно клином, упоминается и в многочисленных летописях. Однако, с церковными летописями все обстоят крайне сложно. Так как многие из них, в первую очередь на Руси, писались не совсем как современные книги или отчеты. Чаще всего летописные тексты об актуальных событиях составлялись из кусков авторитетных более древних писаний, которые читал автор-летописец. А потому в данном виде источников происходило некоторое искажение фактов и смыслов.
Средневековые военные трактаты - вещь в себе. /Фото: wiktenauer.com.
Совершенно отдельная тема: трактаты позднего средневековья. Чего там только не начитаешься! И кавалерийский клин также упоминается. Например, в наставлении Альбрехта Ахилла Бранденбургского. Вот только жил, воевал и трудился Альбрехт уже в XV веке, когда начиналось Возрождение, и в Европе рос интерес к античному наследию. В том числе сохранившимся военным трактам. А потому нет никакой уверенности в том, что Альбрехт описал реальную практику средневековых рыцарей, а не интересную идею «как можно было бы воевать», опираясь на труды предшественников. Добавьте сюда ошибки перевода и откровенные фантазии.
Из всего этого важно подчеркнуть главное: клиновидное построение кавалерии описывается в письменных источниках слишком настойчиво, чтобы слепо его игнорировать.
3. Апробация практикой и логика против военачальников древности
Построение клином по Никифору. Цифры слева: номера шеренг. Цифры справа: число всадников в шеренге. Красная стрелка - направление удара. /Фото: novate.ru.
А вот здесь-то начинается самое интересное! Клиновидное построение напрочь не дружит ни с логикой, ни с апробацией практикой. Ниже на схеме можно увидеть построение клином в описании Никифора II Фоки (схема 1). И оно вызывает одни лишь вопросы. Сторонники клиновидности свиньи хмурят брови и говорят: «клин позволял построению кавалерии вонзаться в стройные ряды пехоты и раскалывать его на две части, сея панику и смерть». И тут начинаются проблемы: большинство лошадей, наткнувшись на плотное построение, просто отгораживает. Даже если кони собьют и затопчут людей, то они в любом случае потеряют скорость движения при попытках идти дальше.
Построение по Никифору клином после столкновения с пехотой. Зеленая линия с оранжевыми молниями - место удара пехоты. Синие стрелки - направление продолжающегося движения задних выступающих шеренг, после вклинивания передних. /Фото: novate.ru.
А это в свою очередь означает, что все последующие линии, выставленные под углом, будут натыкаться на оставшиеся шеренги пехоты раньше, чем уже столкнувшиеся смогут продвинуться еще дальше. Таким образом, дивная трапеция-клин Фоки перевернется (схема 2). А значит и смысл «клина» - теряется. Потому что после столкновения он худо-бедно превратится в линию. Вопрос первый: не лучше ли сразу построиться в линию? Вопрос второй: если даже предположить, что первая шеренга кавалеристов из 12 человек не потеряет скорость после первого удара и поедет дальше буквально по людям, почему это же не сможет сделать шеренга из 30 всадников? Совершенно очевидно, что единовременный удар 30 копий лучше, чем удар 10. А значит: чем шире фронт удара – тем лучше, тем больше потери противника и тем проще будет топтать и рубить пустившихся в бегство пехотинцев, ведь чем длиннее первая «ударная» линия, больше воинов будет единовременно вовлечено в резню.
С ответами на последние два вопроса у адептов клиновидной свиньи есть большие проблемы. А на попытки реконструкции кавалерийского клина современными энтузиастами, «адепты» по большей части могут лишь дуть щеки.
3. Мы вроде говорили о рыцарях!
Для реконструкторов и военных историков это выглядит примерно так. /Фото: novate.ru.
Есть маленький важный момент, о котором также забывают сторонники клиновидной свиньи. Почти все европейское средневековье – это господство кавалерии. Пехота была, но она обладала в большинстве случаев крайне низкими характеристиками. А самое главное, ее масса была не такой большой, чтобы эффективно противостоять коннице. Массово меняться ситуация начала только во времена Столетней войны, а это XIV век. Кардинально ситуация с пехотой изменилась только в XV веке, когда экономика средневековых государств позволила собирать наемные корпорации из пехотинцев-пикинеров и алебардистов.
При этом баталии пикинеров приходилось делать по 500-800 человек, чтобы они могли выдержать удар конницы. До XV века ни логистика, ни экономика не позволяли сделать ничего подобного со времен Римской Империи в глубокой античности. Безусловно, были исключения, вроде шотландских шильтронов. Но вот ведь диво-дивное, даже супер-бронированные рыцари XV века почему-то не стремились бросаться на пики швейцарцев и ландскнехтов. Не стремились бросаться на куда более короткие копья шотландской пехоты и рыцари короля Эдурда I Длинногого. Видимо на британских островах «свинья» теряла волю и переставала работать, отчего англичанам приходилось «разминать» шотландцев в первую очередь лучниками.
Но самое главное в том, что до XV века львиная доля боевых действий и резни в феодальной Европе была представлена конными рыцарям, сражающимися с такими же конными рыцарями. И зачем здесь мог понадобиться именно клин: одному Андерсу фон Вельману известно…
4. Наполеон и «конное свинство»
С развитием системы военной подготовки линии кавалеристов становились только длиннее и прямее. /Фото: ya.ru.
Не стоит упускать из вида еще и то, что после XV века, начала ухода рыцарской кавалерии и прихода им на смену гусар, улан, рейтар и кирасир никаких клиньев в кавалерии не использовали. Начиная с Религиозных воин XVI века и заканчивая Франко-прусской войной в XIX веке, кавалерийские построения становятся все тоньше. Шеренг - меньше, линия фронта – длиннее. Все для того, чтобы единовременно в бой вступало как можно больше всадников. Да, это не рыцари с копьями. Но это все еще кавалерия ближнего боя (хотя кавалерийские пики также широко использовались вплоть до XX века). И явно военные теоретики и практики XVIII века были не глупее теоретиков и практиков X века, чтобы игнорировать такую чудесную штуку, как клиновидная «свинья».
Более того, можно проследить прямую закономерность между повышением качества выучки кавалеристов в вопросах верховой езды и глубиной построения. Чем позже эпоха и чем выше выучка, тем меньше глубина построения и шире ударная линия.
В сухом остатке остается сказать: по всей видимости клиновидная свинья действительно имела место быть в истории. Однако, мы не знаем для чего и при каких условиях она могла использоваться. Как часто и как широко она применялась в военных действиях, насколько эффективной была и самое главное: как именно выглядела на практике.
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