Как справиться с синяками: 3 самых эффективных способа

3 самых эффективных способа, как справиться с синяками
Человеческое тело – удивительная конструкция. Оно способно выдержать огромные нагрузки и чудеса деторождения, но простой синяк заставляет нас болезненно морщиться и чувствовать себя самым несчастным существом на планете. Хорошо, что хоть с ними, синяками, справиться не так уж сложно. А эти три проверенных метода точно успокоят «нечеловеческие страдания».
3 самых эффективных способа, как справиться с синяками
Стол внезапно и предательски подкараулил вас в тёмной комнате? Не вписались в поворот собственной спальни? Тогда после внепланового воспроизведения наиобиднейших слов из своего запаса выдыхайте и вспоминайте один из способов усмирения синяков. А самых эффективных, как нам кажется, всего три. Вот они.
Способ №1: ледяной
3 самых эффективных способа, как справиться с синяками
Самым эффективным средством при ушибе даже травматологи называют холодный компресс. Он заморозит боль в повреждённых тканях, а заодно и размер будущей гематомы значительно уменьшит. Так что отправляйтесь на кухню за пакетом замороженных овощей или другими запасами из морозилки. А чтобы метод подействовал, прикладывайте холодный компресс к повреждённому участку каждый час, но не более, чем на 15 минут. Ведь излишнее обморожение может усугубить ситуацию.
Способ №2: выше сердца
3 самых эффективных способа, как справиться с синяками
Чтобы синяк был меньше (а то и вовсе избежать его), после ушиба постарайтесь расположить пострадавшую часть тела выше уровня сердца. Так вы снизите ток крови к проблемной зоне и тем самым избежите разрастания гематомы. К примеру, если ушибли ногу, ложитесь на диван и положите её на несколько подушек.
Способ №3: уксус
3 самых эффективных способа, как справиться с синяками
Народное средство, но многие убедились в его эффективности. Смешайте уксус с тёплой водой и протрите поврежденный участок кожи. Уксус увеличит приток крови в поверхностном слое кожи и тем самым может помочь несколько разжижить застой крови в месте ушиба. И синяк не будет таким уж синим.
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