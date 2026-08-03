10 самых причудливых велосипедов: а кто-то на них катается



Некоторые велосипеды похожи на нечто, имеющее мало отношения к транспорту. Фото: kruschhausen-cycles.de Некоторые велосипеды похожи на нечто, имеющее мало отношения к транспорту. Фото: kruschhausen-cycles.de

В эпоху высоких технологий педальный транспорт и не думает уходить со сцены. Дизайнеры постоянно разрабатывают новые и более совершенные велосипеды. Они добавляют электродвигатели для увеличения запаса хода, ветровые стекла для комфорта, используют складную конструкцию для удобной транспортировки. В эпоху высоких технологий педальный транспорт и не думает уходить со сцены. Дизайнеры постоянно разрабатывают новые и более совершенные велосипеды. Они добавляют электродвигатели для увеличения запаса хода, ветровые стекла для комфорта, используют складную конструкцию для удобной транспортировки.Иногда их творения выглядят весьма причудливо!

1. BMW Concept Bikes



BMW Concept Bikes не оставят равнодушным любителей велосипедных прогулок. Фото: stena.ee BMW Concept Bikes не оставят равнодушным любителей велосипедных прогулок. Фото: stena.ee

От бренда BMW не ожидаешь ничего иного, кроме роскоши и производительности их автомобилей и мотоциклов. Но BMW удивляет предложениями необычных велосипедов. Дизайнеры компании не оставляют без внимания любителей покрутить педали, регулярно предлагая им концепты, которые сочетают в себе хотя и странный, но безупречный дизайн и передовые технологии.

2. Locust Flexible Folding Bicycle



Locust Flexible Folding Bicycle, раскладываемое «нечто». Фото: metalocus.es Locust Flexible Folding Bicycle, раскладываемое «нечто». Фото: metalocus.es

Складная конструкция и дизайн определили название этого нетривиального велосипеда – Locust, или саранча. Круглая рама изготовлена из формованного пластика, чтобы снизить вес и цену. Велосипед можно вынуть из багажника, разложить и пересесть, чтобы быстро добраться до учебы или работы.

3. Grasshopper Folding Electric Bike



Grasshopper Folding Electric Bike годится и для поездок, и для домашних занятий. Фото: fit.pl Grasshopper Folding Electric Bike годится и для поездок, и для домашних занятий. Фото: fit.pl

На двухколесном сооружении, которое получило название Grasshopper – кузнечик, можно ездить по городу, а можно заниматься спортом дома. А если велосипедист устанет работать ногами, электровелик поедет сам – у него есть батареи, которые заряжаются во время вращения педалей.

Но мало того, что на нем можно с удовольствием кататься, есть и другая сторона – это стационарный тренажер. Благодаря специальному замку его легко установить в домашнем спортзале.

4. Theft-Proof Computer-Aided Bicycle



Theft-Proof Computer-Aided Bicycle оснащен батареей, помогающей подниматься на крутые склоны. Фото: standard.co.uk Theft-Proof Computer-Aided Bicycle оснащен батареей, помогающей подниматься на крутые склоны. Фото: standard.co.uk

Концепт велосипеда с компьютерным управлением, защищенный от кражи и проколов. Кто знает – может, именно этот минималистичный велотранспорт станет велосипедом будущего. Полностью карбоновый, он оснащается батареей, которая подключается при подъеме на крутой склон.

К тому же футуристический концепт снабжен непрокалываемыми самонадувающимися шинами и встроенным противоугонным замком, который может активировать только пользователь.

5. Laptop-Charging Bike



Laptop-Charging Bike снабжен отделом для подзарядки ноутбука. Фото: coroflot.com Laptop-Charging Bike снабжен отделом для подзарядки ноутбука. Фото: coroflot.com

Дизайн этого концепта немного сумасшедший. Но, вполне вероятно, это самый полезный велосипед для тех, кто не может расстаться со своим ноутбуком.

Электровелосипед с питанием от аккумулятора имеет странную квадратную форму, но зато у него есть отдел для подзарядки ноутбука и других гаджетов прямо во время езды. Сам велосипед, кроме подзарядки от розетки, заряжается и от генератора тока, пока наездник усердно крутит педали.

Laptop-Charging Bike еще и умный – при подъеме на горку включится электромотор, облегчая владельцу работу ног. При спуске же он отключится, и начинает работать генератор.

6. Incredible Folding Backpack Bicycle



Такой велосипед можно смело взять с собой в поход. Фото: autoevolution.com Такой велосипед можно смело взять с собой в поход. Фото: autoevolution.com

Складной велосипед-рюкзак – настоящая находка для туристов. Он легко складывается в специальный прочный чехол и носится за спиной как обычный рюкзак. Велосипед компактный и легкий: раскладывается практически мгновенно.

Такие складные велосипеды в последнее время становятся очень популярными – их удобно транспортировать. А поскольку они небольшого размера, их легко спрятать и уберечь от кражи. Но велосипед Folding Backpack Bicycle при этом можно носить на спине, освободив руки – полезное качество и в городе, и на природе.

7. Solar Powered Electric Bike Cycle Sol



Аккумулятор Solar Powered Electric Bike Cycle Sol заряжается при езде на солнце. Фото: iportal.ru Аккумулятор Solar Powered Electric Bike Cycle Sol заряжается при езде на солнце. Фото: iportal.ru

Компактный велосипед Cycle Sol для города имеет небольшой навес, соединенный с аккумуляторной системой. Крыша может защищать голову велосипедиста от дождя, а при езде на солнце аккумулятор заряжается, питая небольшой электродвигатель, установленный на заднем колесе.

Cycle Sol способен развивать скорость до 24 км/ч. Кроме того, руль расположен не спереди, как обычно, а по обе стороны сиденья, что позволяет комфортно откидываться назад во время езды.

8. Collapsible Bicycle Concept



Collapsible Bicycle Concept обеспечивает аэродинамическую посадку для велосипедиста. Фото: sportishka.com Collapsible Bicycle Concept обеспечивает аэродинамическую посадку для велосипедиста. Фото: sportishka.com

Велосипед-трансформер складывается в конструкцию размером с рюкзак, после чего его можно нести в руках или компактно уложить. Однако удобное хранение – это не все достоинства складного байка.

Концепт обеспечивает аэродинамическую посадку для велосипедиста, так как «лежачее» положение снимает нагрузку с поясницы. Педали вместе с седлом при этом размещаются на заднем колесе. Ну, а бонусом идет футуристический и инновационный дизайн этого концепта, который точно вызовет вау-эффект.

9. Nulla Ultramodern Spokeless Bike



Nulla Ultramodern Spokeless Bike снабжен безспицевыми колесами. Фото: stena.ee Nulla Ultramodern Spokeless Bike снабжен безспицевыми колесами. Фото: stena.ee

Этот концепт прямиком нацелен в будущее – велосипеды такой конструкции пока еще на стадии разработки. У байка не обычные колеса со втулкой и спицами, а бесспицевые. То есть, внутри обода ничего нет, за что концепт и получил название Nulla.

Как же вращаются эти безумные колеса? Внутренняя сторона обода имеет зубцы и работает как шестеренка, внешняя сторона – втулка. В передаче участвуют ролики и приводные ремни. Кроме того, велосипед складывается до минимального размера.

10. Honda U3-X



Honda U3-X управляется легким наклоном тела. Фото: carmagazine.co.uk Honda U3-X управляется легким наклоном тела. Фото: carmagazine.co.uk

Новаторский Honda U3-X – это прототип персонального транспортного средства. Легкое одноколесное устройство может двигаться в любом направлении, даже по диагонали, а управляется легким наклоном тела. Для удобства есть складное сиденье и выдвижные подножки.

Вес U3-X – всего 10 кг, поэтому его можно переносить в руках. В этом моноцикле использована та же система управления балансом, что и у человекоподобного робота ASIMO.