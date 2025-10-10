Как делалась советская газировка

В недалеком прошлом в СССР нам перепадали напитки из натуральных компонентов, которые несли пользу. В газированные напитки добавляли сахар и лимоны, а также экстракты различных трав и других растений. И никаких консервантов. Поэтому хранились они всего 7 дней. Вспомним, из чего делали самые популярные советские газированные напитки.
«Байкал»
Выпуск был начат в Советском Союзе в 1973 году. И напиток практически сразу завоевал бешеную популярность и стал ответом знаменитой американской коле. Но состав «Байкала» выгодно отличал напиток от западной газировки: помимо традиционных воды, сахара, лимонной кислоты в него добавляли экстракт зверобоя, солодкового корня и элеутерококка. А также эфирные масла: эвкалиптовое, лимонное, лавра, пихтовое. Рецепт «Байкала» сохранен и сейчас, его даже выкупили известные западные компании.
«Саяны»
Рецепт этого лимонада разработали в середине 60-х годов. «Саяны» сейчас менее популярны, чем «Байкал», найти напиток довольно сложно, так как вокруг него ведутся патентные споры. Но это не умаляет его полезности и замечательного вкуса, так как в лимонадную основу, газированную, конечно, добавляется экстракт горной травы левзеи. Он придает напитку полынную горьковатость и чуть сосновый аромат. Тонизирует и улучшает настроение.
«Тархун»
Рецепт «Тархуна» появился еще в XIX веке. Его придумал аптекарь Митрофан Лагидзе, живший в Тифлисе (современном Тбилиси). Он первым догадался добавлять в подслащенную газированную воду эстракт знаменитого кавказского растения тархуна (эстрагона). В массовом производстве напиток появился в 1981 году., чем зеленым. И в советское время в газировку добавляли краситель. Сейчас зеленый краситель считают вредным, поэтому производители, которые заботятся о здоровье потребителя, выпускают напиток в зеленых бутылках. Иногда еще в него добавляют разрешенные красители Е, желтый и синий.
«Буратино»
Самый знаменитый советский лимонад. Детство практически каждого человека, родившегося в Советском Союзе, связано с «Буратино». Готовился он очень просто: вода, сахар, лимоны и апельсины. Все натуральное, поэтому, наверное, и такое вкусное. В наши дни в «Буратино» добавляют красители и ароматизаторы.
«Дюшес»
Грушевый газированный напиток отлично заменял сладости и тортики советским детям. В обычную лимонадную основу добавлялся грушевый настой, картину дополняли лимоны, сахар и пузырьки углекислого газа… Такую газировку обожали как дети, так и взрослые.
Как обстояли дела за океаном
29 марта 1886 года в Атланте был создан рецепт знаменитого напитка — колы. Фармацевт Джон Пембертон пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета.
В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. В результате получился необыкновенно тонизирующий напиток.
Хоть и тонизирующий, но не полезный. Особенно после того как в него начали добавлять консерванты, ароматизаторы и красители — ту химию, без которой в наши дни не обходится ни одна газировка.
