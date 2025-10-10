С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    В ес реально нет высоких зданий, даже в странах с дефицитом земли, типа Голландии..Действительно ли ...
  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...

Как делалась советская газировка

В недалеком прошлом в СССР нам перепадали напитки из натуральных компонентов, которые несли пользу. В газированные напитки добавляли сахар и лимоны, а также экстракты различных трав и других растений. И никаких консервантов. Поэтому хранились они всего 7 дней. Вспомним, из чего делали самые популярные советские газированные напитки.



Как делалась советская газировка

«Байкал»


Выпуск был начат в Советском Союзе в 1973 году. И напиток практически сразу завоевал бешеную популярность и стал ответом знаменитой американской коле. Но состав «Байкала» выгодно отличал напиток от западной газировки: помимо традиционных воды, сахара, лимонной кислоты в него добавляли экстракт зверобоя, солодкового корня и элеутерококка. А также эфирные масла: эвкалиптовое, лимонное, лавра, пихтовое. Рецепт «Байкала» сохранен и сейчас, его даже выкупили известные западные компании.

Как делалась советская газировка

«Саяны»


Рецепт этого лимонада разработали в середине 60-х годов. «Саяны» сейчас менее популярны, чем «Байкал», найти напиток довольно сложно, так как вокруг него ведутся патентные споры. Но это не умаляет его полезности и замечательного вкуса, так как в лимонадную основу, газированную, конечно, добавляется экстракт горной травы левзеи. Он придает напитку полынную горьковатость и чуть сосновый аромат. Тонизирует и улучшает настроение.

Как делалась советская газировка

«Тархун»


Рецепт «Тархуна» появился еще в XIX веке. Его придумал аптекарь Митрофан Лагидзе, живший в Тифлисе (современном Тбилиси). Он первым догадался добавлять в подслащенную газированную воду эстракт знаменитого кавказского растения тархуна (эстрагона). В массовом производстве напиток появился в 1981 году.
Вот только напиток из тархуна получается скорее желтым, чем зеленым. И в советское время в газировку добавляли краситель. Сейчас зеленый краситель считают вредным, поэтому производители, которые заботятся о здоровье потребителя, выпускают напиток в зеленых бутылках. Иногда еще в него добавляют разрешенные красители Е, желтый и синий.

Как делалась советская газировка

«Буратино»


Самый знаменитый советский лимонад. Детство практически каждого человека, родившегося в Советском Союзе, связано с «Буратино». Готовился он очень просто: вода, сахар, лимоны и апельсины. Все натуральное, поэтому, наверное, и такое вкусное. В наши дни в «Буратино» добавляют красители и ароматизаторы.

Как делалась советская газировка

«Дюшес»


Грушевый газированный напиток отлично заменял сладости и тортики советским детям. В обычную лимонадную основу добавлялся грушевый настой, картину дополняли лимоны, сахар и пузырьки углекислого газа… Такую газировку обожали как дети, так и взрослые.

Как делалась советская газировка

Как обстояли дела за океаном


29 марта 1886 года в Атланте был создан рецепт знаменитого напитка — колы. Фармацевт Джон Пембертон пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета.

В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. В результате получился необыкновенно тонизирующий напиток.

Хоть и тонизирующий, но не полезный. Особенно после того как в него начали добавлять консерванты, ароматизаторы и красители — ту химию, без которой в наши дни не обходится ни одна газировка.

Как делалась советская газировка

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
джон пембертонмитрофан лагидзе
наверх