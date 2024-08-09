10 занимательных фактов о Шотландии - стране килтов, виски и... кенгуру

Великолепная Шотландии. / Фото: abunawaf.com
У Шотландии такая богатая история, древние традиции, интересная архитектура и завораживающая природа, что просто язык не поворачивается назвать её провинцией Великобритании. И даже если для кого-то имена Роберта Луиса Стивенсона, Роберта Бёрнса и Роба Роя звучат, как пустой звук, то гордый дух Уильяма Уоллеса из популярного фильма «Отважное сердце», который и сегодня живёт в каждом шотландце, скалистые берега, величественные замки, произведут впечатление на многих.
Факт 1: Шотландцы мстят и после смерти
В «Саге об оркнейцах» рассказывается история о том, как в одном из сражений IX века викинг Сигурд Эйстейнссон отрубил голову шотландскому вождю Маэлю и привязал её к своему седлу в качестве трофея. Но во время скачки голова шотландца исцарапала зубами ногу ярла. Не прошло и недели, как Сигурд умер от инфекции, которая попала в рану.
Великолепные замки Шотландии. / Фото: llmckinney.com
Остров Тарансей / Фото: mother-earth.xyz
Факт 2: На Второй мировой шотландец воевал с луком, мечом и волынкой
Шотландец Джек Черчилль известен, как один из самых экстравагантных офицеров Второй Мировой войны. Он поднимал бойцов в атаку, будучи вооружённым длинным луком, шотландским палашом и играя на волынке. Поговаривали, что ещё в мае 1940 он дал сигнал к атаке выстрелом из лука, который застрелил одного из врагов. Это единственный известный случай применения лука во время Второй мировой.
В Шотландии все напоминает о старине. / Фото: pikabu.ru
Замок на фоне шотландских гор. Донан. / Фото: handluggageonly.co.uk
В шотландской провинции очень душевная атмосфера. / Фото: pcworld.com
Факт 3: Статуя с дорожным конусом на голове
Есть в Глазго статуя герцога Веллингтона на коне. Горожане постоянно надевают на голову бронзовому герцогу дорожные конусы. В 2013 году муниципалитет заявил, что бюджет каждый год тратит 10 тысяч фунтов стерлингов на работы по снятию конусов. Были даже обнародованы планы по увеличению высоты постамента. Но жители города организовали полемику и выступили с лозунгами «Сохраните конус», после чего власти были вынуждены отказаться от реставрации.
Килт и волынка. / Фото: scienceukraine.com
Невероятные пейзажи Шотландии. / Фото: paper4pc.com
Факт 4: Люди – лошади
Сэмюэл Джонсон, английский литератор, позволял себе пренебрежительные отзывы о шотландцах. В 1766 году в своём толковом словаре он описал овёс как «зерно, которое в Англии дают преимущественно лошадям, но в Шотландии употребляемое людьми». На что шотландский писатель Джеймс Босуэлл парировал: «Именно поэтому вы в Англии выращиваете прекрасных лошадей, а мы — прекрасных людей».
Такое увидишь только в Шотландии. / Фото: viajeropeligro.com
Очарование Глазго. / Фото: http://pt.wallpapersma.com
Факт 5: Шотландские кенгуру
Вы всё ещё думаете, что в диких условиях кенгуру можно встретить только в Австралии? Но на самом деле небольшие колонии валлаби - рыже-серых кенгуру – существуют и в Шотландии. Впрочем, есть они и в некоторых других странах. Дикая популяция появилась, когда несколько пар кенгуру сбежали из европейских зоопарков.
Где-то на краю земли. / Фото: taringa.net
Замок Данноттар, Стонхейвен, Шотландия. / Фото:nl.yoyowall.com
Факт 6: Тайна полос на Килте
В Шотландии существовала дифференциация килтов. Набор полос зависел он сана человека. Так, 6-цветный килт мог носить только король. По набору цветов на килте можно было узнать, откуда человек родом, поскольку у ткачей определённой местности был ограниченный выбор растений для окраски тканей.
Перевал Белах осенью. / Фото:stevecarter.com
Клайд — лошадь, живущая в гористой местности Шотландии. / Фото: fotoshkola.net
Факт 7: Как правильно носить килт
Килт – традиционная одежду шотландских мужчин – носят как с нижним бельём, так и без него. Но считается, что «настоящие шотландцы» должны надевать килт на голое тело. Раньше в полках устраивали специальные проверки. Офицер при помощи специального зеркала заглядывал своим солдатам «под юбку».
Бравые шотландские солдаты. / Фото: http://seattle.cbslocal.com
Крыши Эдинбурга. / Фото: formulalubvi.com
Факт 8: Почётный гражданин Глазго
В 2007 году городской совет города Глазго включил Скруджа Макдака в список почётных горожан.
Закат на Шотландском нагорье летом.
Равнина Раннох-Мур.
Факт 9: Самая короткая улица в мире
Шотландский город Вик известен тем, что в нём расположена самая короткая улица в мире. В 1883 году в этом городе построили отель, окна которого выходили на 2 улицы, а вход – на их узкий перекрёсток. Не решив, к какой улице отнести адрес, городские власти решили создать новую улицу - Ebenezer Place. Её длина немногим более 2 метров.
Залив Торридон.
Вдали от городского шума. / Фото: pt.vividscreen.info
Факт 10: Чёрная кошка – знак удачи
В большинстве культур считается, что если чёрная кошка перейдёт дорогу – жди беды. Но шотландцы уверены, что чёрная кошка приносит удачу. Более того, они уверены, что если бездомная чёрная кошка придёт в дом – это к процветанию.
Дом с красной крышей возле залива Торридон. / Фото: edinburgharchitecture.co.uk
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