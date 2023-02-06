Как 200 лет назад в Лондоне случился пивной потоп и разрушил столицу Великобритании

Пивоварня «Подкова» 1800 год.

Расположение пивоварни на перкрёстке улиц Тотенхем-Корт-Роуд и Оксфорд-стрит.

Владелец пивоварни Генри Мо.

Вокруг пивоварни жили в основном бедные ирландские иммигранты.

Тонны пива неслись по городским улицам, сметая всё на своём пути.

Лицо города менялось и со временем здание пивоварни стало не ко двору.