Почему стирать ручку синим ластиком - ошибка, и как резинка может пригодиться в быту

Считать, что синяя сторона стирает ручку, а оранжевая - карандаш - заблуждение
Все помнят еще со школьных времен сине-оранжевые ластики. Считалось, что оранжевая сторона предназначалась для стирания карандаша, а синяя удаляла следы ручки. Правда, никого не смущало, что тетрадка вот-вот протрется до дыр, а чернила не сдавали позиций.
Настоящее предназначение синей стороны ластика
Вспомните свои попытки стереть чернила. Бумага протиралась, на ней оставались синие разводы - только грязь в тетради разводили. Если бы ластик на самом деле мог выполнить эту функцию, он обходился с бумагой более гуманно.
Доля правды в этом есть. Синяя сторона на самом деле лучше оттирала загрязнения. Но нужна она, чтобы стирать чертежи с картона или плотной бумаги. Карандашный графит сильнее «впечатывается» в картон, чем в тетрадные листы. Именно поэтому синяя часть ластика выполнена из резины повышенной плотности. А вот на тонкую бумагу терка воздействует слишком агрессивно.
Синим ластиком хорошо удаляются следы от карандашей с жесткостью Н, то есть твердых (от английского «hardness»). Сперва с картона стирали графитные линии, а разводы убирали оранжевой стороной. Художникам и чертежникам на заметку: карандаши с жесткостью В, то есть мягкие, лучше стирать обычной белой резинкой.
Почему миф до сих пор популярен
Заблуждение касательно синей части ластика распространилось и на изготовителей. Точнее, они решили им воспользоваться на благо производства. Если приглядеться, можно заметить на синей стороне маленький значок ручки. Поэтому школьники и студенты до сих пор продолжают усердно затирать тетради до дыр.
Если хотите немного окунуться в прошлое, проведите домашний эксперимент по удалению чернил. Смешайте до кашеобразного состояния воду с содой и нанесите небольшое количество на помарку в тетради. Подождите, пока смесь высохнет, а затем просто стряхните. Подобным лайфхаком раньше пользовались школьники.
Сейчас же все намного проще. Существуют специальные двойные ручки, где одна сторона пишет, а вторая стирает чернила в случае ошибки. Также поможет корректор. Он бывает в виде ручки, с кисточкой и в формате ленты. Оба варианта перекрывают помарки гораздо эффективнее, чем синий ластик. Да и тетрадь не портится.
Нестандартное использование ластика
Стирание чернил - не единственный нестандартный способ применения резинки. Ластик приобрел широкую популярность и в быту.
1. Чистка замши
Если испачкали замшевую обувь, сумку или другой предмет гардероба, выручит резинка. Подождите, пока грязь высохнет и аккуратно протрите ластиком замаранные участки. Замша - деликатный материал. Ей вредит влага и агрессивные средства, а сухая чистка резинкой полностью безопасна.
2. Очищение подошвы
Грязная обувь моментально портит впечатление о человеке. Если случайно испачкали ботинки, а вытереть подошву нечем, воспользуйтесь ластиком. Пройдитесь по всей поверхности и струсите катышки. А если успели наследить, резинка сотрет грязные разводы с паркета и кафеля.
3. Удаление липких следов
На окнах, зеркальных или стеклянных поверхностях часто остаются липкие следы от скотча, ценников или наклеек. Потрите клейкий участок ластиком, и загрязнение отойдет. Резинка выступает в качестве мягкого абразива. Она деликатно удалит липкий слой без порчи поверхности.
4. Избавление от жирных пятен
Да, обычный ластик справится и с этой задачей. Обработайте им серебряные изделия, дверные ручки, металлические, пластиковые поверхности и даже обои, чтобы удалить остатки грязи и жира.
5. Игольница
Плотный материал резинки - отличное место для хранения игл, булавок и других острых предметов. Просто воткните изделие в ластик.
6. Протирание камеры
Прежде чем сделать фото, обязательно протрите камеру. Пальцами этого делать не стоит, да и от одежды могут остаться разводы. Чего не скажешь о ластике. Аккуратно обработайте им камеру и приступайте к фотосессии.
7. Заедание молнии
Молния заедает, если на нее попадают мелкие загрязнения, которые мешают движению ползунка. Натрите изделие ластиком. Он сотрет грязь и обеспечит свободное движение застежки.
8. Средство против скольжения
Если питомцы гоняют миски с едой по всей кухне, воспользуйтесь небольшой хитростью. Обклейте дно нарезанным ластиком. Резинка будет препятствовать скольжению миски по полу.
