Почему стирать ручку синим ластиком - ошибка, и как резинка может пригодиться в быту


Считать, что синяя сторона стирает ручку, а оранжевая - карандаш - заблуждение

Считать, что синяя сторона стирает ручку, а оранжевая - карандаш - заблуждение

Все помнят еще со школьных времен сине-оранжевые ластики. Считалось, что оранжевая сторона предназначалась для стирания карандаша, а синяя удаляла следы ручки. Правда, никого не смущало, что тетрадка вот-вот протрется до дыр, а чернила не сдавали позиций.
Может, ластик испорченный, а может, все эти годы мы неправильно его использовали!

Настоящее предназначение синей стороны ластика


Оранжево-синий ластик предназначается для чертежных работ / Фото: pbs.twimg.com

Оранжево-синий ластик предназначается для чертежных работ / Фото: pbs.twimg.com

 

Вспомните свои попытки стереть чернила. Бумага протиралась, на ней оставались синие разводы - только грязь в тетради разводили. Если бы ластик на самом деле мог выполнить эту функцию, он обходился с бумагой более гуманно.

Доля правды в этом есть. Синяя сторона на самом деле лучше оттирала загрязнения. Но нужна она, чтобы стирать чертежи с картона или плотной бумаги. Карандашный графит сильнее «впечатывается» в картон, чем в тетрадные листы. Именно поэтому синяя часть ластика выполнена из резины повышенной плотности. А вот на тонкую бумагу терка воздействует слишком агрессивно.

Синим ластиком хорошо удаляются следы от карандашей с жесткостью Н, то есть твердых (от английского «hardness»). Сперва с картона стирали графитные линии, а разводы убирали оранжевой стороной. Художникам и чертежникам на заметку: карандаши с жесткостью В, то есть мягкие, лучше стирать обычной белой резинкой.

Почему миф до сих пор популярен


На оранжевой стороне нарисован карандаш, а на синей - ручка / Фото: comments-images.rozetka.com.ua

На оранжевой стороне нарисован карандаш, а на синей - ручка / Фото: comments-images.
rozetka.com.ua

 

Заблуждение касательно синей части ластика распространилось и на изготовителей. Точнее, они решили им воспользоваться на благо производства. Если приглядеться, можно заметить на синей стороне маленький значок ручки. Поэтому школьники и студенты до сих пор продолжают усердно затирать тетради до дыр.

Если хотите немного окунуться в прошлое, проведите домашний эксперимент по удалению чернил. Смешайте до кашеобразного состояния воду с содой и нанесите небольшое количество на помарку в тетради. Подождите, пока смесь высохнет, а затем просто стряхните. Подобным лайфхаком раньше пользовались школьники.

Сейчас же все намного проще. Существуют специальные двойные ручки, где одна сторона пишет, а вторая стирает чернила в случае ошибки. Также поможет корректор. Он бывает в виде ручки, с кисточкой и в формате ленты. Оба варианта перекрывают помарки гораздо эффективнее, чем синий ластик. Да и тетрадь не портится.

Нестандартное использование ластика


Стирание чернил - не единственный нестандартный способ применения резинки. Ластик приобрел широкую популярность и в быту.

1. Чистка замши
Ластик заменяет сухое чистящее средство для замши / Фото: fabrika-bizon.ru

Ластик заменяет сухое чистящее средство для замши / Фото: fabrika-bizon.ru

 

Если испачкали замшевую обувь, сумку или другой предмет гардероба, выручит резинка. Подождите, пока грязь высохнет и аккуратно протрите ластиком замаранные участки. Замша - деликатный материал. Ей вредит влага и агрессивные средства, а сухая чистка резинкой полностью безопасна.

2. Очищение подошвы
Помимо замшевой части, резинкой можно почистить и подошву / Фото: opt-833487.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

Помимо замшевой части, резинкой можно почистить и подошву / Фото: opt-833487.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

 

Грязная обувь моментально портит впечатление о человеке. Если случайно испачкали ботинки, а вытереть подошву нечем, воспользуйтесь ластиком. Пройдитесь по всей поверхности и струсите катышки. А если успели наследить, резинка сотрет грязные разводы с паркета и кафеля.

3. Удаление липких следов
Ластик выполняет функцию мягкого абразива и деликатно удаляет липкие следы / Фото: dinner.breadandsalt.info

Ластик выполняет функцию мягкого абразива и деликатно удаляет липкие следы / Фото: dinner.breadandsalt.info

 

На окнах, зеркальных или стеклянных поверхностях часто остаются липкие следы от скотча, ценников или наклеек. Потрите клейкий участок ластиком, и загрязнение отойдет. Резинка выступает в качестве мягкого абразива. Она деликатно удалит липкий слой без порчи поверхности.

4. Избавление от жирных пятен
Если поставили жирное пятно на обоях, протрите загрязнение ластиком / Фото: mgorod.kz

Если поставили жирное пятно на обоях, протрите загрязнение ластиком / Фото: mgorod.kz

 

Да, обычный ластик справится и с этой задачей. Обработайте им серебряные изделия, дверные ручки, металлические, пластиковые поверхности и даже обои, чтобы удалить остатки грязи и жира.

5. Игольница

 
С такой игольницей вы точно не поранитесь об острие / Фото: smekalo4ka.ru

С такой игольницей вы точно не поранитесь об острие / Фото: smekalo4ka.ru

 

Плотный материал резинки - отличное место для хранения игл, булавок и других острых предметов. Просто воткните изделие в ластик.

6. Протирание камеры
С помощью ластика можно подготовить камеру к съемке без каких-либо разводов / Фото:cs6.livemaster.ru

С помощью ластика можно подготовить камеру к съемке без каких-либо разводов / Фото:cs6.livemaster.ru

 

Прежде чем сделать фото, обязательно протрите камеру. Пальцами этого делать не стоит, да и от одежды могут остаться разводы. Чего не скажешь о ластике. Аккуратно обработайте им камеру и приступайте к фотосессии.

7. Заедание молнии
Резинка удалит микрочастички грязи, и молния заработает / Фото: fb.ru

Резинка удалит микрочастички грязи, и молния заработает / Фото: fb.ru

 

Молния заедает, если на нее попадают мелкие загрязнения, которые мешают движению ползунка. Натрите изделие ластиком. Он сотрет грязь и обеспечит свободное движение застежки.

8. Средство против скольжения
Чтобы предметы не скользили по полу, наклейте на дно кусочки ластика / Фото: furnishhome.ru

Чтобы предметы не скользили по полу, наклейте на дно кусочки ластика / Фото: furnishhome.ru

 

Если питомцы гоняют миски с едой по всей кухне, воспользуйтесь небольшой хитростью. Обклейте дно нарезанным ластиком. Резинка будет препятствовать скольжению миски по полу.

