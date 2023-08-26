Как главный неудачник Голливуда стал суперменом: Малоизвестные факты о Сильвестре Сталлоне

Сильвестр Сталлоне и поющий священник

Сильвестр Сталлоне.

Сильвестр Сталлоне в фильме «Крид», 2015 год.

За что Кирк Дуглас несколько раз избивал Сильвестра Сталлоне

Кирк Дуглас в фильме «Чемпион», 1949 год.

Трудное детство вынудило нарастить мышечную массу

«Рокки» - это, можно сказать, автобиография.

Талантливый художник

Сильвестр Сталлоне, 2022 год.

Сталлоне до сих пор дружит с черепахами из «Рокки» (1976)

За кадром фильма «Рокки 2», 1979 год.

Рэмбо чуть не стал научно-фантастическим

«Рэмбо: Последняя кровь», 2019 год.

Много лет Слай мечтал снять фильм с Джеки Чаном

Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне.

Арнольд Шварценеггер устроил Сталлоне ловушку

«Стой! Не то моя мама будет стрелять!», 1992 год.

Сильвестр Сталлоне мог бы стать Суперменом

Сильвестр Сталлоне.

Любвеобильный многодетный отец

Сильвестр Сталлоне со своими тремя прекрасными дочерьми .