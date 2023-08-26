Как главный неудачник Голливуда стал суперменом: Малоизвестные факты о Сильвестре Сталлоне

Сильвестр Сталлоне — это не просто звезда боевиков, у актёра множество талантов. Хотя, для многих он так и остался «тем самым парнем» из «Рокки» и «Рэмбо». Тем временем у Слая есть весьма неожиданные стороны. Далее в обзоре - самые нетривиальные и малоизвестные факты о признанном тигре большого экрана, его трудном и тернистом пути восхождения на вершину голливудского Олимпа.
Сильвестр Сталлоне и поющий священник
Сильвестр Сталлоне.
Сталлоне сегодня не только актёр, он продюсер. В 2002 году у него был неудачный опыт с довольно нетривиальной задумкой. Слай придумал историю о необычном католическом священнике, который любил исполнять песни Фрэнка Синатры. Ночью же он занимался борьбой со злом, охотясь на преступников. В фильме главную роль должен был исполнить Дэнни Нуччи, героиней второго плана была выбрана Виола Дэвис. Критики разнесли пилотную серию в пух и прах. Особенно протестовала католическая церковь. Довольно интересную идею никто не оценил.
Сильвестр Сталлоне в фильме «Крид», 2015 год.
За что Кирк Дуглас несколько раз избивал Сильвестра Сталлоне
Слай всегда считал Кирка Дугласа одним из величайших актёров Голливуда. Для него он был безусловным героем, который вдохновил его самого посвятить жизнь актёрскому мастерству. Мало кто знает, что эти двое некогда были соперниками. Именно Дугласу изначально была предложена роль в фильме «Первая кровь» (1982). Актёр отказался от роли после неразрешимой ссоры, и в конце концов место главного героя занял Сталлоне.
Кирк Дуглас в фильме «Чемпион», 1949 год.
Через 8 лет они снова встретились на съёмочной площадке. На этот раз они играли в фильме вместе. Был момент, когда Дуглас должен был отругать Сталлоне и дать ему пощёчину. Сцена откровенно не получалась. Тогда Слай сказал Кирку, чтобы он не стеснялся и врезал ему хорошенько. Он призвал актёра вспомнить, кто снялся вместо него в «Первой крови». И Дуглас ударил его по лицу. Со всей силы. Режиссёр был в восторге и попросил повторить, на что Сталлоне начал протестовать: «Вы что с ума сошли? У меня мозг повреждён». Однако, пришлось повторить. Так Кирку удалось выместить свой гнев без последствий.
Трудное детство вынудило нарастить мышечную массу
Сталлоне был незапланированным ребёнком. Мать до последнего скрывала свою беременность. Лёгким детство Слая не назовёшь. Ему доставалось и от родителей, и от одноклассников, и от ребят на улице. Его прозвали «Кривой рот», он был трудным подростком. Сильвестр прошёл через издевательства сверстников, развод родителей. Однажды выбрав цель, он упорно шёл к ней: решил не просто стать сильнее, а стать бодибилдером, и наращивал мышечную массу. Мечтая стать актёром, соглашался на любую работу и обивал пороги продюсеров, пока удача не улыбнулась ему. Так что «Рокки», можно сказать, автобиография.
«Рокки» - это, можно сказать, автобиография.
Талантливый художник
Мало кто знает, что Сильвестр Сталлоне ещё и весьма талантливый живописец. Уже полвека он периодически проводит время за мольбертом, с помощью масляных красок выражая свою точку зрения на этот мир. Хотите верьте, хотите нет, но у него даже проходят выставки его работ.
Сильвестр Сталлоне, 2022 год.
Сталлоне до сих пор дружит с черепахами из «Рокки» (1976)
Сильвестр Сталлоне спустя почти полвека после «Рокки» находится в весьма впечатляющей форме. Это, безусловно, поражает. Но, гораздо больше впечатляет отношение Слая к его домашним питомцам. Его черепахи «Cuff» и «Link» с ним со времён первого фильма и он с гордостью демонстрирует их в социальных сетях. Актёр очень предан тем, кого приручил. Примечательна история из его голодной молодости. Слай тогда в отчаянии продал свою собаку, потому что элементарно нечего было есть. Когда он получил свой первый гонорар, то большая его часть ушла на выкуп любимого мастифа.
За кадром фильма «Рокки 2», 1979 год.
Рэмбо чуть не стал научно-фантастическим
Кровавая сага о Джоне Рэмбо, похоже, подошла к концу с «Последней кровью» 2019 года. Интересно, что в основу фильма легла история несколько иного плана. «Рэмбо V: Дикая охота» был основан на романе «Охотник» Джеймса Байрона Хаггинса. Книга посвящена генетически модифицированному монстру. Это чудовище Рэмбо нужно, естественно, уничтожить на благо всего Человечества. Голливуд часто использует, казалось бы, абсолютно несвязанный исходный материал, переделывая его для больших франшиз. В этот раз всё оказалось уж слишком далеко и сценаристы описали более реалистичных противников.
«Рэмбо: Последняя кровь», 2019 год.
Много лет Слай мечтал снять фильм с Джеки Чаном
Сильвестр Сталлоне и Джеки Чан были друзьями на протяжении десятилетий. Они всегда хотели поработать вместе, но качественный материал всё не попадался. Чана не заинтересовала роль злодея Саймона Феникса в «Разрушителе» (1993). Амплуа героя ему были ближе. Когда же Сталлоне предложил Джеки присоединиться к франшизе «Неудержимые», тот снова ему отказал. На этот раз он не хотел делиться гонораром с несколькими звёздами боевиков. Наконец, в 2017 году все звёзды сошлись и друзья снялись в одной ленте. В фильме «Экс-Багдад» напарники-спецназовцы уверенно победили нефтяную мафию.
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне.
Арнольд Шварценеггер устроил Сталлоне ловушку
К слову о друзьях (точнее, бывших соперниках): Сильвестр Сталлоне попал в ловушку, расставленную Арнольдом Шварценеггером в 1990-х. Слай и Арни были конкурентами. Сталлоне услышал, что коллеге предложили роль в фильме и быстренько подсуетился, чтобы она досталась ему. Как потом оказалось, сценарий был написан под Шварцененггера, но он ему не понравился и он сделал всё, чтобы заинтересовать соперника.
«Стой! Не то моя мама будет стрелять!», 1992 год.
Сильвестр Сталлоне мог бы стать Суперменом
Супермен такой же герой, который спасает невинных, как и Рэмбо. Только вот Сталлоне всегда мечтал сыграть супергероя. Когда он был совсем юным, то надевал костюм своего кумира под школьную форму. Однажды он даже решил вылететь из окна своей комнаты. Благо, для замедления падения, решил использовать зонт, иначе дело вряд ли бы ограничилось одной сломанной ключицей.
Сильвестр Сталлоне.
Когда Слай участвовал в кастинге на роль Супермена, ему предпочли другого актёра. Говорят, что против его кандидатуры возражал Марлон Брандо, сказав, что он похож не на культового героя американских комиксов, а на гладиатора.
Любвеобильный многодетный отец
Сталлоне был женат три раза и у него пятеро детей. Интересно, что все их имена начинаются на букву «S»: Sage, Seargeoh, Sophia, Sistine и Scarlet. Сыновья даже сыграли его детей в кино - Seargeoh в «Рокки-2» в 1979 году и Sage в «Рокки-5» в 1990 году. К сожалению, Sage скончался в 2012 году в Лос-Анджелесе.
Сильвестр Сталлоне со своими тремя прекрасными дочерьми.
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