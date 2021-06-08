На чём нельзя экономить при ремонте

Народная мудрость гласит, что хуже ремонта только пожар. Неудивительно, что мы стараемся подойти к нему основательно, чтобы следующий был нескоро. К тому же ремонт — дорогостоящее мероприятие. Если допустить ошибки в процессе, это ляжет тяжким бременем на семейный бюджет.

Мы не раз ошибались во время ремонта. Редакция изучила самые распространенные ошибки, которые заставляют снова тратить деньги, а в ожидании переделки портят обстановку дешевым внешним видом.



1. Экономия на керамической плитке

2. Облицовка потолка пластиковыми панелями

3. Установка ПВХ-окон вместо деревянных

4. Установка однотипных розеток

5. Отсутствие места для интернет-роутера

6. Стеклянные межкомнатные двери

7. Отсутствие дополнительных розеток в ванной

8. Дверные ручки с напылением

Укладка плитки — сплошная морока. Надо тщательно подготовить поверхность, надежно закрепить элементы и затереть швы. Да и стоит это жутко дорого. Поэтому предпочтение часто отдают пластиковым панелям. И зря, у них есть масса минусов.Стекающая со смесителя вода постепенно «растворяет» покрытие, а первая же попытка оттереть пятна с панелей заканчивается белыми «проплешинами» на них. К тому же между панелями и стеной всегда есть небольшой зазор, где скапливается влага. Со временем это приводит к образованию плесени и грибка.Пластиковые панели могут повреждаться под воздействием тепла, особенно если выложить ими потолок на кухне. С одной стороны на них влияют лампы накаливания для светильников, а с другой — пар, поднимающийся от плиты.Со временем на панелях начинают появляться следы копоти. И если на самой поверхности их еще можно вывести, то в зазорах между панелями и стеной они накапливаются и создают эффект ржавых подтеков.При определенных условиях срок службы деревянных окон может оказаться вдвое больше, чем чем у пластиковых. К тому же они экологичны, просты в обслуживании, имеют низкую теплопроводность и хорошие изоляционные свойства.В то же время окна из ПВХ могут обесцвечиваться или желтеть из-за воздействия солнца, а их ремонт обходится дорого. Кроме того, поливинилхлорид — очень вредный материал. На производство пластиковых окон затрачивается в 9 раз больше энергии, чем на деревянные. А сам материал считается потенциально токсичным для человека и экосистемы.Плохая идея — экономить на розетках. В первую очередь стоит продумать расстановку мебели и бытовой техники, представить, где вы будете заряжать технику и, исходя из этого, устанавливать розетки разного плана: встроенные, с таймером, который позволит экономить электроэнергию, с подсветкой, которая не даст вам ушибиться в темноте, с USB-выходом и с модулем для Wi-Fi. Установив лишь однотипные розетки, вы рано или поздно разведете в квартире «проводной» беспорядок, да и будете вынуждены все время тратиться на переходники и удлинители.Перед ремонтом нужно учесть, где будет стоять роутер для «раздачи» интернета. Затем провести кабель в квартиру и во время монтажа плинтусов спрятать в них провод. Если оставить этот пункт на потом, половина кабеля будет протянута вдоль стены и мешаться под ногами.Кроме того, при установке кабеля попросите рабочих оставить побольше провода без разъема на конце. Это поможет избежать ситуации, когда до места установки просто не хватает кабеля. Сам разъем пусть оставят отдельно. Когда проложите провод, прикрепите его самостоятельно.Двери из стекла выглядят стильно. Но со временем жильцы оценивают их недостатки — от постоянных разводов и отпечаток рук на стекле до низкой тепло- и звукоизоляции.Также стеклянные двери могут доставлять психологический дискомфорт. Даже если стекла матовые или окрашенные, ощущается отсутствие приватности, особенно если такая дверь стоит в ванной. А свет, проходящий сквозь нее, может беспокоить людей в соседней комнате. Например, если один человек спит, а другой ушел почитать на кухню, чтобы его не беспокоить. Обычная «глухая» дверь при таком раскладе кажется более выигрышным вариантом.Чаще всего в ванной установлена одна розетка — для стиральной машины. Однако бытовые приборы все больше проникают в нашу жизнь, и вот на полке появляются электробритва, щетка, фен, плойка для волос, триммер и другие девайсы. Большинство работает от сети, а остальным нужна зарядка аккумулятора. Поэтому ванная должна быть оснащена как минимум еще одной влагозащищенной розеткой.Цвет металлических ручек обуславливается их напылением — серебряного, золотого или бронзового оттенков. Недорогая фурнитура быстро начинает облезать. Это происходит из-за того, что напыление наносится в один-два слоя, а не в несколько, как у качественных образцов.Подстраховаться можно, если сменить материал. Например, на дерево или стекло. Но если хочется видеть именно металлическую фурнитуру, присмотритесь к латуни. Такие ручки стоят дороже, но не теряют со временем презентабельного вида.