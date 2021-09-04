10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди
Ничто так не раздражает языковых пуристов, как путаница с глаголами «одеть» и «надеть». По ним, как и по роду кофе, многие определяют культурный уровень собеседника. Но только ли дело в «одеть» и «надеть»? Почему лишь эта парочка отдувается за остальных? Здесь собрано 10 пар слов, в которых чаще всего допускаются ошибки.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии