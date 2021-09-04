Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    особенно правда про станки хвалёные Жиллет. Дерьмо полное, стоимость одного лезвия зпаоблачная, а хватает побр...Покупки, которые ...
  • Анна Эржибова
    Для лентяевПокупки, которые ...
  • сергей иванов
    Выходит Маяковский из трактира с девушками и видят пьяный в канаве валяется. Одна из девушек говорит- Володя вот вы п...Тюбик водки, вызо...

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

Ничто так не раздражает языковых пуристов, как путаница с глаголами «одеть» и «надеть». По ним, как и по роду кофе, многие определяют культурный уровень собеседника. Но только ли дело в «одеть» и «надеть»? Почему лишь эта парочка отдувается за остальных? Здесь собрано 10 пар слов, в которых чаще всего допускаются ошибки.


10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

10 пар слов, которые никогда не перепутают грамотные люди

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх