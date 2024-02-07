7 любопытных фактов о рататуе

Рататуй — овощное рагу бедняков-южан, сегодня оно завоевало любовь не только французов, но и всего мира.







1. Слово «рататуй», согласно «Историческому словарю французского языка», впервые упоминается в 1778 году. Оно состоит из двух частей: rata — «еда» и touille — «перемешивать».



2. Считается, что классический рецепт рататуя (репчатый лук, разноцветный болгарский перец, цукини, баклажаны и помидоры) впервые появился в Ницце в конце XIX века, но не имени повара, ни точного названия ресторана история не сохранила. Как правильно резать овощи — кружочками или кубиками, — единого мнения не существует. Все зависит от времени, которое вы готовы потратить на приготовление. Кубики готовятся быстрее.







3. Предшественник рататуя — блюдо под названием «боэмьен де легюм», что вольно можно перевести с французского как «овощи по-цыгански». В течение нескольких столетий его готовили бедные крестьяне на юге Франции: в Лангедоке и Провансе. Овощи быстро и изобильно росли под жарким южным солнцем.



4. Хотя рататуй считается овощным блюдом, некоторые хозяйки в Лангедоке добавляют в него для сытности кусочки копченого сала (лярдон), точно так же, как в соседней Испании кусочки мяса или сала нередко кладут в гаспачо.



5. От «рататуй» — ratatouille — происходит жаргонное слово rata. Оно означает не очень качественную смесь продуктов. Французские солдаты в XIX веке словом «рата» называли мясо с овощами или просто разогретые остатки пищи.



6. Блюда из баклажанов, кабачков, перцев, родственные рататую, готовят по всему Средиземноморью. В Испании оно получило название «писто», в Каталонии — «самфайна», в Стране Басков — «пиперад», в Турции — «имам баялды», в Италии — «капоната».



7. В лангедокском рецепте рататуя, в отличие от провансальского, очень много томатного соуса. В Лангедок помидоры попали довольно рано, в конце XVI — начале XVII века, из соседней Испании. И отсюда уже их завезли во французскую столицу в самом конце XVIII века. В период Великой французской революции ярко-красный томатный соус, напоминающий цветом кровь, вошел в моду. Некоторые выходцы с юга Франции сделали в то время состояние на поставках помидоров, которые тогда называли то овощем, то фруктом. Поэтому французские повара нередко использовали помидоры для приготовления десертов по примеру итальянцев.



Рататуй по-лангедокски по рецепту Аннет Теч, шеф-повара ресторана BK в Монтаньяке, Лангедок



Лангедок — историческая область Франции, граничащая с Испанией. В древности через Ним, Пон-дю-Гар, Безье и некоторые другие города региона проходила дорога Домиция. Она соединяла Рим с испанскими землями империи. Дорогу проложили в правление консула Гнея Домиция Агенобарба в 122 году до н. э., по имени римского консула она и получила свое название.







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