10 фильмов, в которых всё могло бы пойти по-другому, если бы не алкоголь

Нельзя же все время пить от несчастья! ...или от счастья.
Случается, что обстоятельства оказываются сильнее человека. Во всяком случае именно так считают герои фильмов, собранных в этом обзоре. В их случае таким серьёзным обстоятельством становился алкоголь. И именно вокруг пресловутой бутылки порой и разворачивался весь сюжет
1. «Влюблен по собственному желанию»
Фильм «Влюблен по собственному желанию». / Фото: telek.by
режиссер Сергей Микаэлян
Интеллигентный Олег Янковский играет в этом фильме, опустившегося на социальное дно, пьющего спортсмена. Непривычный образ для кумира советского экрана, тем не менее, со своей ролью он справился. А заодно помог своей партнерше выиграть Серебряного Медведя на Берлинском кинофестивале за лучшую женскую роль. Поскольку лучшего кандидата, ради которого бы стоило женщине преобразиться, для нее было просто не найти. А начиналось всё с "трёшки" на бутылку... Да без проблем! Только ты же спортсмен, попробуй еще и влюбись - или слабо? Планку героиня ему задала высокую, поскольку красотой сама, увы, не блещет... Однако, когда герой стал общаться с ней, у него совершенно другой взгляд на неё появился. А может быть никого и нет красивее её на свете..?
2. «Охранник для дочери»
Фильм «Охранник для дочери». / Фото: torrzilla.org
режиссер Мацей Шлесицки
Он лучший из лучших. Профессионал до мозга костей. Бывший спецназовец, но сейчас без работы. И его решил нанять мафиози, чтобы охранять родную дочь. Только об одном его предупредить забыли, что герой не просыхает. Жутко пьет. Впрочем, босс мафии и здесь выход найдет. Единственное, что он так и не предусмотрит, так это то, что герой влюбится в его дочь...
3. «Свидание вслепую»
Фильм «Свидание вслепую». / Фото: kinozon.tv
режиссер Блейк Эдвардс
Герой Брюса Уиллиса - одинокий мужчина за тридцать, и последнее время его не интересует ничего кроме работы. Ему предоставился шанс провести важную, деловую встречу с иностранным партнером. Но есть одна загвоздка, для этой встречи необходимо найти красивую спутницу, которая будет его сопровождать. И вроде бы выход был найден... Брат предложил кандидатуру своей очаровательной знакомой... Но ей же совсем-совсем нельзя спиртное пить..! А он забыл об этом. Вот с этого момента всё и начинается.
4. «Прямо сейчас, а не после»
Фильм «Прямо сейчас, а не после». / Фото: svoboda.org
режиссер Хон Сан-су
Яркий образец авторского кино, доступного для всех зрителей. Во многом благодаря непосредственному участию алкоголя. Именно этот продукт перегонки заставляет героев по-настоящему раскрыться (а некоторых даже раздеться) и искренне ответить на чувства другого. А ведь могло бы быть и всё иначе, что и показывает режиссер. Два варианта развития событий. И за это премия Золотой Леопард фильму в Локарно.
5. «Пьянь»
Фильм «Пьянь». / Фото: katushka.net
режиссер Барбет Шрёдер
Этот парень особенно хорош в роли неудачника, опустившегося мачо. В таких образах он становится трогательно-грустным и достойным всяческого сочувствия. Речь идет о брутальном Микке Рурке. Именно он алкогольный герой этого поэтического фильма. Но не к нему одному применим этот эпитет. Ведь он находит такую же родственную душу, закладывающую за воротник, героиню Фэй Данауэй. Однако их гармоничное слияние грозится разрушить литературный редактор одного издания, которая может сделать героя Рурка настоящей звездой. Фильм номинировался на Золотую Пальмовую ветвь.
6. «Жестокий романс»
Фильм «Жестокий романс». / Фото: savok.org
режиссер Эльдар Рязанов
Спиртные напитки может и не играют здесь основную роль, однако как же колорита добавляют в образах героев! Невозможно представить барина Михалкова без рюмки спирта, которую ему подносят неизменные цыгане. И эти танцы! А Мягков? Потрясающий советский актер становится собой только после водки, тогда всё затаенное прорывается наружу. Да кто здесь только не пьет... Глубока душа русского народа, на дно всё стремится урвать. Вот и чистую, невинную душу порочные злодеи погубить решили.
7. «Покидая Лас-Вегас»
Фильм «Покидая Лас-Вегас». / Фото: neobychno.com
режиссер Майк Фиггис
Оказывается, у Николаса Кейджа есть Оскар за лучшую мужскую роль. Удивляет также выбор роли, отнюдь не нравственно-духовного человека. А точнее, жуткого пропойцы. Который добровольно решил себя медленно убить. Зато как! С шиком! Лучшими напитками! Весь бар решил его герой скупить. И только проститутка (простите, женщина легкого поведения) видит в этом горе. Она одна пытается помочь.
8. «Такси-блюз»
Фильм «Такси-блюз». / Фото: kino-teatr.ru
режиссер Павел Лунгин
Еще один, не самый очевидный пост-советский фильм, развитие событий в котором начинается с алкоголя. Вот что бывает, когда глушишь музыкальный талант: тебя берет на поруки страшный трудоголик и хочет сделать человеком. Вот только еще кто кого, неизвестно чья возьмет, и кому откроется в этой жизни правда. Фильм в 90-ом году был достоин Золотой Пальмовой ветви, но уступил картине все с тем же вездесущим Николасом Кейджем.
9. «Сью»
Фильм «Сью». /Фото: rustrek.ru
режиссер Амос Коллек
Когда жизнь не складывается, запить может и женщина. И зрителя от этого только больнее, особенно, когда женщина красива и отнюдь не последний человек. Ей всего лишь одиноко: она сидит в съемной квартире без работы, а мужского плеча рядом нет. И тонкая душа просить денег у кого-то не позволит. Разве что... на что-нибудь в обмен. А что привлекательная женщина может предложить? Но. Делать она это будет от чистого сердца. В надежде на то, что кто-нибудь это поймет.
10. «Коктейль»
Фильм «Коктейль». / Фото: movieboozer.com
режиссер Роджер Дональдсон
Нельзя же все время пить от несчастья! Веселиться с алкоголем тоже можно, и это докажет ослепительно молодой персона Тома Круза. Человек не нашел себе места в дневных офисных кварталах, зато с легкостью стал ночной звездой Нью-Йорка. Он - бармен, и этим всё сказано. Он лучший из лучших, но кто ему помог? И что его ждет впереди, когда настанет утро и выветрятся все алкогольные пары. Ведь барная стойка отнюдь не предел его мечтаний...
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