10 фильмов, в которых всё могло бы пойти по-другому, если бы не алкоголь

Нельзя же все время пить от несчастья! ...или от счастья.

1. «Влюблен по собственному желанию»

Фильм «Влюблен по собственному желанию». / Фото: telek.by

2. «Охранник для дочери»

Фильм «Охранник для дочери». / Фото: torrzilla.org

3. «Свидание вслепую»

Фильм «Свидание вслепую». / Фото: kinozon.tv

4. «Прямо сейчас, а не после»

Фильм «Прямо сейчас, а не после». / Фото: svoboda.org

5. «Пьянь»

Фильм «Пьянь». / Фото: katushka.net

6. «Жестокий романс»

Фильм «Жестокий романс». / Фото: savok.org

7. «Покидая Лас-Вегас»

Фильм «Покидая Лас-Вегас». / Фото: neobychno.com

8. «Такси-блюз»

Фильм «Такси-блюз». / Фото: kino-teatr.ru

9. «Сью»

Фильм «Сью». /Фото: rustrek.ru

10. «Коктейль»

Фильм «Коктейль». / Фото: movieboozer.com