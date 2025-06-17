6 хитростей, как в советских столовых экономили на продуктах

В Советском Союзе продуктовый дефицит затронул не только обычных граждан, но и государственные столовые. Поварам не хватало стандартного набора продуктов, чтобы прокормить большой поток людей. Они были вынуждены идти на хитрости. Причем делать это нужно было так, чтобы вкус и качество блюд не пострадало и им это удавалось.
1. Молоко помогало разбавить жирную сметану
Молоком можно было увеличить объем сметаны на несколько литров/ фото: lyubimiigorod.ru
В советские времена сметана отличалась от современного молочного продукта. Она была намного жирнее и по консистенции больше напоминала творожный сыр. В столовые сметана в основном поступала в бидонах. Перед использованием ее нужно было хорошо размешать, чтобы масса стала однородной. Для перемешивания даже были специальные лопатки с метровой рукояткой. Жирная сметана стоила дорого, но ради экономии повара шли на хитрость — они разбавляли ее молоком. Продукт становился более жидким, но при этом оставался вкусным и менее калорийным. Разбавленной сметаной заправляли борщ, щи, рассольник и другие первые блюда. Заметить молоко в сметане было невозможно — сметана имела однородную консистенцию и приятный вкус.
2. Чеснок помогал скрыть мясные продукты низшего качества
Чеснок помогал улучшить вкус и аромат мясных изделий/ фото: womenfitness.net
Современные хозяйки знают, что для сочности котлет в фарш нужно добавлять репчатый лук. Но в Советском Союзе по ГОСТу этот овощ не добавляли. В столовых клали чеснок, а нужен он был для улучшения вкусовых качеств и добавления блюду аромата.
3. Бульоны готовили на костях
Бульон на кости считается полезным для здоровья/ фото: Pinterest .com
Повара советских столовых не могли себе позволить готовить супы на цельном куске мяса. Им приходилось для приготовления наваристого бульона использовать кости, на которых не оставалось ни кусочка мяса. К счастью, такие бульоны получались очень вкусными и советские жители даже не догадывались, что в супе нет ни единого кусочка мяса. Костный бульон помогал поварам хорошо экономить на мясе, поскольку кости стоили очень дешево. А чтобы они варились побыстрее, их рубили на небольшие части.
4. Хлеб помогал экономить продукты
Повара в столовых сами пекли хлеб/ фото: lyubimiigorod.ru
В советских столовых белый хлеб имел низкую стоимость, а в некоторых заведениях общественного питания его и вовсе бесплатно клали на стол. Это было сделано тоже ради экономии продуктов. Советский рабочий мог за один прием пищи съесть до четырех кусочков хлеба вприкуску с основным блюдом. Благодаря хлебу он быстрее утолял голод, а других продуктов уходило в 2 раза меньше. Хлеб долгое время считался основным продуктом питания советских людей из-за своей дешевизны и питательности.
Также хлеб помогал сэкономить мясо. Его добавляли в мясной фарш в большом количестве, особенно, во время приготовления котлет. Хлебно-мясные котлеты получались пышными и вкусными, заметить подвох было сложно. Позже так стали готовить большинство советских хозяек дома. Они добавляли хлебный мякиш в фарш, чтобы приготовить котлетки по вкусу как в любимой столовой.
5. Крахмал использовали в качестве загустителя начинки
Картофельный крахмал - отличный загуститель для жидких начинок/ фото: sweet-shop63.ru
В столовых СССР к чаю можно было купить вкусную булочку с фруктовой начинкой, расстегай с повидлом или сочень с творогом. Начинки в сдобе всегда было много. Она была достаточно упругой и не разваливалась. А все благодаря картофельному крахмалу. Советские повара добавляли его в достаточном количестве. Он помогал увеличить массу в несколько раз, а, значит, сэкономить на продуктах. Более того, крахмал часто добавляли в рыбный и мясной фарш, который был слишком жидким. Мучнистый ингредиент помогал убрать лишнюю жидкость и придать изделиям объем. Также в советских столовых крахмал добавляли в сливочные соусы и томатные подливы для придания более густой консистенции.
6. Приготовление на пару для экономии масла
Блюда на пару благоприятно влияют на пищеварительную систему/ фото: penzavzglyad.ru
Советские повара практически всегда готовили на пару. Жареных продуктов в меню не было. Отказ от жареного произошел из-за экономии растительного масла и жиров. К тому же, блюда на пару считались более полезными. Этот факт позволял одновременно экономить продукты и проявлять заботу о населении. Причем, без добавления масла или жира можно было готовить не только котлеты и рыбы, но и овощи - их тушили или запекали в духовке. А чтобы тушеные блюда не получались слишком постными, в них клали чеснок и душистый перец. Несмотря на то, что советские повара все время изменяли рецептуру приготовления, блюда все равно оставались сытными и вкусными. Многие россияне по сей день вспоминают с ностальгией ту самую котлету, состоящую из одного хлеба, из советской столовой.
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