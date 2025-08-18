Неординарные древние жилища, в которых человек находил защиту от хищников и непогоды

1. Жилище из костей мамонта

Мамонты сыграли главную роль в выживании человечества.

Кости мамонта можно считать вечным натуральным материалом, который легко можно было использовать для возведения дома. | Фото: art.biblioclub.ru.

В 1995 году в селе Межирич была обнаружена стоянка древних людей с останками хижин, созданных из костей мамонта. | Фото: pikabu.ru.

2. Хижина из палок и камней

Ветки и камни могли служить строительным материалом для шалашей, где удавалось спрятаться от непогоды или переночевать.

Ученые предполагают, что древнее жилище, обнаруженное на территории Франции, могло иметь такой вид (Терра-Аматы). | Фото: mikeslickster.wordpress.com.

3. Дома-палатки (вигвамы и чумы), которые можно брать с собой

Покрытие вигвамов и чумов зависело от региона, в котором проживает кочевой народ.

Если не было шкур использовали сухую траву, камыш или крупные листья тропических деревьев.

4. Дома из глины и соломы

Строительство глинобитных домов – древняя технология.

Простейший принцип строительства мазанки был очень популярен даже в нашем тысячелетии.

5. Скальные жилища

Скальные жилища были более надежно защищены нежели шалаши или вигвамы.

Пещерные дома могли создаваться не только в скалах, но и делались углубления в почве (Матмата, Тунис). | Фото: journal.homemania.ru.

6. Каменные дома

Национальные дома Ирландии и Хорватии, сложенные методом сухой кладки.

Каменные испанские дома покрывали соломой.

В Африке каменные дома, получившие название рондавель, покрывали слоем глины и соломы, чтобы сохранить комфортную температуру. | Фото: fishki.net.

7. Земляные дома

Ученые предполагают, что землянки появились в эпоху неолита в III—I тысячелетии до нашей эры.

Нехитрая планировка землянки, которая многие века являлась домом для наших предков.

8. Галерея неординарных древних жилищ народов мира

Основное традиционное жилище народа навахо в Северной Америке. | Фото: dic.academic.ru.

Древние домики бразильских племен. | Фото: novoeizdanie.com.

Бочкообразная хижина – традиционное жилище Tодов в Южной Индии, построенное из бамбука и тростника. | Фото: re-thinkingthefuture.com.

Дерновые дома сельской местности Исландии. | Фото: nerdygaga.com.

Традиционные дома племени Данасек в долине Омо (Эфиопия). | Фото: exploring-africa.com.