Неординарные древние жилища, в которых человек находил защиту от хищников и непогоды

Издревле люди старались найти безопасные места для жизни, где можно было спрятаться от непогоды и хищников. Несмотря на то, что первыми жилищами принято считать пещеры, где древние могли найти укрытие без особого труда, они все же не только пользовались благами природы, но и созидали сами. Благодаря многовековым изысканиям на нашей планете можно увидеть множество причудливых домов, о которых сейчас и поговорим.
1. Жилище из костей мамонта
Мамонты сыграли главную роль в выживании человечества.
Как бы сейчас это жутко не звучало, но первым возводимым жилищем считают ямные дома, построенные из костей мамонта. Исследователи утверждают, что это гигантское животное, появившиеся на нашей планете 5 млн лет назад, стало спасательной соломинкой для человечества. Люди активно охотились на мощных травоядных животных, употребляя в пищу мясо, используя шкуры и даже кости. Ученые считают, что именно кости стали первым строительным материалом для индивидуальных жилищ, выступая в роли основной конструкции.
Кости мамонта можно считать вечным натуральным материалом, который легко можно было использовать для возведения дома. | Фото: art.biblioclub.ru.
Каркасом для ямного дома, являющегося прототипом более известных для нас землянок, служили длинные кости конечностей (бедренные и большие берцовые), которые располагались вертикально и по кругу или в форме овала. В некоторых вариантах жилищ, где существовала угроза затоплений, использовались нижние челюсти, которые выступали в роли цоколя. А вот более легкие и плоские кости (чаше ребра), использовались в качестве крыши, которую поддерживали бивни, образующие вход.
В 1995 году в селе Межирич была обнаружена стоянка древних людей с останками хижин, созданных из костей мамонта. | Фото: pikabu.ru.
Примечательно: В ученом мире поселения, возведенные из костей мамонта, принято называть MBS. На сегодняшний день самой древней находкой является стоянка в селе Межириче (Каневский район), расположенном на берегу реки Днестр в Украине. Обнаруженному городищу, по меньшей мере, 20 тыс. лет.
2. Хижина из палок и камней
Ветки и камни могли служить строительным материалом для шалашей, где удавалось спрятаться от непогоды или переночевать.
Средней толщины ветки деревьев, которые человек мог сломать без топора и природные камни средней величины, использовались предками в качестве каркасного строительства древних жилищ. Их устанавливали в виде шатра, соединяя на верху строения, тем самым получалось создать закрытое внутреннее пространство. Судя по всему, в древности ярко проявились задатки проектирования и первые строительные правила – не устанавливать дерево на землю. В качестве фундамента уже в те времена использовали камень, которым укрепляли ветки. Ими же ограждали очаг, чтобы огонь не распространялся по всему жилищу. После сборки каркаса его покрывали как шкурами животных, так сухой травой и мхом.
Ученые предполагают, что древнее жилище, обнаруженное на территории Франции, могло иметь такой вид (Терра-Аматы). | Фото: mikeslickster.wordpress.com.
Интересный образец (остатки, конечно же) в 1966 году был найден археологом, специализирующемся на палеолите Анри де Люмле. На территории Франции, недалеко от Ниццы на месте раскопок был создан Археологический музей под открытым небом Терра-Аматы, в котором воссоздали древнее строение в виде длинного шалаша. В нижней части древнего жилища ветки надежно закреплены между камнями, а вверху – связаны между собой, чтобы не могли упасть. Доподлинно неизвестно, когда такой вид жилища начали строить древние люди, но его смело можно назвать одним из видов домов, придуманных человеком.
3. Дома-палатки (вигвамы и чумы), которые можно брать с собой
Покрытие вигвамов и чумов зависело от региона, в котором проживает кочевой народ.
Изменение климата и поиски лучшей жизни заставляла людей покидать насиженные места (особенно популярной миграция была у кочующих племен и скотоводов), что заставляло придумывать жилища, которые можно брать с собой. Эти дома строились так же из палок и шкур (иногда покрытием служили камыш, солома, сено, свежий крупный лист), только выбирались более легкие ветки и конструкцию имели несколько другую. Подобные строения на протяжении десятков тысяч лет использовали индейские племена, азиатские кочевники и северные народы.
Если не было шкур использовали сухую траву, камыш или крупные листья тропических деревьев.
Их конструкция нашла свое отражение в вигвамах и чумах, которые были небольшими, их легко можно было соорудить, имея под рукой ветки и шкуры. В регионах с жарким климатом, для покрытия использовались крупные листья вместо шкур, что еще больше упрощало задачу кочевникам. Стоит отметить, что в таких жилищах также разводили огонь, устраивая кострище в центре дома-палатки, а дым выходил в верхней части сооружения, где предусматривалось отверстие.
4. Дома из глины и соломы
Строительство глинобитных домов – древняя технология.
Учитывая недолговечность такого строительного материала как глина, неудивительно, что до наших дней сохранились строения более позднего периода (VII-XVII вв.). Тем не менее исследователи утверждают, что древние народы многих стран и континентов использовали глину и солому в качестве строительного материала. В некоторых типах строений раствором обмазывали сплетенные ветки (турлучная технология), в других – возводили строения из кирпича-сырца.
Простейший принцип строительства мазанки был очень популярен даже в нашем тысячелетии.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что турлучная технология (все знают, как выглядят хаты-мазанки) была очень популярна в новом тысячелетии и применялась на территории Средней Азии, Кавказе, юге России и в Украине.
5. Скальные жилища
Скальные жилища были более надежно защищены нежели шалаши или вигвамы.
Пещерные дома могли создаваться не только в скалах, но и делались углубления в почве (Матмата, Тунис). | Фото: journal.homemania.ru.
Несложно догадаться почему люди стремились поселиться в неприступных скалах, где природа сама выступала защитницей. Поскольку пещер было не так много, при этом сырость, сквозняки и холод были не лучшими спутниками, люди стали высекать в горной породе небольшие комнаты, которые служили надежным жилищем не одну тысячу лет. В горных районах, где была мягкая порода, могли появляться целые поселения с множеством отдельных жилищ, культовых объектов, хранилищ продуктов, переходов и туннелей, которые спустя сотни лет запросто перерастали в настоящие города, ставшие надежным убежищем на многие тысячелетия.
6. Каменные дома
Национальные дома Ирландии и Хорватии, сложенные методом сухой кладки.
Когда люди начали вести оседлый образ жизни, возникла необходимость в строительстве крепкого жилья, которое бы помогло спрятаться не только от непогоды, но и от крупных хищников или воинственных соседей. Хлипкие конструкции из шкур и веток могли устраивать лишь кочевников, остальные же племена начали возводить строения из более надежных материалов.
Каменные испанские дома покрывали соломой.
В Африке каменные дома, получившие название рондавель, покрывали слоем глины и соломы, чтобы сохранить комфортную температуру. | Фото: fishki.net.
В тех регионах, где камень был доступным материалом, начали складывать хижины, которые за тысячелетия прошли не одно усовершенствование. Древними людьми использовался метод сухой кладки, когда особым способом укладывались глыбы, включая крышу строения и за счет давления камней друг на друга строение держит свою форму. Такие дома имели очень толстые стены, что помогало сохранить благоприятный микроклимат внутри жилища. Главным преимуществом такого строительство было то, что после разрушения (по любой причине), его можно было собрать заново.
7. Земляные дома
Ученые предполагают, что землянки появились в эпоху неолита в III—I тысячелетии до нашей эры.
Поскольку жизнь в пещерах или каменных избах была доступна не всем людям, ведь горная местность занимает всего 24% площади всей земли, а в Африке и вовсе 3%, по людям пришлось придумывать как организовать свое жилище из того, что имеется. Кочевые племена, скотоводы и охотники довольствовались переносным облегченным вариантом, а вот остальные старались обустроиться основательно, поэтому и начали «зарываться» в землю.
Нехитрая планировка землянки, которая многие века являлась домом для наших предков.
Более 5 тыс. лет назад люди стали рыть землянки, создавая надежное и теплое жилье. Такое жилище строилось по принципу ямного дома из костей мамонта, только в этом случае вместо них использовалась древесина. Покрывалась землянка не шкурами или соломой, а делалось перекрытие из стволов деревьев, на которое укладывался слой веток, мха, засыпалось все это землей и дерном. Энергоэффективные дома с «зелеными крышами» во многих регионах мира были преобладающими строениями вплоть до начала новой эры.
Примечательно: Стоит отметить, что в наше время появляется все больше примеров того, как преобразованная технология древних может обеспечить прекрасным загородным домом, идеально вписанным в природный ландшафт.
8. Галерея неординарных древних жилищ народов мира
Основное традиционное жилище народа навахо в Северной Америке. | Фото: dic.academic.ru.
Древние домики бразильских племен. | Фото: novoeizdanie.com.
Бочкообразная хижина – традиционное жилище Tодов в Южной Индии, построенное из бамбука и тростника. | Фото: re-thinkingthefuture.com.
Дерновые дома сельской местности Исландии. | Фото: nerdygaga.com.
Традиционные дома племени Данасек в долине Омо (Эфиопия). | Фото: exploring-africa.com.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии