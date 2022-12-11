Табу и запреты в Болгарии

Болгары — весьма доброжелательные люди. Нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы они обиделись или разозлись. Но все-таки и здесь есть свои табу и особенности.









Употреблять слово «курица»

Верить, что достопримечательности аутентичны

Торговаться

Спешить

Качать права

Гулять в цыганском квартале

Ходить в лес

Увлекаться алкогольным туризмом