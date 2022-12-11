Табу и запреты в Болгарии

Болгары — весьма доброжелательные люди. Нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы они обиделись или разозлись. Но все-таки и здесь есть свои табу и особенности.
Употреблять слово «курица»
А также другие выражения с этим корнем. В болгарском языке «кур» — весьма неприличное слово, обозначающее один из вариантов названия мужского полового органа. Курица на болгарском языке — «кокошка», куриное мясо — «пилешко», курение — «пушене». Второе табу — слова с корнем «пут», к примеру «путник»; этот корень созвучен другому табуированному слову, связанному уже с женским половым органом. Под влиянием соседних хорватов некоторые советуют не произносить в Болгарии слово «спички» (на берегах Адриатики — непечатное ругательство). Идут споры, некоторые представители болгарской молодежи утверждают, что у созвучных болгарских слов «пичка» (крутая девушка) и «пич» (крутой парень) в местном языке есть и позитивный оттенок, но поколение постарше может с этим и не согласиться.
Верить, что достопримечательности аутентичны
В Болгарии есть не только дешевые пляжи и питательная национальная кухня, но и множество исторических достопримечательностей: остатки древних греческих приморских колоний, римских крепостей, есть и местный Стоунхендж — Беглик-Таш. Некоторые из них внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Впрочем, если посетить один и тот же объект дважды, с интервалом, скажем, в год, то можно заметить удивительную вещь: они меняются. Известное дело, зимой в приморских городах заняться особенно нечем, кроме строительства.
Прекрасный пример — римский замок в Кабиле, недалеко от Ямбола. Там совершенно очевидно, что часть объектов (термы, базилика) уже «достроена» и готова к посещению туристами, а другая часть (казармы) еще не приведена в «товарный» вид. Впрочем, это не умаляет их исторической значимости. А вот исторические преувеличения или даже совсем ненастоящие достопримечательности встречаются по всему миру.
Торговаться
В отличие от восточных соседей, болгары торговаться не любят, а если цену примется сбивать турист из России, еще и обидятся. Болгария — небогатая страна, даже русские пенсионеры (по крайней мере те, кто сюда приезжает) считаются здесь довольно обеспеченными людьми. Желание получить скидку в какой-то лев (половина евро) болгары воспримут как мелочность. Одинаково резкий ответ будет и от таксиста, и от старичка, торгующего фруктами в приморском парке, и от бабушки, которая сидит рядом с древней крепостью и продает варенье из зеленых инжиров.
Спешить
Здесь не торопятся: несколько машин могут минут 15 стоять в пробке на узкой улочке и терпеливо ждать, пока перед ними разгрузится грузовик, который привез напитки в маленький магазинчик. И никто никому слова грубого не скажет, некоторые даже вылезут из машины, чтобы поучаствовать в процессе. Впрочем, даже не из желания его ускорить, скорее пообщаться. Повар будет вам долго готовить фирменное блюдо, продавщица в магазине — старательно завешивать выбранные вами кебапчета (разновидность котлет. — Прим. ред.). Все идет своим чередом, даже в самый высокий сезон.
Качать права
Скандал как метод эмоционального давления в этой стране не работает — ни в магазине, где куда-то отошел кассир, ни в ресторане, где вам десять минут несут счет, ни в отеле, где на зеркале в номере вы заметили разводы в углу. Взбешенного болгарина увидеть можно редко, обычно они переживают свои трудности молча. Возможно, житейскому спокойствию следует у них поучиться.
Гулять в цыганском квартале
Количество цыганского населения в некоторых областях Болгарии достигает 15% от общего числа жителей региона и притом растет, потому что титульная нация гораздо меньшими темпами рожает детей и к тому же массово уезжает в другие страны ЕС в поисках хорошей работы. Цыганский квартал есть практически в каждом населенном пункте. С большой вероятностью вы заметите его уже издалека — горы мусора, обшарпанные дома, маленькие дети прямо на проезжей части и тут же лошади в упряжи, а из окон звучит громкая, но своеобразная музыка. Фотографировать местную экзотику лучше не выходя из автомобиля, иначе шанс лишиться своего движимого имущества весьма велик.
Ходить в лес
Сейчас леса в Болгарии остались разве что в горах. И это совсем не похоже на наши привычные лесные массивы: камни, крутые тропинки, овец и пастухов, змей, колючки, шакалов и хищников покрупнее. Ягоды и фрукты, которые вы там найдете, по качеству куда хуже тех, что продаются на рынке, а грибы могут быть местные, вам незнакомые. В общем, делать здесь нечего. Впрочем, в Болгарии развивается экотуризм: стали появляться экотропы с биотуалетами, инфостендами об обитателях заповедного места, удобными мостиками и местами для пикников и рыбалки. Экотропы (по-болгарски «экопотека») можно найти на горных курортах, но пользуются они популярностью не зимой, а летом и осенью.
Увлекаться алкогольным туризмом
Казалось бы, куда ни глянь — на всех полях маркиз Карабас выращивает виноград, и вдоль дороги то и дело увидишь винные производства. И выпить сами болгары любят, при этом зная меру: на улице не встретишь пьяного, а в ряде городов (к примеру, в Пловдиве, Варне, Пернике и других) областными законами даже запрещено распитие спиртных напитков на улице. От туристов ждут такого же ответственного поведения: не только пляж и ракия. А посмотреть здесь действительно есть что.
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