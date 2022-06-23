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Какими были рынки в СССР

Сегодня, когда речь заходит о СССР, многие вспоминают времена тотального дефицита и огромные очереди в магазины. Но на самом деле так ситуация складывалась уже на излёте Советского Союза. Да и пока прилавки магазинов не могли похвастаться обилием продуктов, на колхозных рынках было всё, что душе угодно…

Какими были рынки в СССР

Даниловский колхозный рынок в Москве.

Какими были рынки в СССР

Центральный продовольственный рынок.

Какими были рынки в СССР

Центральный рынок Новокузнецка в 1991 году.

Какими были рынки в СССР

Центральный продуктовый рынок в Тбилиси в 1970-е годы.

Какими были рынки в СССР

Продуктовый рынок Калуги в 1991 году.

Какими были рынки в СССР

Центральный рынок Петрозаводска в 1990-е годы.

Какими были рынки в СССР

Уличная торговля у станции метро Владимирская.

Какими были рынки в СССР

Колхозный рынок у станции метро Щукинская.

Какими были рынки в СССР

Крытый павильон на Центральном рынке в Москве.

Какими были рынки в СССР

Очередь была неизбежным атрибутом советской жизни.

Какими были рынки в СССР

Центральный рынок на Цветном бульваре в 1963 году.

Какими были рынки в СССР

Рынок в городе Орджоникидзе.

Какими были рынки в СССР

Сухаревский рынок в Москве в 1926 году.

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