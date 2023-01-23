Как быстро почистить стиральную машину

Доставая белье из стиральной машины, каждый желает ощутить его свежесть и приятный аромат. Но что делать, если вместо этого белье имеет неприятный запах, или даже воняет?

Не спешите вызывать мастера по ремонту или думать о замене стиральной машины. На самом деле, это довольно распространенная бытовая проблема, решить которую довольно просто.

Неприятный запах белья может быть обусловлен загрязнением фильтра стиральной машины. Прежде чем откручивать заглушку фильтра, обязательно положите под стиральную машину полотенце или емкость, в которую будет стекать вода.







Тщательно промойте фильтр с моющим средством, или содой. Внутреннюю часть фильтра очистите с помощью уксуса и зубной щетки.







Извлеките лоток для порошка и очистите внутреннюю часть стиральной машины, используя уксус.







Тщательно очистите лоток для стирального порошка. Насыпьте в лоток для стирального порошка несколько столовых ложек соды. В отделение для кондиционера для белья налейте уксус.







Обработайте внутреннюю часть стиральной машины уксусом.







Положите в барабан две таблетки для посудомоечных машин и запустите двухчасовой цикл стирки с температурой 90 градусов.







Такая обработка прекрасно очищает и дезинфицирует стиральную машину. Теперь белье после стирки будет иметь прекрасный свежий аромат даже без использования кондиционера для белья.