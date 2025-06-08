Что означат буквы «YKK» на застёжках-молниях

Внимательно осмотрите молнию на своих джинсах, сумке, кошельке или ботинках. Наверняка хотя бы на одной из них вы найдете гравировку «YKK». Что же означает эта загадочная аббревиатура, и почему ее можно встретить на застежках практически всех вещей, хоть дешевых, хоть брендовых? Ответ вы найдете в статье Novate.
1. Как появилась молния?
Изобретатель первой швейной машинки Элиас Хоуи. / Фото: mavink.com
Для начала предлагаем немного окунуться в историю, чтобы выяснить, как же появилась эта удобная и всеми любимая вещь –молния. Первым, кто создал застежку, стал Элиас Хоуи – знаменитый портной и изобретатель швейной машинки. Его изобретение представляло собой две металлические цепочки с крючками и дырочками, которые соединялись между собой с помощью «ключа», визуально напоминающего скрепку. Увы, молния получилась громоздкой, неудобной, а Хоуи не захотел совершенствовать ее, чтобы добиться хорошего результата. Через некоторое время портной махнул рукой на свое детище и продолжил заниматься тем, что он любил больше всего – пошивом костюмов.
2. Помощь другу
Схема молнии производства Уиткомба Л. Джадсона
Через 20 лет в Чикаго произошел страшный пожар, разрушения после которого были признаны одними из самых страшных в истории Соединенных Штатов Америки. В тушении огня принимали участие не только пожарные, но и местные жители. Одним из добровольцев стал чертежник Стайл. Он выпрыгнул из горящего дома с маленькой девочкой на руках, но при падении повредил себе спину и стал инвалидом. Лечение не приносило результата – мужчина даже не мог наклониться, чтобы завязать шнурки на ботинках.
Инженер отнесся к просьбе друга со всей серьезностью, и стал думать, как создать новую застежку, которая была бы простой и удобной в использовании. Вот так появилась застежка, состоящая из двух цепочек – она была оснащена крючками, а другая – петлями. Для соединения использовался специальный ключ под названием «claps locker». Джадсон запатентовал свое изобретение 7 ноября 1891 года, даже не подозревая, что оно очень похоже на детище его предшественника – Элиаса Хоуи.
Через два года адвокат Луис Уокер приобрел у Джадсона патент и оборудование для производства молний, после чего основал собственную компанию «Universal Fastener», и стал заниматься производством застежки. Увы, люди относились к ней с подозрением, и покупали весьма неохотно. А все потому что не знали, как ею пользоваться. Сотрудники компании приняли решение продавать в комплекте инструкцию (к слову, она заняла целых два листа), однако даже это не решило проблему.
Гидеон Сундбэк, и его вариация молнии. / Фото: bilgi-birikimi.blogspot.com
Успех к застежке пришел благодаря инженеру Гидеону Сундбэку, который устроился в «Universal Fastener» в 1905 году. Он усовершенствовал ее, увеличив количество зубцов и изменив их форму. В 1917 году изобретением заинтересовалось военное министерство США. Сначала застежку оценили летчики, а после этого молнии стали использовал практически во всех видах обмундирования и военной амуниции. По окончании войны застежки перешли на гражданскую одежду – это был настоящий успех.
3. Что значат символы «YKK»?
На молнии есть аббревиатура «YKK». / Фото: pikabu.ru
Наверняка вы уже догадались, что YKK – это аббревиатура. Однако, если создателем застежки был Уиткомб Л. Джадсон, тогда почему на молниях выгравированы не его инициалы – ULD? Давайте разбираться. Несмотря на то, что изобретение запатентовала компания «Universal Fastener», были люди, мечтающие усовершенствовать его, ведь застежки американцев были неидеальны. Одним из первых, кто обратил на это внимание, стал японский бизнесмен Тадао Йошида. Он заметил, что молнии зажевывают ткань и быстро ломаются. В 1934 году он основал компанию San-S, которая начала заниматься производством усовершенствованных застежек. Увы, был один нюанс – при выпуске этой детали одежды японцы использовали преимущественно ручной труд, в результате чего производство было весьма дорогостоящим, а продукция отличалась низким качеством.
Тадао Йошида – основатель Yoshida Kogyo Kabushikikaisha
В 1950 году Йошида переименовал свою компанию в Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, и завез в стану первый станок, который обеспечивал автоматическое производство молний. С этого момента компания бизнесмена стала выпускать качественные и недорогие товары, доступные практически всем слоям населения. Впоследствии Йошида познакомил рынок с закрытыми молниями и выпустил самую маленькую молнию в мире. А на их язычке присутствовал особый знак качества – инициалы компании YKK.
Слухи о новых застежках, которыми удобно пользоваться, быстро разлетелись по всему миру. Вскоре с компанией Yoshida Kogyo Kabushikikaisha были знакомы все крупные производители одежды и аксессуаров, поэтому инициалы YKK украшали сотни тысяч самых разнообразных изделий, начиная от одежды, обуви, и заканчивая кошельками и сумками.
В своем интервью один из представителей премиальных брендов одежды сказал, что некоторое время у них были проблемы с качеством продукции. Главная причина крылась в использовании дешевых молний. Чтобы решить проблему, они стали закупать молнии YKK. «Если человек покупает штаны за 200 долларов, он надеется, что они прослужат ему больше одного сезона. Поэтому молния, от которой зависит удобство эксплуатации одежды, должна быть качественной. Если она быстро выйдет из строя, покупатель будет винить производителя всей вещи».
4. Компания сегодня
Компания производит более 1500 типов молний. / Фото: компания производит 1500 типов молний
На данный момент Yoshida Kogyo Kabushikikaisha является мировым лидером по производству молний. У компании есть двенадцать заводов в штате Джорджия (США), на которых они производят 90% всех молний в мире. Только представьте: ежедневно сотрудники выпускают по семь миллионов штук! Всего компания производит более 1500 типов молний в 427 различных расцветках.
Помимо Америки, у компании есть подразделения и в других государствах – сейчас их сотрудники трудятся в 71 стране. Интересно, что Йошида не остановился на производстве исключительно молний – также фабрики производят и другие виды застежек, в том числе знаменитые «липучки».
Компания японского бизнесмена была настолько успешной и «продуманной», что за всю историю ее существования у нее был всего один реальный конкурент – вышеупомянутый Гидеон Сундбэк, который работал в «Universal Fastener». Он также запатентовал свой вариант молнии, но стать лидером на рынке ему не удалось.
После смерти Тадао Йошида, бизнес унаследовал его сын Тадахиро. Он сделал ставку не на молнии, а на исследования компании в области обработки металлов. Чуть позже бизнесмен изменил направление работы фирмы – теперь Yoshida Kogyo Kabushikikaisha занимается производством строительных и отделочных материалов. В начале 2000-х годов продажи компании в этой области сравнялись по своему объему с продажами фурнитуры, и превысил два миллиарда долларов.
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