Легендарный ЗИЛ Брежнева продают за 54 млн. рублей

Если у вас есть лишние 54 миллиона рублей, вы можете стать счастливым обладателем легендарного ЗИЛа, на котором, как говорят, ездил сам дедушка Брежнев. Но это не точно.







На сайте объявлений Avito появилось предложение о продаже автомобиля ЗИЛ, якобы некогда принадлежащего генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.







Хозяин автомобиля 1972 года выпуска просит за него 54 миллиона рублей. Кроме того, он готов обменять машину на недвижимость.







Пробег ЗИЛа 117 составляет 10 тысяч километров. У автомобиля бензиновый двигатель V8 мощностью 303 лошадиные силы. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач.



При этом продавец не уточнил, имеются ли у него документы, доказывающие принадлежность автомобиля советскому лидеру.







ЗИЛ-117— советский легковой автомобиль высшего класса с кузовом седан, был создан в 1971 году на базе правительственного лимузина ЗИЛ-114 и имел такие же строгие и гармоничные формы. Однако эти авто обычно использовались в качестве транспорта сопровождения, а первые лица страны передвигались на лимузинах ЗИЛ-114.



Бытовало утверждение, что ЗИЛ-117 — «драйверская» версия, созданная по личному распоряжению Л. И. Брежнева, любившего управлять автомобилем лично. Имеется немало свидетельств очевидцев, что ещё во второй половине 1970-х годов генсек собственноручно управлял «коротким» ЗИЛом.

Всего таких машин с 1971 по 1978 год было выпущено 50 штук. До наших дней дожила меньшая их часть.По воспоминаниям современников, Брежнев имел пристрастие к автомобилям и быстрой езде. По разным данным, в его коллекции автомобилей насчитывалось от 49 до 324 машин . Известны случаи, когда он своим лихачеством подвергал опасности жизни иностранных руководителей.Формально многие автомобили из коллекции принадлежали не лично Брежневу, а аппарату ЦК, но делались именно для него. Автомобили хранились в кремлёвском Гараже особого назначения и на даче Брежнева в Заречье, Подмосковье. После смерти генсека машины были конфискованы у его семьи, коллекция была раздроблена.Это не первый случай в этом году, когда продавались транспортные средства именитых лиц прошлого . Так, 18 августа 2017 года в Санкт-Петербурге выставили на продажу бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class (W140), которым пользовался Борис Ельцин. Владелец попросил за автомобиль 1994 года выпуска с пробегом 60 тысяч километров более 19 миллионов рублей. Тремя днями позже машину за 19,7 миллиона рублей приобрел неизвестный коллекционер.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)