Эпичные ляпы строительства и ремонта, которые не лезут ни в какие ворота .

1. Немного о тяжелой жизни инвалидов в нашей стране

2. Велосипедная дорожка с препятствиями

«Велосипедист, будь на чеку!» | Фото: LeLoMBriK.

3. «Захочешь выжить, найдешь способ!»

Пожарная лестница для тех, кто очень хочет спастись! | Фото: Spassprediger.

4. «А никто и не говорил, что будет идеально!»

Когда учишься строить по ютубу. | Фото: Пикабу.

5. Может и некрасиво, но быстро, эффективно и очень бюджетно!

Вижу цель - не вижу преград! | Фото: Пикабу.

6. «Псс, парень, солнечного света не желаешь?»

По мнению Novate.ru, целое окно - это привилегия! | Фото: Бугага.

7. «Еще немного строительства с заботой о людях!»

8. «Есть такие вещи, которые не имеют практического назначения, просто для красоты!»

Это не шкафчик, это декор! | Фото: BuzzFeed.

9. «Главное ведь, что лица не видно!»

.. | Фото: Izismile.com. Конфиденциальность на уровне... | Фото: Izismile.com.

10. Мы в редакции Novate.ru искренне переживаем за эти столбики, как бы они не сорвались и не утонули!

11. «Да, так бывает, некоторые лестницы ведут в никуда!»

Лестница в никуда. | Фото: Бугага.

12. «Вот всегда, всегда найдется тот, кто начнет присматриваться и цепляться к мелочам!»

«То подоконник им не с той стороны, то шкаф не целиком!» | Фото: Izismile.com .

13. «Кажется, у строителей совсем нет сердца!»

Люди, да что с вами!? | Фото: MyConfinedSpace.

14. «Надо бы, наверное, повесить там объявление...»

Со временем люди привыкнут! | Фото: Reddit.

15. Кажется, что окно просто отвалилось...

Это не ошибка , это современный дизайн! | Фото: Reddit.

О так называемом «профессионализме» строителей и ремонтников, пожалуй, не шутил только ленивый. Ведь нам хочется как лучше, а у них получается как всегда. Мы же собрали 15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: