Эпичные ляпы строительства и ремонта, которые не лезут ни в какие ворота.
О так называемом «профессионализме» строителей и ремонтников, пожалуй, не шутил только ленивый. Ведь нам хочется как лучше, а у них получается как всегда. Мы же собрали 15 строительных ляпов, смотреть на которые и смешно, и грустно.
1. Немного о тяжелой жизни инвалидов в нашей стране
Инвалиды точно оценят! | Фото: Zefirka.
2. Велосипедная дорожка с препятствиями
«Велосипедист, будь на чеку!» | Фото: LeLoMBriK.
3. «Захочешь выжить, найдешь способ!»
Пожарная лестница для тех, кто очень хочет спастись! | Фото: Spassprediger.
4. «А никто и не говорил, что будет идеально!»
Когда учишься строить по ютубу. | Фото: Пикабу.
5. Может и некрасиво, но быстро, эффективно и очень бюджетно!
Вижу цель - не вижу преград! | Фото: Пикабу.
6. «Псс, парень, солнечного света не желаешь?»
По мнению Novate.ru, целое окно - это привилегия! | Фото: Бугага.
7. «Еще немного строительства с заботой о людях!»
Все для людей. | Фото: Прикол.ру.
8. «Есть такие вещи, которые не имеют практического назначения, просто для красоты!»
Это не шкафчик, это декор! | Фото: BuzzFeed.
9. «Главное ведь, что лица не видно!»
Конфиденциальность на уровне... | Фото: Izismile.com.
10. Мы в редакции Novate.ru искренне переживаем за эти столбики, как бы они не сорвались и не утонули!
Столбы в опасности. | Фото: LangweileDich.net.
11. «Да, так бывает, некоторые лестницы ведут в никуда!»
Лестница в никуда. | Фото: Бугага.
12. «Вот всегда, всегда найдется тот, кто начнет присматриваться и цепляться к мелочам!»
«То подоконник им не с той стороны, то шкаф не целиком!» | Фото: Izismile.com.
13. «Кажется, у строителей совсем нет сердца!»
Люди, да что с вами!? | Фото: MyConfinedSpace.
14. «Надо бы, наверное, повесить там объявление...»
Со временем люди привыкнут! | Фото: Reddit.
15. Кажется, что окно просто отвалилось...
Это не ошибка, это современный дизайн! | Фото: Reddit.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии