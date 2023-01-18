10 крутейших фильмов, о которых мало кто слышал

1. Звери дикого Юга / Beasts of the Southern Wild, 2012
Причудливая, где-то сказочная, но от этого не менее драматичная история маленькой девочки Хашпаппи и ее отца. Они проводят свои дни, плавая в поисках рыбы в некоем подобии лодки, сделанной из остова пикапа. Не имея достаточного бюджета для дорогих компьютерных спецэффектов, режиссер создал один из лучших в визуальном отношении фильмов последнего времени.
2. Сквозь снег / Snowpiercer, 2013
Философский фильм режиссера Пон Чжун Хо, снятый в чешских павильонах, смонтированный в Южной Корее, разворачивается в ритме боевика. Цивилизации пришел конец, на Земле новый ледниковый период, а жалкие остатки человечества укрылись в бесконечно длинном поезде, мчащемся сквозь снег вокруг земного шара, раз за разом, год за годом. В этих вагонах уместилось все самое важное, в этих вагонах — все лучшее и все худшее, на что способны люди.
3. Фрэнк / Frank, 2013
Странная музыкальная группа, странный лидер этой группы, который никому не показывается без большой пластиковой головы, и самый обычный ирландский паренек, которого почему-то пригласили играть в группе. Он никак не может понять, что происходит вокруг, не может разгадать Фрэнка и озадачен, почему группа не интересуется всемирной славой. И что самое занятное: один из самых привлекательных актеров мира Майкл Фассбендер весь фильм вынужден играть не лицом, а сквозь маску. На это точно стоит посмотреть.
4. Микрокосмос / Microcosmos: Le peuple de l’herbe, 1996
Это потрясающе снятое документальное кино о мире насекомых. Великолепная операторская работа, создающая совершенно фантастическую атмосферу: непроходимые дебри травяных кущ, гигантские капли росы, ирреальный свет.
5. Сцены из супружеской жизни / Scener ur ett äktenskap, 1973
Шесть сцен из жизни Марианны и Йохана о том, как люди познакомились, поженились, завели детей, потом развелись и полюбили друг друга. Это подробное исследование жизни пары смотрится с интересом, несмотря на всю прозаичность происходящего.
6. Натянутая тетива / Hwal, 2005
В фильме Ким Ки Дука очень много музыки и мало слов. Они не особенно нужны для того, чтобы понять, о чем эта красивая и лиричная драма. Старый рыбак кочует на лодке по морю, с ним живет молодая девушка, которую он спас давным-давно. Они любят друг друга, несмотря на разницу в возрасте, и хотят пожениться, когда невесте исполнится 17 лет. Но однажды на борт поднимается юноша-рыбак.
7. Нанук с Севера / Nanook of the North, 1922
Документальный фильм о жизни канадского эскимоса Нанука снят еще в начале XX века. Он во многом определил развитие документального кино во всем мире. Эскимосы в фильме показаны не свысока, не с позиций «белого человека», а такими, какими они сами видят себя.
8. Экзамен / Exam, 2009
Этот фильм не отпускает, держит в напряжении до самого конца. И это притом, что все действие происходит в одной комнате. Люди просто пришли устраиваться на работу, и им нужно ответить всего на один вопрос: на это у них листок, ручка и 80 минут.
9. После жизни / Wandâfuru raifu, 1998
Что если после смерти не будет ни суда, ни рая, ни преисподней, а только одно-единственное счастливое воспоминание? Выбираешь его и поселяешься в нем навсегда. Но как трудно выбрать этот день!
10. Запределье / The Fall, 2006
Голливудский каскадер Рой и пятилетняя девочка Александрия спасаются от грустной реальности в сказках. Там происходят невероятные и героические события, но даже в сказку прорываются боль и страхи реальных героев. Картина Тарсема Сингха соединяет яркость сказочного стиля и драматизм реалистических произведений.
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