В чем на самом деле заключается разница между баночным и разливным пивом



Наверняка многие из тех, кто пробовал и баночное/бутылочное пиво, и различное пиво, согласятся с тем, что они имеют разный вкус. Некоторые граждане и вовсе придерживаются позиции, что настоящее пиво – сугубо разливное, а баночное или бутылочное – это ерунда какая-то! Напитки одного производителя и сорта действительно могут иметь разные вкусовые качества.
Так чем же на самом деле отличается «баночное» и «разливное» помимо вкуса?

Отдельно разливное пиво никто не производит. |Фото: beerguide.ru.

Разница вкуса баночного и разливного пива чаще всего слишком очевидна для того, чтобы человек согласился, что никакой разницы между двумя напитками нет. По этой причине вокруг разливных напитков сложилось немало мифов. Некоторые граждане искренне верят, что пиво под разлив готовят каким-то особым образом. Но на самом деле все куда прозаичней – никакой разницы в технологии приготовления пива для банок/бутылок и под разлив нет. Во всяком случае, если мы говорим о пиве одного и того же сорта. На пивоваренных заводах абсолютно все пиво готовится в одних и тех же емкостях ЦКТ. Отдельных цилиндроконических танков для «разливного» не существует, как не существует и специальных рецептов для такого пива.
Технология у разливного и бутылочного одна. |Фото: pivo.by.

Но откуда же в таком случае берется разница во вкусе? Вкус пива одной и той же марки в разной таре действительно будет отличаться. Однако, технология приготовления здесь не причем. На вкус напитка влияет сама тара. Причем касается это не только алкогольных, но и безалкогольных напитков. Например, какая-нибудь газировка «Coca-Cola» тоже будет иметь разные вкусы в стеклянной, жестяной и пластиковой таре.
Связано это с тем, что любая жидкость неизбежно вступает в химическую реакцию с поверхностью сосуда. Для человека эти микрореакции безопасны, однако химический состав напитка они все-таки меняют, а вместе с ним искажаются и первоначальные вкусовые качества.


В первую очередь на вкус влияет тара. |Фото: dutrion.ru.

Помимо этого, на вкус большинства алкогольных и безалкогольных напитков влияют такие факторы, как срок хранения, проникновение в сосуд солнечных лучей, температура напитка и окружающей среды. Наконец, не стоит забывать о том, что пиво одного и того же сорта могут готовить на разных заводах с разным оборудованием. Более того, оборудование может отличаться в рамках одного завода. Да, ЦКТ «специально» под различное пиво никто на предприятии не ставит. Однако, какое-то оборудование может оказаться, например, старше из-за чего происходит едва заметное нарушение технологии производства.
Вообще на вкус влияет много разных факторов. ¦Фото: work.vk.com.

источник

