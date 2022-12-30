Женщины-гладиаторы, женщины-самураи, женщины-викинги и другие примеры «женских» занятий древности

История складывается из мелочей, о которых многие часто забывают. Иногда современные люди пытаются соединить прошлое по частям, искажая все своей нынешней точкой зрения. Например, до недавнего времени мы предполагали, что древние женщины не воевали и не занимались искусством.

1. Женщины сражались как римские гладиаторы











Гладиаторская арена была кровавой мясорубкой не только для мужчин-рабов. Многие люди, участвовавшие в самом печально известном виде спорта в истории, были добровольцами — обученными солдатами и политиками, желающими повысить свой многие из них были женщинами.



Письменные упоминания о женщинах-гладиаторах встречаются довольно часто. Становится ясно, что римляне считали это явление несколько странным, поэтому считали важным акцентировать внимание на том, что на арене сражались



Гладиаторы-женщины не были результатом решения какого-то прогрессивного императора, верившего в гендерное равенство в смертельных спортивных состязаниях. Все было как раз наоборот — участие женщин было нормой в течение 200 лет, но с некоторыми ограничениями (например, прямые родственницы генерала или сенатора не могли быть гладиаторами), пока император Септимий Северус не положил конец этому безобразию.



Почему же мы не слышали об этом раньше? Это прекрасный пример случайной ошибки. Когда археологи откопали статую женщины-гладиатора, угрожающе размахивающей каким-то оружием в позе воина-победителя, они первоначально описали это орудие как «инструмент для уборки», потому что уборка — это то, что должна делать женщина. Затем в 2000 году археологи обнаружили могилу титулованного гладиатора, но были сбиты с толку, когда увидели, что внутри было женское тело, и посчитали, что женщина попала в могилу случайно.

2. Женщины-самураи встречались чаще, чем мы думаем

В феодальной Японии самураи были грубоватыми, благородными и неизменно жесткими мужчинами, целеустремленно идущими по направлению к своей поэтической смерти. Это было общество, в котором женщины были невероятно скромными хранительницами очага или



Но на самом деле…







Женщины в феодальной Японии воспитывались по тому же самому кодексу Бусидо, что и мужчины, — лучше смерть, чем бесчестье, что в основном означает «никогда не позволяй взять себя живым» (у женщин всегда наготове были кинжалы, чтобы в любой момент проткнуть грудь врага или свою собственную). Они воевали вовсе 35 из 105 проверенных тел были женскими.



Женщинам высшего сословия в феодальной Японии преподавали другую, чем мужчинам, форму боевых искусств. В частности, их учили пользоваться оружием с длинной рукояткой и изогнутым лезвием под названием нагината. Это не значит, что женщины были менее опасны, просто обучение определенным методам убийства было разделено по гендерному признаку и зависело от сильных и слабых сторон воинов. Жены самураев должны были знать о войне так же много, как и их мужья, и даже иногда следовать за ними в бой, если того требовала ситуация. Это был практически закон: в случае невозможности исполнения мужем его обязанностей жена военачальника приняла бы на командование себя. По аналогии, если бы президент Соединенных Штатов был похищен ниндзя, бразды правления перешли бы не к вице-президенту, а к первой леди.



Одна из более популярных легенд про самураев в Японии рассказывает о Томоэ Гозен,

3. Легендарные женщины-воительницы Амазонки действительно существовали

Амазонки, неестественно огромные и кровожадные женщины-воины, — мифологическая раса воинов, восходящая к временам греческой античности и поэм Гомера. Это позволяет считать их таким же плодом воображения великого эпического поэта, как циклопы и русалки.



В легендах о женском сообществе воинов обычно говорится, что они были великаншами, убивали младенцев мужского пола при рождении и часто отрезали одну грудь, чтобы лучше владеть луком и стрелой. И по сей день у большинства из нас сам



Но на самом деле…







Современная археология постепенно соглашается с тем, что амазонки существовали на самом деле, даже несмотря на то, что не были трехметрового роста, имели, как правило, две неповрежденные груди и не приходили из джунглей (это в их честь были названы лес и река, а не наоборот).



Греки склонялись к тому, что они происходили из скифских племен с территории современных Ирана и Турции. Этот факт может объяснить, почему значительная часть этой области сегодня так боится женщин.



Ученые в течение большей части 20-го века соглашались с тем, что греки, говоря о «женщинах-



Но раскопки скифских захоронений в 1990-е годы показали, что среди воинов были в равной степени и мужчины, и женщины. Кроме того, женщины-воины имели не меньше татуировок и боевых ранений, чем их коллеги мужчины. Их даже хоронили вместе с броней и оружием, точно так же, как мужчин. А исследования традиций воспитания показывают, что эти женщины не убивали своих сыновей при рождении. Вероятно, они не делали этого из биологических соображений. Ведь весьма маловероятно, что амазонки могли размножаться бесполым способом. Сейчас считается, что мальчиков отправляли домой на попечение отцов (или соседних племен, в знак доброй воли), в то время как женщины-воины были сосредоточены на более важной задаче — уничтожении греков.

4. Викинги часто возили с собой своих жен

Мы уже говорили, что слово «самурай» вызывает в воображении определенно мужской образ, но еще более верно это по отношению к слову «викинг», которое



Но на самом деле…







Представление о том, что разведка и завоевания были чисто мужским делом, почти



В действительности норвежцы намного больше интересовались мирной торговлей и колонизацией, чем избиением людей. И женщины играли намного более активную роль в скандинавском обществе, чем внушает нам большинство современных представлений о викингах. Долго считалось, что кровожадные скандинавы завоевали Европу и повторно заселили ее посредством сексуального насилия, но современные анализы ДНК показывают, что обычно они привозили с собой свои семьи и основывали новые колонии. В любом случае они больше походили на путешественников, чем на убийц (хотя любое колониальное общество, по крайней мере вначале, без убийств не обходится).



Внесем ясность: существует не так много доказательств, что женщины играли активную роль в этих вторжениях викингов. Но мы знаем, что женщинам отводилось более высокое место в обществе, чем просто роль домохозяек, следящих за тем, чтобы кабан бы

5. Художниками в каменном веке были в основном женщины

Когда наступил каменный век и люди внезапно узнали, что их руки можно использовать для чего-то еще, кроме добывания пищи, они научились создавать произведения искусства. Примечательно, что эти шедевры включали в себя наскальные рисунки и миниатюрные скульптуры, которые были невероятным достижением для того времени, даже если, говоря объективно, все они выглядят ужасно. Скорее всего, вы не знаете, что, когда археологи начали раскапывать эти объекты древнего искусства, они сделали интересное открытие: самое раннее человеческое произведение искусства оказалось порнографией. Мы говорим о наскальных рисунках влагалищ, вырезанных из костей животных гигантских пенисах и известных «статуэтках Венеры» — маленьких фигурках, изображающих женщин в виде безголовых стволов деревьев с комично огромной грудью.



Археологи всегда считали, что эти



Но на самом деле…







Недавно многие археологи решили, что большая часть наскальных рисунков была, вероятно, сделана женщинами. Как они это узнали? Обычно у женщины безымянный палец короче, чем указательный (а у мужчин наоборот), и эта разница, как полагают, у древних людей была более выражена. Применяя это знание к отпечаткам рук, оставленным на наскальных рисунках, ученые пришли к выводу, что почти три четверти их были сделаны женщинами.



Картины, возможно, были частью некоего ритуала (в некоторых обществах охотников-собирателей шаманами были женщины), или они, возможно, были созданы от скуки,



Этот женский взгляд привел к альтернативной теории — статуэтки Венеры предназначались не для мужчин, а были автопортретами беременных женщин, проживающих в пещере, которые создавались для того, чтобы занять свободное время, пока мужчины находились в поисках пропитания, или для того, чтобы отследить ход их беременности, вроде древней диаграммы роста.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram Гладиаторская арена была кровавой мясорубкой не только для мужчин-рабов. Многие люди, участвовавшие в самом печально известном виде спорта в истории, были добровольцами — обученными солдатами и политиками, желающими повысить свой имидж среди широких слоев населения. И, как выяснилось,Письменные упоминания о женщинах-гладиаторах встречаются довольно часто. Становится ясно, что римляне считали это явление несколько странным, поэтому считали важным акцентировать внимание на том, что на арене сражались женщины Гладиаторы-женщины не были результатом решения какого-то прогрессивного императора, верившего в гендерное равенство в смертельных спортивных состязаниях. Все было как раз наоборот —но с некоторыми ограничениями (например, прямые родственницы генерала или сенатора не могли быть гладиаторами), пока император Септимий Северус не положил конец этому безобразию.Почему же мы не слышали об этом раньше? Это прекрасный пример случайной ошибки. Когда археологи откопали статую женщины-гладиатора, угрожающе размахивающей каким-то оружием в позе воина-победителя, они первоначально описали это орудие как «инструмент для уборки», потому что уборка — это то, что должна делать женщина. Затем в 2000 году археологи обнаружили могилу титулованного гладиатора, но были сбиты с толку, когда увидели, чтои посчитали, что женщина попала в могилу случайно.В феодальной Японии самураи были грубоватыми, благородными и неизменно жесткими мужчинами, целеустремленно идущими по направлению к своей поэтической смерти. Это было общество, в котором женщины были невероятно скромными хранительницами очага или ярко накрашенными гейшами, основная функция которых в военное время заключалась в оплакивании своих погибших отцов-братьев-мужей. Но ни при каких обстоятельствах они не могли на равных присоединиться к мужчинам в сражении — женщины самураи в то время просто не были культурно приемлемы.Женщины в феодальной Японии воспитывались по тому же самому кодексу Бусидо, что и мужчины, —что в основном означает «никогда не позволяй взять себя живым» (у женщин всегда наготове были кинжалы, чтобы в любой момент проткнуть грудь врага или свою собственную). Они воевали вовсе не как последняя линия обороны в крайнем случае. Анализ ДНК жертв сражения Senbon Matsubaru в 1580 году показал, чтоЖенщинам высшего сословия в феодальной Японии преподавали другую, чем мужчинам, форму боевых искусств. В частности, их учили пользоваться оружием с длинной рукояткой и изогнутым лезвием под названием нагината. Это не значит, что женщины были менее опасны, простои зависело от сильных и слабых сторон воинов. Жены самураев должны были знать о войне так же много, как и их мужья, и даже иногда следовать за ними в бой, если того требовала ситуация. Это был практически закон: в случае невозможности исполнения мужем его обязанностей жена военачальника приняла бы на командование себя. По аналогии, если бы президент Соединенных Штатов был похищен ниндзя, бразды правления перешли бы не к вице-президенту, а к первой леди.Одна из более популярных легенд про самураев в Японии рассказывает о Томоэ Гозен, женщине -самурае 12-го века, известной количеством отрубленных вражеских голов. Но по сей день при слове «самурай» у всех перед глазами встает образ мужчины.Амазонки, неестественно огромные и кровожадные женщины-воины, — мифологическая раса воинов, восходящая к временам греческой античности и поэм Гомера. Это позволяет считать их таким же плодом воображения великого эпического поэта, как циклопы и русалки.В легендах о женском сообществе воинов обычно говорится, что они были великаншами, убивали младенцев мужского пола при рождении и часто отрезали одну грудь, чтобы лучше владеть луком и стрелой. И по сей день у большинства из нас сам факт , что легендарные воины-амазонки вообще когда-либо существовали, вызывает сомнение.Современная археология постепенно соглашается с тем, чтодаже несмотря на то, что не были трехметрового роста, имели, как правило, две неповрежденные груди и не приходили из джунглей (это в их честь были названы лес и река, а не наоборот).Греки склонялись к тому, что они происходили из скифских племен с территории современных Ирана и Турции. Этот факт может объяснить, почему значительная часть этой области сегодня так боится женщин.Ученые в течение большей части 20-го века соглашались с тем, что греки, говоря о «женщинах- воинах », на самом деле имели в виду безбородых женоподобных мужчин, которых они с насмешкой называли женщинами. Это звучит не так уж неправдоподобно. Бородатый воин с огромными трицепсами вполне мог так уничижительно отзываться о гладко выбритом мужчине с тонкими «женскими» костями. Люди поступают так до сих пор.Но раскопки скифских захоронений в 1990-е годы показали, чтоКроме того, женщины-воины имели не меньше татуировок и боевых ранений, чем их коллеги мужчины. Их даже хоронили вместе с броней и оружием, точно так же, как мужчин. А исследования традиций воспитания показывают, что эти женщины не убивали своих сыновей при рождении. Вероятно, они не делали этого из биологических соображений. Ведь весьма маловероятно, что амазонки могли размножаться бесполым способом. Сейчас считается, что мальчиков отправляли домой на попечение отцов (или соседних племен, в знак доброй воли), в то время как женщины-воины были сосредоточены на более важной задаче — уничтожении греков.Мы уже говорили, что слово «самурай» вызывает в воображении определенно мужской образ, но еще более верно это по отношению к слову «викинг», которое заставляет вспомнить бородатых насильников, плавающих на своих драккарах в поисках новых земель, которые можно уничтожить. Все знают, что мужчины проводили свои дни, расщепляя топорами головы людей, а женщины сидели дома, толстели, отращивали косички и пели оперные арии (все эти знания почерпнуты из ужасных фильмов о викингах).Представление о том, что разведка и завоевания были чисто мужским делом, почти целиком основано на романтизированной современной фантастике, а не на реальной истории. На самом деле слово «викинг» само по себе является неправильным, когда речь идет о древних норвежских людях: по словам историка профессора Эрики Хагельберг, это то же самое, что называть всех американцев «морпехами».В действительности норвежцы намного больше интересовались мирной торговлей и колонизацией, чем избиением людей. Ичем внушает нам большинство современных представлений о викингах. Долго считалось, что кровожадные скандинавы завоевали Европу и повторно заселили ее посредством сексуального насилия, но современные анализы ДНК показывают, что обычно они привозили с собой свои семьи и основывали новые колонии. В любом случае они больше походили на путешественников, чем на убийц (хотя любое колониальное общество, по крайней мере вначале, без убийств не обходится).Внесем ясность: существует не так много доказательств, что женщины играли активную роль в этих вторжениях викингов. Но мы знаем, чтоследящих за тем, чтобы кабан бы равномерно прожарен со всех сторон, и терпеливо ожидающих в Исландии мужей, возвращающихся с битвы.Когда наступил каменный век и люди внезапно узнали, что их руки можно использовать для чего-то еще, кроме добывания пищи, они научились создавать произведения искусства. Примечательно, что эти шедевры включали в себя наскальные рисунки и миниатюрные скульптуры, которые были невероятным достижением для того времени, даже если, говоря объективно, все они выглядят ужасно. Скорее всего, вы не знаете, что, когда археологи начали раскапывать эти объекты древнего искусства, они сделали интересное открытие: самое раннее человеческое произведение искусства оказалось порнографией. Мы говорим о наскальных рисунках влагалищ, вырезанных из костей животных гигантских пенисах и известных «статуэтках Венеры» — маленьких фигурках, изображающих женщин в виде безголовых стволов деревьев с комично огромной грудью.Археологи всегда считали, что эти древние рисунки были сделаны мужчинами, потому что кто еще будет тратить свободное время на рисование примитивной порнографии и создание скульптурных фигурок женской груди?Недавно многие археологи решили, чтоКак они это узнали? Обычно у женщины безымянный палец короче, чем указательный (а у мужчин наоборот), и эта разница, как полагают, у древних людей была более выражена. Применяя это знание к отпечаткам рук, оставленным на наскальных рисунках, ученые пришли к выводу, что почти три четверти их были сделаны женщинами.Картины, возможно, были частью некоего ритуала (в некоторых обществах охотников-собирателей шаманами были женщины), или они, возможно, были созданы от скуки, так как надо было чем-то себя занять в пещере в долгие часы ненастья или холодное время года. И когда женщины-археологи начали изучать статуэтки Венеры, они заметили, что фигурки кажутся ужасно знакомыми, если смотреть под определенным углом, — то есть сверху вниз. Такими видят себя женщины, особенно беременные, когда смотрят прямо вниз на свое тело, — в общем-то просто линия груди, живота и бедер.Этот женский взгляд привел к альтернативной теории — статуэтки Венеры предназначались не для мужчин,проживающих в пещере, которые создавались для того, чтобы занять свободное время, пока мужчины находились в поисках пропитания, или для того, чтобы отследить ход их беременности, вроде древней диаграммы роста.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

Практически все свои знания о римских гладиаторах мы получили из фильма «Гладиатор». Мужчин, рабов и преступников, отправляли в Колизей драться до смерти для развлечения населения. В фильме была одна женщина, но она ездила на колеснице и выпускала стрелы в остальных гладиаторов, так что ее можно не брать в расчет.