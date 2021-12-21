Почему полезно какао, особенно если вам за 40

Этот вкусный напиток заряжает энергией и способен защитить от вирусов и инфекций.
Чашка какао с утра улучшит настроение и повысит жизненный тонус. Он содержит вещества, которые улучшают память и стимулируют работу головного мозга, а также нормализуют в крови уровень холестерина.
Какао признан лидером по содержанию многих полезных микроэлементов, а по количеству содержащегося в нем цинка ему вообще нет равных!
Какао-бобы имеют белки (12-15%), жиры, углеводы (6-10%), витамины группы В, клетчатку и антиоксиданты.
Недавние исследования обнаружили, что какао имеет еще одно соединение (кокохил), которое способствует размножению и росту клеток кожи, заживлению ран и предотвращает образование морщин.
Также в какао есть еще одно вещество — эпикатехин, благодаря которому можно защитить свой организм от множества опасных болезней, таких как рак, диабет, инфаркт и инсульт.
Американские ученые подтвердили тот факт, что несмотря на то, что какао имеет больше калорий, чем чай и кофе, оно не приводит к увеличению массы тела. Даже небольшая порция какао способна быстро насытить, и в результате вы не переедаете.
Если вы мечтаете похудеть — пейте какао!
Рекомендуется употреблять какао в первой половине дня. Содержащийся в какао естественный пигмент меланин, поглощает тепловые лучи, а это поможет защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей и спасёт от солнечных ожогов.
А этот рецепт какао усилит пользу во много раз
Какао является мощным антиоксидантом и очень богат магнием и витаминами. Что делает его необыкновенно полезным, особенно если вы старше 40 лет, то он вам просто необходим!
Корица улучшает кровообращение и уменьшает воспаление в организме, а гвоздика содержат мощные антисептические и обезболивающие свойства.
Ингредиенты:
2 стакана молока, если вы будете использовать миндальное молоко, вкус будет богаче!
1/2 ст л порошка какао или шоколада
1 чайная ложка корицы
1/2 чайной ложки молотой гвоздики
щепотка соли
1/4 чайной ложки стевии ( по желанию)
Приготовление:
В кастрюлю поместить какао или шоколад, специи, стевию и соль в миндальное молоко и нагревать на среднем огне, пока все хорошо не растворится в молоке. Я рекомендую использовать венчик и постоянно перемешивать при нагревании смеси.
Приятного аппетита!
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