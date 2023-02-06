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10 самых трогательных фактов о любви

В конце 19 века в дупло дуба в Германии можно было отправить любовное послание. У дупла даже был собственный адрес. Существование этой службы помогло заключить более ста браков.

В 2006 году самка чёрного лебедя Петра, жившая на водохранилище Аазее в Германии, влюбилась в катамаран, сделанный в форме медведя. Зимой катамаран пришлось увезти в зоопарк вместе с влюблённой птицей.

Маяковский подарил своей возлюбленной, Лиле Юрьевне Брик кольцо с её инициалами ЛЮБ. Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное слово «люблю».



Лиля Брик

Лиля Брик


 

На одном из островов Антарктиды учёные нашли странный участок травы в форме буквы «М». Оказалось, что букву несколько лет назад выложил польский учёный из экскрементов пингвинов в честь своей возлюбленной Магды.

Вопреки устоявшемуся мнению о моногамности, лебеди изменяют своим партнёрам.

В 14 веке поцелуй с использованием языка назывался татарским, а с 18 стал именоваться французским. То есть это греховное веяние в любом случае приписывали чужеземной культуре.

10 самых трогательных фактов о любви

Самец рыбы удильщика, найдя свою любовь, намертво впивается в её кожу острыми зубами. Со временем кровеносные сосуды рыб срастаются, и супруг полностью теряет свою «индивидуальность».

Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце пришла к нам от древних египтян. Плутарх писал, что при вскрытии тел египтяне нашли тончайший нерв, который идёт от этого пальца прямо к сердцу.

Молодожёны недаром в день свадьбы запускают в небо именно белых голубей. Эти птицы хранят друг верность на протяжении всей жизни.

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10 самых трогательных фактов о любви

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