10 самых трогательных фактов о любви

В конце 19 века в дупло дуба в Германии можно было отправить любовное послание. У дупла даже был собственный адрес. Существование этой службы помогло заключить более ста браков.



В 2006 году самка чёрного лебедя Петра, жившая на водохранилище Аазее в Германии, влюбилась в катамаран, сделанный в форме медведя. Зимой катамаран пришлось увезти в зоопарк вместе с влюблённой птицей.



Маяковский подарил своей возлюбленной, Лиле Юрьевне Брик кольцо с её инициалами ЛЮБ. Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное слово «люблю».









Лиля Брик





На одном из островов Антарктиды учёные нашли странный участок травы в форме буквы «М». Оказалось, что



Вопреки устоявшемуся мнению о моногамности, лебеди изменяют своим партнёрам.



В 14 веке поцелуй с использованием языка назывался татарским, а с 18 стал именоваться французским. То есть это греховное веяние в любом случае приписывали чужеземной культуре.







Самец рыбы удильщика, найдя свою любовь, намертво впивается в её кожу острыми зубами. Со



Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце пришла к нам от древних египтян. Плутарх писал, что при вскрытии тел египтяне нашли тончайший нерв, который идёт от этого пальца прямо к сердцу.



Молодожёны недаром в день свадьбы запускают в небо именно белых голубей. Эти птицы хранят друг верность на протяжении всей жизни.



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Подписаться на мой Instagram На одном из островов Антарктиды учёные нашли странный участок травы в форме буквы «М». Оказалось, что букву несколько лет назад выложил польский учёный из экскрементов пингвинов в честь своей возлюбленной Магды.Вопреки устоявшемуся мнению о моногамности, лебеди изменяют своим партнёрам.В 14 веке поцелуй с использованием языка назывался татарским, а с 18 стал именоваться французским. То есть это греховное веяние в любом случае приписывали чужеземной культуре.Самец рыбы удильщика, найдя свою любовь, намертво впивается в её кожу острыми зубами. Со временем кровеносные сосуды рыб срастаются, и супруг полностью теряет свою «индивидуальность».Традиция носить обручальные кольца на безымянном пальце пришла к нам от древних египтян. Плутарх писал, что при вскрытии тел египтяне нашли тончайший нерв, который идёт от этого пальца прямо к сердцу.Молодожёны недаром в день свадьбы запускают в небо именно белых голубей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: