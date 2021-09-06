Трюк с канцелярской скрепкой, чтобы образ на корпоративе был безупречным

От использования силиконовых бретелей лучше отказаться.

1. Как спрятать бретели

Как спрятать бретели под одеждой при помощи канцелярской скрепки.

2. Что делать, если косточка впивается в тело

При помощи ежедневной прокладки можно решить проблему выпирающей косточки.

3. Как спасти плечи от давящих резинок

Специальные силиконовые накладки, чтобы лямки не впивались в тело.

4. Спортивный бюстгальтер

Спортивный бюстгальтер обязателен для тренировок.

5. Как правильно стирать бюстгальтер

Специальный контейнер для стирки бюстгальтера.

6. Как хранить нижнее белье дома и в путешествии

Дома бюстгальтеры можно хранить на вешалке.

Кейс для хранения бюстгальтеров в путешествии .