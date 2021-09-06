Трюк с канцелярской скрепкой, чтобы образ на корпоративе был безупречным

В преддверии новогодних корпоративов и семейных празднований многие женщины задумываются над тем, как выглядеть безупречно в новом наряде с открытой спиной, глубоким декольте или с в эффектной майке с тонкими лямками. Если катастрофически не хватает времени искать новый бюстгальтер со съемными бретелями под такой наряд, стоит взять на заметку эти 7 хитростей, которые сделают образ безупречным в любой затруднительной ситуации.
От использования силиконовых бретелей лучше отказаться.
Часто женщины совершают непростительную ошибку, меняют обычные бретели на силиконовые. Такие полоски, впивающиеся в кожу, выглядят неопрятно, поэтому ни за что не повторяйте такой ошибки. Есть гораздо более действенные методы.
1. Как спрятать бретели
Как спрятать бретели под одеждой при помощи канцелярской скрепки.
Если у вас платье или блуза, которая сужается к горловине, то часто бретели могут виднеться по бокам, портя внешний вид. То же самое - с летними майками-борцовками, картина столь же неприглядная.
Чтобы спрятать бюстгальтер, перестегните бретели накрест. Если они пришиты, скрепите их обычной канцелярской скрепкой или специальным зажимом, который можно найти в любом магазине нижнего белья.
2. Что делать, если косточка впивается в тело
При помощи ежедневной прокладки можно решить проблему выпирающей косточки.
Впивающиеся косточки - частая проблема. Дискомфорт они доставляют огромный, особенно если приходится провести в бюстгальтере долгое время. Чтобы облегчить страдания, приклейте к месту, где выпирает косточка, ежедневную прокладку (целиком или отрежьте небольшую полоску) или лейкопластырь.
3. Как спасти плечи от давящих резинок
Специальные силиконовые накладки, чтобы лямки не впивались в тело.
Если бретели спрятаны под одеждой, постарайтесь обзавестись специальными силиконовыми подкладками. Они практически незаметны, но зато ваша кожа будет надежно защищена.
4. Спортивный бюстгальтер
Спортивный бюстгальтер обязателен для тренировок.
Для занятий спортом выбирайте специальное белье. Во-первых, вам нигде не будет жать и давить, грудная клетка не будет передавлена. Во-вторых, такое белье можно постирать руками, пока принимаете душ после занятия, не тратя лишнее время. Учитывая, что стирка неизбежна после каждого занятия, обыкновенный лиф вскоре потеряет привлекательный внешний вид.
5. Как правильно стирать бюстгальтер
Специальный контейнер для стирки бюстгальтера.
О том, как правильно стирать различные вещи, мы решулярно пишем на сайте Novate.ru. Главное правило при стирке бюстгальтера - выполнять все лучше руками. Если такой возможности нет, то приобретите специальный шар для стирки нижнего белья или мешочек. Поместите внутрь и только так закладывайте в стиральную машину. Это поможет избежать деформации. Из подручных средств можно использовать белую наволочку, заверните в нее бюстгальтер, такая защита тоже подойдет.
6. Как хранить нижнее белье дома и в путешествии
Дома бюстгальтеры можно хранить на вешалке.
Запомните: бюстгальтер ни в коем случае нельзя складывать пополам, выворачивая наизнанку одну из чашечек. В повседневной жизни храните бюстгальтер, повесив их на вешалку. А вот для поездок хорошо бы иметь специальный кейс. В нем есть отделение и для лифов, и для трусиков. Это изобретение удобно и практично.
Кейс для хранения бюстгальтеров в путешествии.
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