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Как увеличить урожай картофеля

Даже ежегодное внесение удобрений не всегда может обеспечить овощные культуры в период их роста необходимыми питательными веществами. Картофель, как и другие овощи, во время роста берет из почвы много минеральных веществ.
Раз в несколько лет приходится менять поле для его выращивания либо вносить в грунт большое количество удобрений. Но не всегда есть возможность такого севооборота или деньги на ежегодное внесение подкормок. В этом случае можно выращивать на участке сидераты для картофеля. Что такое сидерация почвы и зачем она нужна, будет рассказано ниже.

Как увеличить урожай картофеля

Для чего нужны сидераты



Сидераты — это множество видов растений, чья корневая система хорошо разрастается, их высевают для повышения плодородия почвы (в осенний период), для улучшения её структуры, для защиты от вредных насекомых. А разветвленная корневая система растений-сидератов защищает грунт от размывания в период дождей и от выветривания. Вегетативная масса сидератов служит органическим удобрением, которое:
является экологически чистым;
приводит в норму кислотность почвы;
обогащает грунт макро- и микроэлементами, в том числе азотом и калием; обогащает землю органикой, эффективность которой — на уровне коровьего навоза;
спасает грядки от сорняков — они не могут пробиться сквозь растущие сидераты;
способствует сохранению воды в грунте;
предохраняет землю от быстрого высыхания.

В междурядьях грядок картофеля укладывают сорняки, например, крапиву.Их измельченная вегетативная масса используется в качестве мульчирующего слоя, помогает бороться с насекомыми-вредителями. Надземную часть окопника вносят в почву под картошку, чтобы насытить её калием.

Как увеличить урожай картофеля

Плюсы и минусы



Основные достоинства сидератных растений для выращивания картофеля:
при разложении обогащают почву важными минеральными элементами — калием, фосфором, азотом;
поставляют другие полезные активные вещества, необходимые для роста и созревания клубней и вегетативной массы картофеля;
с помощью биомассы сидератных растений запас гумуса в почве возобновляется за один летний сезон;
их посев рядом с картофелем предохраняет его от многих заболеваний;
масличную редьку, рапс, сурепку, белую горчицу высаживают для защиты от проволочника, нематод и слизней.
Минусов у этого метода практически нет. Только необходимо следить за количеством биомассы, запахиваемой в грунт: если её слишком много, это приводит к закисанию зелёной массы. А это, в свою очередь, увеличит кислотность почвы и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний на корневой системе картошки. Также не стоит в качестве сидерата выращивать подсолнечник — это растение забирает много полезных веществ из почвы, а его стебли быстро грубеют и при запахивании слишком медленно разлагаются.

Способы применения сидератов



Суть этого метода — в применении вегетативной массы выращиваемых растений как зелёной подкормки. Такую вегетативную массу, которая выращена до посадки или после уборки овощей, можно закопать в грунт, использовать как мульчу или закладывать в компостную яму. Каждый сезон на одном и том же месте высевают различные виды сидератов, соблюдая правила севооборота: на одном участке не выращивают родственные предыдущим овощным культурам сидератные растения.
Нужно помнить: сидератам не дают расцветать. После появления бутонов вегетативную массу растений запахивают или скашивают для закладки в компостную яму.Какие сидераты подойдут для картофеля

Какие сидераты для картофеля подходят лучше всего? Большинство растений, которые выращиваются как сидераты, можно посеять до посадки картофеля или после уборки урожая, а также в междурядьях.

Бобовые



Из бобовых наилучшими сидератами являются:

люпин,
вика.
Многие овощеводы рекомендуют в междурядьях картофельных грядок выращивать горох или фасоль, а после сбора урожая этих растений и выкапывания картофельных клубней надземную часть бобовых просто перекапывать при осенней вспашке огорода. Также сажают в весенний и осенний период фацелию — при запахивании в землю это растение может заменить внесение других органических подкормок (навоза, компоста), а также «прогоняет» проволочника.

Как увеличить урожай картофеля

Крестоцветные



Сидераты семейства крестоцветных очень полезны не только для улучшения состава почвы, они отпугивают многих картофельных вредителей. Наиболее популярные сидератные растения семейства крестоцветных, выращиваемые рядом с картофелем:
редька масличная,
горчица белая.
Горчица как сидерат при выращивании картофеля используется наиболее часто — это растение отпугивает своим ароматом большинство вредителей картофеля, а его зелёная масса используется при приготовлении салатов и других блюд, а не только запахивается в почву.

Злаковые



Среди всех представителей злаковых наиболее предпочтительно высаживать под картошку рожь. Лучшее время посадки — осень. Злаковые хорошо растут и на неплодородной почве, являются прекрасными разрыхлителями. Для посадки в грунт используется семя прошлогоднего урожая.

Как увеличить урожай картофеля

Когда сеять сидераты



Сидератные растения высаживают на картофельном поле в весенний или осенний период. Но предпочтительнее выращивать их осенью.
Весенняя посадка

Весной сидератные растения сажают после схода снега, когда почва прогревается до 10-12°С (все высаживаемые культуры должны быть устойчивыми к холодам). При посадке весной под картофель сидераты перегнивают постепенно, в результате питательные вещества будут поступать к овощам порциями. Картошка после сидератов лучше идет в рост, клубни быстрее начинают созревать благодаря тому, что в почву поступает большое количество питательных веществ. Лучшие культуры для посадки под картофель весной:
рапс,
горчица,
фацелия,
рожь,
овес.
Когда производить посев сидератов весной под картофель, зависит от конкретных погодных условий в регионе. Высаженные перед посадкой картофеля сидератные растения будут предохранять эти овощи от патогенных микроорганизмов и вредителей, не дадут расти сорной траве. Высаживаемые под картошку сидераты могут расти одновременно с этими корнеплодами, улучшая одновременно структуру грунта, отпугивая вредителей. Такими растениями могут быть:
овощи из семейства бобовых;
из цветущих растений — календула, настурция.
Осенняя посадка

При осенней посадке таких растений семена высаживают после уборки урожая картошки за 1–2 месяца до наступления заморозков. В этом случае сидераты не успевают зацвести, а под покровом снега перегнивают практически полностью. Перегнившую вегетативную массу запахивают в грунт при весенней перекопке участка. Начинающих овощеводов часто волнует вопрос, какие сидераты лучше сеять под картофель осенью? Таких растений много:
горчица,
редька масличная,
овес,
люцерна,
фацелия,
рапс.
При осеннемпосеве сидераты улучшат структуру почвы, способствуя насыщению её кислородом, подавят рост и развитие сорной травы, будут препятствовать попаданию в грунт вредителей на зимовку и станут источником питательных веществ для грунта. Преимущественно в осенний период выращивают горчицу белую, потому что она хорошо идет в рост даже при температуре воздуха ниже 11-13°С. Овес не успевает вырасти до наступления холодов, но весной его не стоит скашивать — можно посадить картофель прямо в сидераты. Высохшие стебли овса защитят растущие корнеплоды от похолоданий и других отрицательных погодных условий, так как превращаются в мульчирующий слой.

Как правильно произвести посев



Весенний или осенний посев семян сидератных культур проводят, просто разбрасывая семена по поверхности почвы, сверху заделывая их слоем компоста или перегноя (толщина такого слоя — 1,5–2 см). Можно сеять и другим способом: в небольшие борозды глубиной до 2 см закладывают посевной материал и засыпают землёй, после этого поливают.
Как правильно сеять сидераты с картофелем — это ещё один из нюансов применения сидератных культур. Обычно в междурядьях картофельных грядок проводят бороздки, в которые и закладывают семена таких культур. Затем края борозд разравнивают. Полив сидератов в этом случае производят одновременно с поливом картофеля.
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