Как увеличить урожай картофеля

Даже ежегодное внесение удобрений не всегда может обеспечить овощные культуры в период их роста необходимыми питательными веществами. Картофель, как и другие овощи, во время роста берет из почвы много минеральных веществ.

Раз в несколько лет приходится менять поле для его выращивания либо вносить в грунт большое количество удобрений. Но не всегда есть возможность такого севооборота или деньги на ежегодное внесение подкормок. В этом случае можно выращивать на участке сидераты для картофеля. Что такое сидерация почвы и зачем она нужна, будет рассказано ниже.







Для чего нужны сидераты

Плюсы и минусы

Способы применения сидератов

Бобовые

Крестоцветные

Злаковые

Когда сеять сидераты

Как правильно произвести посев

Сидераты — это множество видов растений, чья корневая система хорошо разрастается, их высевают для повышения плодородия почвы (в осенний период), для улучшения её структуры, для защиты от вредных насекомых. А разветвленная корневая система растений-сидератов защищает грунт от размывания в период дождей и от выветривания. Вегетативная масса сидератов служит органическим удобрением, которое:является экологически чистым;приводит в норму кислотность почвы;обогащает грунт макро- и микроэлементами, в том числе азотом и калием; обогащает землю органикой, эффективность которой — на уровне коровьего навоза;спасает грядки от сорняков — они не могут пробиться сквозь растущие сидераты;способствует сохранению воды в грунте;предохраняет землю от быстрого высыхания.В междурядьях грядок картофеля укладывают сорняки, например, крапиву.Их измельченная вегетативная масса используется в качестве мульчирующего слоя, помогает бороться с насекомыми-вредителями. Надземную часть окопника вносят в почву под картошку, чтобы насытить её калием.Основные достоинства сидератных растений для выращивания картофеля:при разложении обогащают почву важными минеральными элементами — калием, фосфором, азотом;поставляют другие полезные активные вещества, необходимые для роста и созревания клубней и вегетативной массы картофеля;с помощью биомассы сидератных растений запас гумуса в почве возобновляется за один летний сезон;их посев рядом с картофелем предохраняет его от многих заболеваний;масличную редьку, рапс, сурепку, белую горчицу высаживают для защиты от проволочника, нематод и слизней.Минусов у этого метода практически нет. Только необходимо следить за количеством биомассы, запахиваемой в грунт: если её слишком много, это приводит к закисанию зелёной массы. А это, в свою очередь, увеличит кислотность почвы и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний на корневой системе картошки. Также не стоит в качестве сидерата выращивать подсолнечник — это растение забирает много полезных веществ из почвы, а его стебли быстро грубеют и при запахивании слишком медленно разлагаются.Суть этого метода — в применении вегетативной массы выращиваемых растений как зелёной подкормки. Такую вегетативную массу, которая выращена до посадки или после уборки овощей, можно закопать в грунт, использовать как мульчу или закладывать в компостную яму. Каждый сезон на одном и том же месте высевают различные виды сидератов, соблюдая правила севооборота: на одном участке не выращивают родственные предыдущим овощным культурам сидератные растения.Нужно помнить: сидератам не дают расцветать. После появления бутонов вегетативную массу растений запахивают или скашивают для закладки в компостную яму.Какие сидераты подойдут для картофеляКакие сидераты для картофеля подходят лучше всего? Большинство растений, которые выращиваются как сидераты, можно посеять до посадки картофеля или после уборки урожая, а также в междурядьях.люпин,вика.Многие овощеводы рекомендуют в междурядьях картофельных грядок выращивать горох или фасоль, а после сбора урожая этих растений и выкапывания картофельных клубней надземную часть бобовых просто перекапывать при осенней вспашке огорода. Также сажают в весенний и осенний период фацелию — при запахивании в землю это растение может заменить внесение других органических подкормок (навоза, компоста), а также «прогоняет» проволочника.Сидераты семейства крестоцветных очень полезны не только для улучшения состава почвы, они отпугивают многих картофельных вредителей. Наиболее популярные сидератные растения семейства крестоцветных, выращиваемые рядом с картофелем:редька масличная,горчица белая.Горчица как сидерат при выращивании картофеля используется наиболее часто — это растение отпугивает своим ароматом большинство вредителей картофеля, а его зелёная масса используется при приготовлении салатов и других блюд, а не только запахивается в почву.Среди всех представителей злаковых наиболее предпочтительно высаживать под картошку рожь. Лучшее время посадки — осень. Злаковые хорошо растут и на неплодородной почве, являются прекрасными разрыхлителями. Для посадки в грунт используется семя прошлогоднего урожая.Сидератные растения высаживают на картофельном поле в весенний или осенний период. Но предпочтительнее выращивать их осенью.Весной сидератные растения сажают после схода снега, когда почва прогревается до 10-12°С (все высаживаемые культуры должны быть устойчивыми к холодам). При посадке весной под картофель сидераты перегнивают постепенно, в результате питательные вещества будут поступать к овощам порциями. Картошка после сидератов лучше идет в рост, клубни быстрее начинают созревать благодаря тому, что в почву поступает большое количество питательных веществ. Лучшие культуры для посадки под картофель весной:рапс,горчица,фацелия,рожь,овес.Когда производить посев сидератов весной под картофель, зависит от конкретных погодных условий в регионе. Высаженные перед посадкой картофеля сидератные растения будут предохранять эти овощи от патогенных микроорганизмов и вредителей, не дадут расти сорной траве. Высаживаемые под картошку сидераты могут расти одновременно с этими корнеплодами, улучшая одновременно структуру грунта, отпугивая вредителей. Такими растениями могут быть:овощи из семейства бобовых;из цветущих растений — календула, настурция.При осенней посадке таких растений семена высаживают после уборки урожая картошки за 1–2 месяца до наступления заморозков. В этом случае сидераты не успевают зацвести, а под покровом снега перегнивают практически полностью. Перегнившую вегетативную массу запахивают в грунт при весенней перекопке участка. Начинающих овощеводов часто волнует вопрос, какие сидераты лучше сеять под картофель осенью? Таких растений много:горчица,редька масличная,овес,люцерна,фацелия,рапс.При осеннемпосеве сидераты улучшат структуру почвы, способствуя насыщению её кислородом, подавят рост и развитие сорной травы, будут препятствовать попаданию в грунт вредителей на зимовку и станут источником питательных веществ для грунта. Преимущественно в осенний период выращивают горчицу белую, потому что она хорошо идет в рост даже при температуре воздуха ниже 11-13°С. Овес не успевает вырасти до наступления холодов, но весной его не стоит скашивать — можно посадить картофель прямо в сидераты. Высохшие стебли овса защитят растущие корнеплоды от похолоданий и других отрицательных погодных условий, так как превращаются в мульчирующий слой.Весенний или осенний посев семян сидератных культур проводят, просто разбрасывая семена по поверхности почвы, сверху заделывая их слоем компоста или перегноя (толщина такого слоя — 1,5–2 см). Можно сеять и другим способом: в небольшие борозды глубиной до 2 см закладывают посевной материал и засыпают землёй, после этого поливают.Как правильно сеять сидераты с картофелем — это ещё один из нюансов применения сидератных культур. Обычно в междурядьях картофельных грядок проводят бороздки, в которые и закладывают семена таких культур. Затем края борозд разравнивают. Полив сидератов в этом случае производят одновременно с поливом картофеля.