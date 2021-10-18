18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

1. «Не приближайтесь, либо зашибет, либо рухнет!»

Интересный способ буксировки лимузина. | Фото: LoL Hehehe.

2. Мы на Novate.ru искренне надеемся, что пресс выключен...

3. На самом деле крокодилы очень милые и совершенно безобидные

В пасте у крокодильчика. | Фото: Jooinn.

4. «Эй, парень, ты, наверное, не слышал, но для этих целей уже давно придумали зажигалку!»

Экстремальный способ прикуривания. | Фото: Onedio.

5. Возможно, у этой девушки есть немного запасной кожи, раз она не переживает, что может подпортить эту...

Лайфхак для спешащих и бесстрашных. | Фото: Wolipop.

6. «Если б мишки были пчёлами, то они бы нипочём, никогда и не подумали так высоко строить дом…»

«Расшибусь в лепешку, но построю !» | Фото: Записки мужика.

7. Груз жалко, а друга, значит, нет!

Тонкости грузоперевозок на Novate.ru. | Фото: Kaifolog.ru.

8. «Да это же лёва! Самое милое животное на свете!»

| Фото: Записки мужика. Особенности общения с дикими животными.| Фото: Записки мужика.

9. «Смотрите, один даже глаза закрыл...»

Когда в душе ты артист цирка. | Фото: Телеграф.

10. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый...»

Главное, держать заданную дистанцию. | Фото: wmsafehouse.org.

11. Этот мужчина-то хоть застрахован?

Электроприборы и водичка - опасная смесь. | Фото: Телеграф.

12. Когда зажал денег на доставку

Диван в кабриолете. | Фото: Война как продолжение политики. - LiveJournal.

13. Это же Петрович, наш ремонтник-эквилибрист

Обычный день на СТО. | Фото: Телеграф.

14. «Так, ребята, сохраняем спокойствие и задерживаем дыхание!»

«Увидимся в открытом море...» | Фото: Alatshop.

15. Армия сделает из тебя мужика... Ну, или убьет...

Тренируем храбрость. | Фото: Crosstown Torrents.

16. «Правильно, ножки в водичку, чтобы току было легче убить тебя....»

Сумасшедший электрик. | Фото: МирТесен.

17. Эпичная сцена: Лелик, Болик и их друг Толик строили дом...

Профессиональная команда мастеров. | Фото: Я Плакал-сайт хорошего настроения.

18. «Как думаешь, Валерка, поймаем молнию сегодня?»

Молния уже идет к вам! | Фото: www.drive2.com

При взгляде на некоторых личностей кажется, что у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Иначе как объяснить то, что они творят на снимках из нашего сегодняшнего материала! Наслаждайтесь, но предупреждаем: повторять нельзя!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: