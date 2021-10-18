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18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения


18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

При взгляде на некоторых личностей кажется, что у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Иначе как объяснить то, что они творят на снимках из нашего сегодняшнего материала! Наслаждайтесь, но предупреждаем: повторять нельзя!


1. «Не приближайтесь, либо зашибет, либо рухнет!»


Интересный способ буксировки лимузина. | Фото: LoL Hehehe.

Интересный способ буксировки лимузина. | Фото: LoL Hehehe.

 

2. Мы на Novate.ru искренне надеемся, что пресс выключен...


18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

«Что-то зажевало, надо посмотреть...» | Фото: Onedio.

 

3. На самом деле крокодилы очень милые и совершенно безобидные


В пасте у крокодильчика. | Фото: Jooinn.

В пасте у крокодильчика. | Фото: Jooinn.

 

4. «Эй, парень, ты, наверное, не слышал, но для этих целей уже давно придумали зажигалку!»


Экстремальный способ прикуривания. | Фото: Onedio.

Экстремальный способ прикуривания. | Фото: Onedio.

 

5. Возможно, у этой девушки есть немного запасной кожи, раз она не переживает, что может подпортить эту...


Лайфхак для спешащих и бесстрашных. | Фото: Wolipop.

Лайфхак для спешащих и бесстрашных. | Фото: Wolipop.

 

6. «Если б мишки были пчёлами, то они бы нипочём, никогда и не подумали так высоко строить дом…»


18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

«Расшибусь в лепешку, но построю!» | Фото: Записки мужика.

 

7. Груз жалко, а друга, значит, нет!


Тонкости грузоперевозок на Novate.ru. | Фото: Kaifolog.ru.

Тонкости грузоперевозок на Novate.ru. | Фото: Kaifolog.ru.

 

8. «Да это же лёва! Самое милое животное на свете!»


Особенности общения с дикими животными. | Фото: Записки мужика.

Особенности общения с дикими животными.
| Фото: Записки мужика.

 

9. «Смотрите, один даже глаза закрыл...»


Когда в душе ты артист цирка. | Фото: Телеграф.

Когда в душе ты артист цирка. | Фото: Телеграф.

 

10. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый...»


Главное, держать заданную дистанцию. | Фото: wmsafehouse.org.

Главное, держать заданную дистанцию. | Фото: wmsafehouse.org.

 

11. Этот мужчина-то хоть застрахован?


Электроприборы и водичка - опасная смесь. | Фото: Телеграф.

Электроприборы и водичка - опасная смесь. | Фото: Телеграф.

 

12. Когда зажал денег на доставку


Диван в кабриолете. | Фото: Война как продолжение политики. - LiveJournal.

Диван в кабриолете. | Фото: Война как продолжение политики. - LiveJournal.

 

13. Это же Петрович, наш ремонтник-эквилибрист


Обычный день на СТО. | Фото: Телеграф.

Обычный день на СТО. | Фото: Телеграф.

 

14. «Так, ребята, сохраняем спокойствие и задерживаем дыхание!»


18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

«Увидимся в открытом море...» | Фото: Alatshop.

 

15. Армия сделает из тебя мужика... Ну, или убьет...


Тренируем храбрость. | Фото: Crosstown Torrents.

Тренируем храбрость. | Фото: Crosstown Torrents.

 

16. «Правильно, ножки в водичку, чтобы току было легче убить тебя....»


Сумасшедший электрик. | Фото: МирТесен.

Сумасшедший электрик. | Фото: МирТесен.

 

17. Эпичная сцена: Лелик, Болик и их друг Толик строили дом...


Профессиональная команда мастеров. | Фото: Я Плакал-сайт хорошего настроения.

Профессиональная команда мастеров. | Фото: Я Плакал-сайт хорошего настроения.

 

18. «Как думаешь, Валерка, поймаем молнию сегодня?»


Молния уже идет к вам! | Фото: www.drive2.com.

Молния уже идет к вам! | Фото: www.drive2.com.

 

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18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

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18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохраненияПодписаться на мой Instagram
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