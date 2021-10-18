18 беспечных личностей, у которых отсутствует инстинкт самосохранения

При взгляде на некоторых личностей кажется, что у них напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Иначе как объяснить то, что они творят на снимках из нашего сегодняшнего материала! Наслаждайтесь, но предупреждаем: повторять нельзя!
1. «Не приближайтесь, либо зашибет, либо рухнет!»
Интересный способ буксировки лимузина. | Фото: LoL Hehehe.
2. Мы на Novate.ru искренне надеемся, что пресс выключен...
«Что-то зажевало, надо посмотреть...» | Фото: Onedio.
3. На самом деле крокодилы очень милые и совершенно безобидные
В пасте у крокодильчика. | Фото: Jooinn.
4. «Эй, парень, ты, наверное, не слышал, но для этих целей уже давно придумали зажигалку!»
Экстремальный способ прикуривания. | Фото: Onedio.
5. Возможно, у этой девушки есть немного запасной кожи, раз она не переживает, что может подпортить эту...
Лайфхак для спешащих и бесстрашных. | Фото: Wolipop.
6. «Если б мишки были пчёлами, то они бы нипочём, никогда и не подумали так высоко строить дом…»
«Расшибусь в лепешку, но построю!» | Фото: Записки мужика.
7. Груз жалко, а друга, значит, нет!
Тонкости грузоперевозок на Novate.ru. | Фото: Kaifolog.ru.
8. «Да это же лёва! Самое милое животное на свете!»
Особенности общения с дикими животными. | Фото: Записки мужика.
9. «Смотрите, один даже глаза закрыл...»
Когда в душе ты артист цирка. | Фото: Телеграф.
10. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый...»
Главное, держать заданную дистанцию. | Фото: wmsafehouse.org.
11. Этот мужчина-то хоть застрахован?
Электроприборы и водичка - опасная смесь. | Фото: Телеграф.
12. Когда зажал денег на доставку
Диван в кабриолете. | Фото: Война как продолжение политики. - LiveJournal.
13. Это же Петрович, наш ремонтник-эквилибрист
Обычный день на СТО. | Фото: Телеграф.
14. «Так, ребята, сохраняем спокойствие и задерживаем дыхание!»
«Увидимся в открытом море...» | Фото: Alatshop.
15. Армия сделает из тебя мужика... Ну, или убьет...
Тренируем храбрость. | Фото: Crosstown Torrents.
16. «Правильно, ножки в водичку, чтобы току было легче убить тебя....»
Сумасшедший электрик. | Фото: МирТесен.
17. Эпичная сцена: Лелик, Болик и их друг Толик строили дом...
Профессиональная команда мастеров. | Фото: Я Плакал-сайт хорошего настроения.
18. «Как думаешь, Валерка, поймаем молнию сегодня?»
Молния уже идет к вам! | Фото: www.drive2.com.
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