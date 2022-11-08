Полезные свойства разных сортов риса

С нами не соскучишься!

В продуктовом магазине вам предложат несколько видов риса. Какой же выбрать?









Готовим рис

Различные виды риса

А как насчет питательных свойств?

Как белый рис влияет на уровень сахара в крови?

Сколько риса нужно есть?

Немного белого риса вам не навредит

Полезен ли дикий рис?

Питательные свойства дикого риса