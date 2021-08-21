Важные факты о родах

Стать мамой мечтает практически каждая девушка, и вне зависимости от того, беременна ты сейчас или пока не планируешь пополнения, важно знать правду о вопросах и мифах касательно родов, чтобы быть максимально подготовленной к процессу. Издание Buzzfeed пообщалось с известным гинекологом, Мэри Джейн Минкин, которая рассказала много интересного и…несколько пугающего.
Во время и после родов девушки:
Ходят «по-большому»
«Если ты не испражняешься во время родов, значит, недостаточно тужишься — это совершенно нормально, большинство женщин проходят через это», – говорит Минкин.
Носят «подгузники» после родов
После родов из вагины выходит кровь и клетки, выстилающие стенку матки — сначала жидкость выглядит, как месячные, потом становится прозрачной. Из-за этого тебе понадобятся одноразовые трусики и огромные послеродовые прокладки, по виду напоминающие подгузники. Вот так.
Возможно, тебе понадобится катетер, чтобы ты могла пописать после родов
«Если тебе будут делать эпидуральную анестезию, мышцы уретры какое-то время будут неактивными, поэтому после родов некоторым женщинам ставят катетер, чтобы они смогли сходить в туалет», – комментирует Мэри Джейн.
После того, как ты родишь ребенка, тебе надо будет родить плаценту
«Иногда это занимает две минуты, иногда — двадцать. Обычно мы массируем девушке живот, чтобы помочь плаценте отделиться и выйти естественным образом. Кстати, это совсем не больно», – говорит доктор.
После родов твое влагалище сократится
«В общем, только малая часть рожениц нуждается в процедуре сокращения влагалища после родов — у остальных это происходит само по себе. Кроме того, всем своим пациенткам я советую делать упражнения Кегеля, причем и до родов тоже», – объясняет гинеколог.
Твои бедра станут шире, но потом тоже сузятся
Во время родов лобковые кости расходятся, чтобы облегчить появление на свет ребенка — за счет этого бедра женщины становятся шире. Не волнуйся, потом все вернется на свое место.
Заняться сексом после родов ты сможешь, в среднем, через две-три недели
«Если девушке не делали эпизиотомию и она быстро восстанавливается, можно возвращаться к сексуальной жизни спустя 2 недели после родов, но надо помнить, что даже во время грудного кормления ты можешь забеременеть, так что контрацепцию никто не отменял».
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