Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

От правильного освещения напрямую зависит визуальное восприятие интерьера. Если света в квартире мало, то она кажется неуютной и тесной. Как же быть, когда пространство маленькое, а его хочется сделать больше? На помощь придёт освещение, и я выяснила, как его правильно использовать в малогабаритках!

1. Элементы зонирования

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Источники света могут выступать в качестве зонирующих элементов в однокомнатных квартирах и квартирах-студиях. При помощи нескольких подвесных светильников можно обозначить зону столовой.

2. Точечное освещение

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Точечные светильники также удобно использовать для разделения пространства, а также для создания разного настроения в интерьере. Например, в гостиной такое освещение поможет добиться камерной обстановки, а маленькую кухню поможет наполнить дополнительным светом.

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Точечное освещение в кухне

3. Кухонные хитрости

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Чтобы визуально сделать маленькую кухню больше, её необходимо наполнить светом. Это должна быть не просто центральная люстра или встроенные в потолок светильники. Хорошо, если на кухне будет дополнительное освещение, например, подсветка, спрятанная в нижней части подвесных шкафов. Она позволит сделать пространство более воздушным, а хозяйке облегчит работу над кулинарными шедеврами.


Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Хорошее освещение на кухне

4. Освещение в спальне

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

В спальне также стоит продумать сразу несколько сценариев освещения. Это может быть основной светильник и несколько ночников. Но если хочется сделать интерьер более разнообразным и интересным, то стоит оснастить изголовье кровати светодиодной подсветкой или установить на стену стильные бра.

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Стильные бра

5. Торшеры в помощь

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Торшеры являются незаменимыми предметами интерьера в маленькой гостиной. Они не занимают много места, позволяют сделать пространство интересным и светлым, а также отлично зонируют пространство.

6. Центральная композиция

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

И конечно, немаловажную роль в формировании интерьера играет центровая люстра. Она задаёт общий стиль, выступает в роли акцента и служит в качестве основного источника света. Выбирая её, нужно учитывать общую стилистику пространства и цветовую гамму, чтобы люстра лаконично вписывалась в интерьер.

7. Зеркало с подсветкой

Не всегда есть возможность разместить в маленьком санузле много источников света. Поэтому стоит обратить своё внимание на зеркала, оснащённые дополнительной подсветкой. Они смотрятся очень оригинально и работают на визуальное расширение пространства.

Как правильно организовать освещение в маленькой квартире

Зеркало с подсветкой.
