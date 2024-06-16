Свастика на столе: немецкие настольные игры Второй мировой войны

Немецкая настольная игра Wir fahren gegen England, в которой немецкие дети контролировали британскую береговую линию с помощью самолетов и подводных лодок, 1939 год . | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Игра за немецкого парашютиста, 1941 год. | Фото: the-saleroom.com.

Немецкая настольная игра 1933 года. | Фото: atlasobscura.com.

Немецкая пропаганда – детская игра Oh, welche Lust Soldat zu sein («Ох, как весело быть солдатом»), 1937 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Поле для игры в пачиси, трансформированное в свастику. | Фото : atlasobscura.com.

Das U-Boot Spiel («Игра в подводную лодку»), 1940 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Настольная игра Kampf und Sieg («Сражение и победа»), 1941 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Воздушно-боевая настольная игра, 1941 год. | Фото: atlasobscura.com.

Игра в подводную лодку, основанная на подвигах немецкого капитана Гюнтера Приена. | Фото: bbc.co.uk.

Настольная игра Adler Luftverteidigungsspiel, в которой нужно сбивать вражеские самолеты. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Фигурки для антисемитской настольной игры Juden Raus («Изгнание евреев»). | Фото: yadvashem.org.

Игра «Охота на угольного вора», в которой детей на наглядных примерах приучали к экономии ценного ресурса. | Фото: giochidelloca.it.

Настольная игра Flieger Alarm!(«Воздушная тревога!»), 1942 год. Фото: atlas-repropaperwork.com.