5 типов фраз, которые помогут остановить атаку хама или грубияна



Мы не застрахованы от хамов и грубиянов во многих местах: общественный транспорт, рынок, магазины, место работы, поликлиники и т.д. Хамов нельзя подпитывать, равно как и не стоит просить успокоиться. Это худшие пути. Необходимо что-то парадоксальное. Материал озвучит самые эффективные неожиданные методы, как остановить нападки хама. Мы не застрахованы от хамов и грубиянов во многих местах: общественный транспорт, рынок, магазины, место работы, поликлиники и т.д. Хамов нельзя подпитывать, равно как и не стоит просить успокоиться. Это худшие пути. Необходимо что-то парадоксальное. Материал озвучит самые эффективные неожиданные методы, как остановить нападки хама.

1. Методика «холодный душ»



Окатите хама холодным душем. / Фото: Midjourney Окатите хама холодным душем. / Фото: Midjourney

Когда нарвались на хама, нужно сразу же перекрыть сценарий «жертва-агрессор». Такие фразы направлены на то, чтобы лишить хама удовольствия продолжать хамить, четко обозначить границы, как вариант – дать выбор исправиться. Вот примеры подобных фраз: «Я понял вас. Дальше можно не продолжать», «Этот тон мне не подходит, поэтому закончим разговор», «Я, пожалуй, не буду это комментировать», «Если вы продолжите в том же духе, я буду вынужден(а) прервать наше общение».

2. Методика «анти-зеркало»



Иван, у тебя что-то случилось? / Фото: Midjourney Иван, у тебя что-то случилось? / Фото: Midjourney

Старо как мир, но прекрасно работает. Грубиян ждет вашей обиды или гнева. Если вы даете ему спокойную обратную связь, вы его попросту обезоруживаете. Пример: «Вы звучите так раздраженно. У вас что-то случилось?». Есть ещё прекрасный вариант – прямой вопрос о мотивах. Он очень эффективно сбивает спесь. Скажите просто: «Почему вы решили задеть именно меня?»

3. «Клин клином»



Клин клином. / Фото: Midjourney Клин клином. / Фото: Midjourney

Неожиданный ответ – лучшее средство для борьбы с профессиональными скандалистами. Мягкий юмор или согласие с нападками работают весьма эффективно. Не забудьте присдобрить ваши ответы мягкой улыбкой, которая покажет, что вы неуязвимы.

4. Обесценивание хамства



Просто обесценьте хамство. / Фото: Midjourney Просто обесценьте хамство. / Фото: Midjourney

Попробуйте сказать напавшему «И вам всего хорошего!» Да, есть шанс, что в самом запущенном случае невоспитанности это может привести к взрыву агрессии. Но эту фразу никто не ждет, поэтому она может сбить с толку и даже заставить хама ретироваться.

5. Сарказм



Примените сарказм экстра-класса. / Фото: Midjourney Примените сарказм экстра-класса. / Фото: Midjourney

«Ого, какая фраза! А можете повторить? Я запишу в “заметки”!» Это можно назвать интеллектуальным буллинг-сарказмом в ответ на хамство и нападки. Общественное хамство редко (никогда?) сочетается с интеллектом выше среднего, поэтому такой тонкий пассаж – это то, чего от вас точно не ожидают услышать. Может провести к быстрому ретированию «врага».