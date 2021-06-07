Почему сельдь оказалась под «шубой», или Как возникли популярные в СССР салаты

В Советском Союзе было много блюд, которые мы сегодня тоже готовим и едим с удовольствием. Большой популярностью пользовались различные салаты. Особой затейливостью они не отличались, поэтому готовились достаточно часто. Хотя некоторые из них хозяйки подавали только к праздничному столу. Дело было, конечно же, не в том, что нужно потратить время на приготовление, а в банальной экономии. Многие выходцы из СССР хорошо помнят пустые полки магазинов и дефицит абсолютно всего. Мы все хорошо знаем и любим вкуснейшие салатики – «шубу», винегрет, мимозу, оливье, «еврейский», но мало кто помнит историю и эволюцию этих блюд.
1. Селедка под «шубой»
Разнообразие форм поражает / Фото: pan.ru
Кто не пробовал слоеный салат из соленого филе сельди и вареных овощей, выложенных слоями в блюдо, которые промазаны майонезом. Удивляет только название, согласить, оно действительно звучит несколько странно. Но если углубиться в историю появления салата, проанализировать тот период времени, то ничего странного и загадочного нет. Тем более, что название не имеет ничего общего с предметом гардероба – это просто аббревиатура.
Продукты для салата / Фото: mircooking.ru
Итак, в книге Надежды Федориной «Что знают о вине знатоки» изложена достаточно любопытная версия.
Это интересно! Салат был придуман еще в 1918 году в канун нового года (1919). Его авторами стали Анастас Богомолов (купец) и Аристарх Прокопцев (повар). Купец в то время был владельцем сети питейных заведений, которые нередко страдали от погромов подвыпивших посетителей. Само по себе состояние завсегдатаев, да еще и в комплекте с политическими взглядами (год то неспокойный), приводило к вспыхивающим ссорам, заканчивающимися драками и, как следствие, ущербом, причиненным заведению. Вот хозяин и решил минимизировать потери. Но для этого ему нужно было найти причину такого поведения своих гостей и по максимуму ее устранить.
Проанализировав ситуацию, Анастас понял, что мужики пьют водку, но не закусывают. Алкоголя предлагалось много, а вот блюд, не ударяющих по карману ценой, мало. Проблему помог решить повар Аристарх. Он изобрел простой, но вкусный и сытный салат – на ломти рыбы, щедро смазанные провансалем, сверху выложить отварной картофель, морковь, лук и свеклу.
Сельдь под шубой украсит любой стол / Фото: instagram.com
Впервые блюдо было подано именно в Новый год. Естественно, идея увенчалась успехом – закуску приняли на «УРА». С тех времен и посетители стали вести себя более культурно – быстро не пьянели, были сытые и довольные.
Виктор Беляев, президент Ассоциации кулинаров РФ, пояснил, что состав салата был выбран именно этот не просто так. Каждый ингредиент являлся символом чего-то конкретного: сельдь – это пролетариат, провансаль – буржуазия, овощи – крестьянство, красная свекла – революция. Само же название расшифровывалось следующим образом: Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема. Поразительная версия, додуматься до которой действительно сложно.
2. Винегрет
Винегрет - вкусно и полезно / Фото: topcheff.ru
Во времена Советского Союза винегрет являлся одним из самых распространенных блюд на столах простых граждан страны. Правда, версия его приготовления была максимально упрощена и видоизменена.
Для начала вернемся к названию. Винегрет или vinaigrette (французский) – это популярный во Франции соус, в состав которого входит оливковое (прованское) масло, горчица и уксус. Так как отечественные повара не совсем понимали смысл иностранных наименований, заправка была искажена настолько, что идентифицировать ее с оригиналом не представлялось возможным.
Ингредиенты для салата / Фото: yandex.ua
Смешанные, привычные для нас, салаты в русской старинной кухне не приветствовались. Практически все продукты подавались к столу в своем первоначальном виде: моченые яблоки, кислые огурцы, квашеная капуста и так далее. Масло, перец и соль, горчица, уксус ставились на стол рядом с остальными продуктами. Но было исключение из правил, которое появилось в конце восемнадцатого столетия – винегрет, где овощи мелко нарезаны и заправлены уксусом с растительным маслом.
Состав салата сильно изменился / Фото: www.photorecept.ru
Следует отметить, что в девятнадцатом веке салат мог быть сделан не только овощным. Он мог быть из птицы, мяса, рыбы и даже с добавлением грибов. Ингредиенты предварительно мариновались в масле с уксусом и подавались холодными. Иногда добавляли горчицу, но не обязательно. Так как версий винегрета было множество, некоторые из них трансформировались в окрошку без добавления кваса.
Современный же рецепт был изобретен в начале прошлого столетия. Популярность же он получил из-за своей простоты, дешевизны, пользы для организма и, конечно же, отличных вкусовых качеств.
3. Мимоза
Салат Мимоза появился в 70-х годах / Фото: m.povar.ru
Предположительно, это необычное блюдо было придумано в Советском Союзе где-то в семидесятых годах. Точного периода, как и автора, назвать невозможно. Готовится салат из несовместимых на первый взгляд продуктов: консервированной сардины, сайры, горбуши (обязательно в масле), лука, сваренных вкрутую яиц и сыра. Все это заправляется майонезом. Консерва измельчается с помощью ложки и вилки, остальные продукты трутся на терку. Все ингредиенты выкладываются слоями, каждый из которых промазывается слоями. Сверху салат посыпается тертым яичным желтком. Некоторое сходство с цветком мимозы и стало поводом для названия блюда. Кроме классического рецепта есть и другие. Всего насчитывается более десяти вариаций.
4. Оливье
От оригинального рецепта в Оливье ничего не осталось / Фото: tver.bezformata.com
Замечательный салат, который у наших людей за более чем сто лет своего существования приобрел всеобщую любовь, признание и популярность. Он и сегодня остается актуальным, хотя от оригинального рецепта практически ничего не осталось. Сегодня – это овощной салат из несколько спорных ингредиентов, из которых всего один мясной.
Если рассматривать оригинальный рецепт девятнадцатого века, то салатом блюдо назвать сложно. Скорее это ассорти из деликатесных и очень дорогих продуктов. В него входили: паюсная икра, раковые шейки, рябчики (основное составляющее). В небольшом количестве добавлялись каперсы, яйца, корнишоны, оливки, яблоки, салатные листья и свежие огурцы.
Рецепт салата был адаптирован под возможности советских граждан / Фото: 1000.menu
Понятно, что в Стране Советов о подобной роскоши и экзотике речь не шла. Вместо раковых шеек взяли морковь, на смену каперсам пришел зеленый горошек, роль корнишонов исполнили соленые огурцы, ну а вместо рябчика добавили вареную колбасу (докторскую). Неизменными остались майонез и яйца, но они не являются основой. Советский салат «Оливье» преобразился до полной неузнаваемости. Плюсы в новом рецепте тоже есть. Во-первых, салат стал менее калорийным. Во-вторых, его намного проще готовить.
5. Салат «Еврейский»
Нежный вкус салата очаровывает / Фото: m.povar.ru
Закуска, которая была очень любима советскими гражданами и не утратила свою актуальность сегодня. Действительно, блюдо очень простое, вкусное и сытное. Что касается названия, то это тайна, покрытая мраком. Почему именно так назвали салат и кто это сделал, остается неизвестным. Тем не менее, название прижилось в народе.
Продукты для приготовления салата / Фото: postila.ru
Для приготовления блюда понадобится несколько простых и доступных ингредиентов. Их можно было приобрести в магазинах даже во времена тотального дефицита без особых проблем. Да и с приготовлением никаких трудностей – уходит минимум времени и усилий. Хозяйке нужны вареные яйца, плавленый сырок, чеснок и майонез. Все перетирается на мелкой терке, смешивается с майонезом и принимается в пищу. Есть и другие вариации приготовления. На самом деле, добавить можно все что угодно – от зелени до грецких орехов.
Салаты на праздничном столе / Фото: yandex.ua
Перечисленные холодные закуски в виде салатов знакомы нам с детства. Несмотря на простоту их приготовления, они являлись настоящим украшением праздничного стола. Да и сегодня эти блюда не утратили свою актуальность и часто готовятся хозяйками.
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