Почему сельдь оказалась под «шубой», или Как возникли популярные в СССР салаты

1. Селедка под «шубой»

Разнообразие форм поражает / Фото: pan.ru

Продукты для салата / Фото: mircooking.ru

Сельдь под шубой украсит любой стол / Фото: instagram.com

2. Винегрет

Винегрет - вкусно и полезно / Фото: topcheff.ru

Ингредиенты для салата / Фото: yandex.ua

Состав салата сильно изменился / Фото: www.photorecept.ru

3. Мимоза

Салат Мимоза появился в 70-х годах / Фото: m.povar.ru

4. Оливье

От оригинального рецепта в Оливье ничего не осталось / Фото: tver.bezformata.com

Рецепт салата был адаптирован под возможности советских граждан / Фото: 1000.menu

5. Салат «Еврейский»

Нежный вкус салата очаровывает / Фото: m.povar.ru

Продукты для приготовления салата / Фото: postila.ru

Салаты на праздничном столе / Фото: yandex.ua