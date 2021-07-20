Продукты, которые восстановят клетки организма

Мы живем в век новых технологий, в котором, помимо все время повышающегося уровня комфорта, появилось множество угроз для нашего здоровья. Стресс, шум, загрязнение воздуха, почвы и воды — все эти факторы не могут не оказывать влияния на наш организм. Причем изменения происходят на уровне клеток. Как же заботиться о своем теле так, чтобы сократить неприятные последствия городской жизни до минимума?
Естественно, мы можем сделать это медикаментозным путем. Но, давайте будем откровенны, никто не захочет пить лекарства, пока в них нет серьезной необходимости. Оно и понятно: если мы будем без конца пичкать свой организм химическими препаратами разной степень вредности, мы принесем себе больше вреда, чем пользы. Оказывается, существует ряд продуктов, которые могут помочь вашей иммунной системе и организму в целом легче справляться с трудностями современной жизни. Выбрав те, что можно легко достать в наших супермаркетах, мы представляем вашему вниманию 7 продуктов, способных помочь вашему оздоровлению не хуже аптечных препаратов.
1) Дыня Канталупа
Самый натуральный способ борьбы с токсинами. Содержит бета каротины и фитохимические вещества, которые способствуют выработке лейкоцитов и повышают иммунитет.
2) Орегано
Орегано содержит огромное количество веществ, помогающих противостоять желудочным заболеваниям, а также способствующих быстрому выздоровлению после болезней.
3) Сливы
Колоссальное количество антиоксидантов, содержащихся в этом фрукте, способствует укреплению иммунной системы. Помимо прочего, потребление сливы позволяет сократить риск появления опухолей и замедлить их рост.
4) Морская соль
Употребление морской соли помогает организму регулировать кислотно-щелочной баланс. Вещества, содержащиеся в морской соли, помогают вывести лишнюю кислоту из организма через мочеиспускание.
5) Теф
Если уж говорить о клеточном восстановлении, Теф (разновидность злаковых растений) как нельзя лучше подходит на эту роль. Питательные вещества и элементы, входящие в его состав, способствуют росту новых клеток и восстановлению поврежденных.
6) Водоросли Вакаме
Благодаря широкой популярности японской и китайской кухни, этот экзотический продукт теперь можно легко найти не только в специализированных ресторанах, но и в крупных супермаркетах России. В этой разновидности водорослей содержится фукоксантин, который препятствует росту жировых клеток.
7) Дикий рис
Дикий рис (не путать с бурым) — один из самых полезных видов риса. В нем содержатся вещества, которые способствуют выработке лейкоцитов и коллагена — вещества, участвующего в процессах восстановления клеток тканей нашего организма, а также органов и сосудов.
Если этот список покажется вам недостаточным, то можете дополнить свой рацион также Плантанами (вид бананов, который обычно не употребляется в сыром виде), Аннато (растение, которое чаще используют как натуральный краситель) и Саусепом (фруктом, произрастающем в южных странах), правда в России их достать можно разве что через интернет.
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