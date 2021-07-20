Продукты, которые восстановят клетки организма

Мы живем в век новых технологий, в котором, помимо все время повышающегося уровня комфорта, появилось множество угроз для нашего здоровья. Стресс, шум, загрязнение воздуха, почвы и воды — все эти факторы не могут не оказывать влияния на наш организм. Причем изменения происходят на уровне клеток. Как же заботиться о своем теле так, чтобы сократить неприятные последствия городской жизни до минимума?



Естественно, мы можем сделать это медикаментозным путем. Но, давайте будем откровенны, никто не захочет пить лекарства, пока в них нет серьезной необходимости. Оно и понятно: если мы будем без конца пичкать свой организм химическими препаратами разной степень вредности, мы принесем себе больше вреда, чем пользы. Оказывается, существует ряд продуктов, которые могут помочь вашей иммунной системе и организму в целом легче справляться с трудностями современной жизни. Выбрав те, что можно легко достать в наших супермаркетах, мы представляем вашему вниманию 7 продуктов, способных помочь вашему оздоровлению не хуже аптечных препаратов.



1) Дыня Канталупа

2) Орегано

3) Сливы

4) Морская соль

5) Теф

6) Водоросли Вакаме

7) Дикий рис